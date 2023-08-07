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社評

社評：河北救災指揮缺乏統籌 公布調查處置問責官員

【明報社評】河北與黑龍江的洪水已經退卻，失聯村莊已經跟外部世界取得聯繫，災民已經暫棲安置所，現在當局正在清理被洪水蹂躪過的災區，以免出現疫情產生的次生災害。但災民求救、待救與獲救驚心動魄的經歷，將永留印記，全國人民牽掛災民的記憶，將化為對政府的要求，期盼政府對處置災情和救災過程的利弊得失，認真總結經驗教訓，避免重複同樣錯誤，而且能夠像公布兩年前「鄭州特大暴雨災害調查報告」般公開透明，並且向失職失察官員問責。

預測降雨量人算不如天算

應急按程序卻缺協調統籌

受颱風杜蘇芮影響，華北7月29號開始大雨傾盆，颱風影響華北地區，十分罕見，對全球氣候變化產生影響，應該引起關注。而造成眼前的洪水為患，更加牽動全國人民心弦，北京郊區房山和門頭溝首先遭殃，雖然北京市氣象局已經預先發出警告，局部地區將會出現「大暴雨」，但「人算不如天算」，結果北京市連續83小時雨不停，降雨量打破歷史紀錄。天災的形成原因與影響，氣象學家都給出了解釋，但死亡人數達到11，包括3名救援人員因公殉職，失聯人員一度達到27人，數量之多不尋常，原因則需要深究。

北京市氣象局的天氣預告，是否精準，值得探討，按照現代科技水平，什麼位置在什麼時間降雨量多少，可以準確到分毫不差，而北京市氣象局到29日下午5點才發出最高級別的紅色預警，是否太遲，有待查證。問題是原有的防汛機制是否出現漏洞，內地各地方政府都有三防指揮部，網羅各有關單位，天然災害來臨前啟動程序，協調各部門預防、應急、救災等工作，有各種預案，是一套成熟有效的做法。這次北京雨災，是否出現降水預測不準確，還是各部門之間協調不足，需要查證，從已公開資料看，大面積水淹發生後，應急部門出動不夠迅速，眾多村落因為通訊系統失靈而失聯，通訊搶修部門反應遲鈍，到大批民間救援隊伍趕到災區，則出現缺乏指揮系統，殉職的3人，其中一人是警察，兩人是救援隊伍人員，或可說明一二。

河北涿州市是這次水災最大的災區，原因很可能是因為北京水庫、河流要泄洪，導致處於低窪的涿州大面積受淹。泄洪與受淹都是事實，但兩者是否有直接因果關係，有待論證。北京要泄洪，無論是否為了保住北京而犧牲涿州，都有必要，否則河流或水庫因為水位上升壓力增加而造成潰壩，危害更大。關鍵不在於泄洪決定是否正確，而是事先的準備和事後的應急做法是否恰當，現在看來，兩者都有問題。

國家有法律規管泄洪做法，行動前要發出通知，讓受影響地區做好準備。而北京泄洪，按照既定要求，提出警告，警告的內容竟然是「水位暴漲，請市民不要涉險進入河道附近活動，不要在河邊觀水涉水、嬉水和垂釣」。後來發生的事情，是數以萬計的涿州居民，在水位迅速升高的情况下，因準備不足而沒有來得及逃生，加上電訊設備被冲毁而無法求救，電力供應中斷而無法獲得溫飽，只能危坐屋頂等待救援人員兩天甚至3天。

北京泄洪低窪涿州頓成澤國

救援隊伍無許可證不能施救

北京與涿州之間缺乏溝通，或者部門之間缺乏溝通，導致涿州措手不及。涿州政府部門在應急處理方面，也有遭人詬病的地方。災民自發對外求救，引來華北地區眾多的民間救援隊伍從四方八面趕至，這些民間救援隊伍，大多是經過訓練和帶有救援設備的，當中有救援隊伍投訴，他們未能獲准進入災區施救，原因是涿州市政府沒有開具許可證，而無法開具許可證的原因是公章被鎖在被淹沒的辦公樓。也有報道指，官員解釋為何必須持有許可證才能進入災區，是因為一些救援隊進入災區後對外發布負面消息。

涿州有難，八方支援到來，涿州應該發揮主人角色，統籌整個救援的工作分配，有序遣兵調將到災區。發放許可證也是可以接受的做法，因為要保證救援隊伍本身的安全，也要因應不同隊伍有不同的設備和專業能力，分配他們到不同地區。而沒有公章批准許可證是官僚的做法，避免救援人員發放負面消息，實際上是罔顧災民生命與財產安全的需要，若查明屬實，應該譴責。

至於出動武警部隊時間是否有所延誤，是否應該及時出動正規軍隊參與救援，都應該在總結檢討之列。這次華北地區水災，損失嚴重，救援不及時也不得力，都應該檢討，追查有關官員決策是否有錯失。

兩年前河南鄭州發生水災，導致死亡失蹤398人，事後國務院成立調查組，徹底調查整個事件的來龍去脈，並全文公布調查結果，表示有關方面「應對部署不緊不實」、「應急響應嚴重滯後」、「應對措施不精準不得力」等，最後89名官員要問責、市長被降級、副市長被撤職等。華北水災現在還在善後，一旦清理完畢，應該成立調查組，並盡快公布調查結果，給國民一個交代。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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