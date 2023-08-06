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社評

社評：刀郎新歌火遍全球 羅剎海市影射現實

【明報社評】在沉寂10多年後，內地歌手刀郎重新成為樂壇新寵，短短11天，其新歌「羅剎海市」的播放量據報就數以十億次計，其新專輯在網上的搜索量暴漲6000多倍，還吸引大批網紅和網民傳播、翻唱，甚至紅遍全球，連不少外國人都對其歌詞作解讀和引伸。一首借古喻今的歌曲有如此驚人的影響力，引發全網共鳴與討論，還讓很多觀眾有代入感，甚至對各種音樂圈和政經人物玩起「對號入座」遊戲，這種非凡的傳播現象，不僅因為歌詞本身的批判性，還因為其諷刺折射了現實社會的種種荒誕不經、黑白顛倒。「羅剎海市」一曲的爆紅，值得社會各界特別是位高權重者深刻反思。

諷刺批判犀利

中外皆有共鳴

現年52歲的刀郎，19年前出道，2004年首張專輯主打歌「2002年的第一場雪」套用新疆民歌旋律，一炮而紅。他那高亢又略帶沙啞的嗓音，別有一番滄桑感，頗受草根聽眾歡迎。但由於據說受內地歌唱界幾大名家排擠，沉寂多年。上月19日，他的新專輯《山歌寥哉》發行，收錄的11首歌繼續沿用中國各地民間小調，歌詞多與清代著名小說家蒲松齡短篇小說集《聊齋誌異》內容有關，「寥哉」即「聊齋」的諧音。其中「羅剎海市」取材自短篇小說《羅剎海市》，講述相貌英俊的商人馬驥，被颶風吹至以醜為美的「羅剎國」，反被視為醜陋。在那裏相貌愈醜官做得愈大，經高人指點後，馬驥將面塗黑，披頭散髮，竟博得眾口讚譽，並被封為大夫。

「羅剎海市」融合民間二人轉韻律，配上嗩吶等中樂伴奏，符合近年「大俗即大雅」的審美風向。而能夠一曲風行，還是因歌詞對黑白顛倒、美醜不分荒誕現象的犀利批判。歌詞中「那馬戶不知道他是一頭驢（簡體字「驴」），那又鳥不知道他是一隻雞（簡體字「鸡」）；勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」，「馬戶」、「又鳥」、「公公」都是指誰，言人人殊，有猜是暗指當年打壓刀郎的幾名內地歌唱名家，歌中「未曾開言先轉腚」一句，令人聯想到那些歌唱比賽節目中導師先轉身後開腔的設計。沉浸於「娛樂圈正義感」的「粉絲」，歡呼下位的突破者擊敗了上位的俯視者，後來者打敗了前輩，被諷刺者回擊了諷刺者，大衆喜歡的擊敗了自詡高雅的……

但更多的人卻有不同解讀，羅剎國在哪裏？歌中的諷刺調侃針對誰？各種想像五花八門，令人眼花撩亂，甚至引發國際傳媒關注，有想像力豐富者還認為刀郎是在嘲諷美國。如此迥異的各說各話，恰恰反映了內地輿論場的多元化現象。

對外界的各種揣測，刀郎一概不作回應。惟歌曲既出，涵義就非作者本人所能界定，凡傾聽者，都遭席捲。而這首歌意涵顯然遠不止復仇，社會的黑白顛倒，民間的怨氣怒氣，皆在其中。「只為那有一條一丘河（一丘之貉諧音），河水流過苟苟營（蠅營狗苟諧音）」、「從來煤蛋兒生來就黑，不管你咋樣洗呀，那也是個臟東西」、「豈有畫堂登豬狗，哪來鞋拔作如意」等詞句，充滿暗喻、嘲諷之意，「自古公公好威名」，更被指暗諷高居廟堂、德不配位之人。歌曲最後，引出奧地利哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）之名，唱出「那馬戶又鳥，是我們人類根本的問題」，點出是非不分、黑白顛倒才是當今世界「根本的問題」。

不止「羅剎海市」，《山歌寥哉》整張專輯都在譏諷認知顛倒、是非不分的混帳世界，其中「顛倒歌」 唱到：「把一隻鱉扔進黃色的便盆牠會自覺高貴；騎一頭驢參加宮廷的舞會牠能自比王妃」、「當一條狗叼着骨頭趴下會看見牠的尾巴，當踩扁一隻螃蟹再看牠就發現一隻王八」。

軟性文化抗議不公

傳播現象令人警醒

歌詞所引起的共鳴無遠弗屆，世人各自解讀，亦有對號入座，有人則認為，這是一首亂世之歌，今日中國，雖然並無大規模流離失所，亦無盜匪四起，烽火連天，但卻是一個憤怒與無奈並存、人們愈感疲憊無力的社會，刀郎的歌曲，給千百萬被侮辱與受損害者宣泄對社會不公的怨氣，創造了一個恰逢其時的機會。

不管刀郎的創作意圖為何，這首歌影響早已溢出音樂界，成為一種以軟性文化形式表現的憤怒，對社會缺乏公正、價值顛倒、黑白不分、權貴踐踏草根、官場腐敗的反抗。正如有評論總結稱，「刀郎藉『羅剎海市』一泄心中塊壘，大眾藉刀郎之歌一吐不平之氣！」

幾乎每一次時代變遷，都能在樂壇催生出一批屠龍少年。當年內地搖滾之父崔健抱着結他走上北京舞台，在衆人驚詫的目光中唱出一曲《一無所有》，成為1980年代的一個符號。對音樂的解釋權從此被下放，什麼是好音樂，人人都有自己的標準。今日，互聯網更無限釋放了音樂的解釋權，刀郎的新專輯，以通俗的民間小調和語言，道出深邃的至理名言，製造了雅與俗的邊界模糊。人們對於刀郎新歌的各自解讀，是一場網絡狂歡，背後既是音樂品位的平權，亦是對現實社會的折射關照，至於刀郎到底諷刺了誰，顯然見仁見智，沒有也毋須明確答案。它可能諷刺了某些人，也可能諷刺了所有人。但「羅剎海市」一曲傳播的文化現象，應該足以令當局者和權貴們幡然猛醒。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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