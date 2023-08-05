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社評

社評：三隧分流效果待加強 電子道路收費莫排除

【明報社評】三隧分流首階段「633」收費方案本周中實施。政府數據顯示西隧車流微升，紅隧東隧則微跌，官員認為初見成效，亦有駕駛者覺得行車時間跟之前差不多，整體而言，之前有關「三隧齊塞」的憂慮，並未成真。「三隧分流」本意是以市場無形之手，優化三隧使用，實現效益最大化。為了方便駕駛人士適應，首階段方案收費設計相對簡單，分流作用較為有限，相信要到下階段「不同時段不同收費」方案落實，才能準確評估「三隧分流」成效。香港車多路少，電子道路收費是減少車流、鼓勵市民多用鐵路等運輸系統的手段。倘若「三隧分流」未能顯著改善塞車過海問題，當局便應該適時引入電子道路收費。

首階段未見三隧齊塞

準備次階段避生混亂

過海塞車費時失事，除了影響市民，也會增加社會成本。紅隧位置優越，收費長期以來也最便宜，塞車問題最嚴重，東隧次之，西隧最貴，塞車情况比其餘兩隧相對好一些。「三隧分流」討論多年，早於2008年，政府已委託顧問公司，研究改善三隧流量不均問題。上兩屆政府先後於2013年及2018年提出分流方案，均無疾而終，除了政黨政客反對，另一重要原因是西隧專營權由私人企業持有，磋商西隧減價有難度，最終要等到本月 1日午夜專營權屆滿，政府接收西隧，分流方案才得以落實。

車主選擇哪條隧道過海，離不開價錢、時間、方便三大考慮。三隧分流的核心，就是追求效益最大化，一邊提高紅隧東隧收費，遏抑使用需求，一邊適度下調西隧收費，吸納多一些過海車流，但又不至於令西隧過度擠塞，更不能令三隧過海整體使用量比之前高。本周實施的首段階分流方案，採取相對簡單的「633」收費安排。私家車西隧收費由75元下調至60元，紅隧東隧收費則分別增加五成及兩成，一律加至30元；過海的士方面，3條隧道全日劃一收費25元，至於其他種類車輛隧道費不變。

的士客以往經西隧過海須付最少70元去程隧道費，紅隧及東隧分別僅收10元及25元。可以想像，新安排下一個最明顯的變化，是多了過海的士選擇使用西隧。至於整體車流變化，運輸署表示，早上繁忙時間西隧車流升約3%，紅隧及東隧分別略減約4%和1%。當然，這種小幅度變化，用家不會太有感，不少市民都覺得，行車時間與過往相若。不過話說回來，近年西隧繁忙時間使用量已接近飽和，倘若車流增加一成或以上，便有可能嚴重塞車。「三隧分流」設計與執行，倘若拿揑不好，確有可能「三隧齊塞」。觀乎過去3天情况，「三隧齊塞」疑慮可以暫時放下。下一個考驗，將是暑假過後莘莘學子復課之時，屆時早上繁忙時間過海車流量料將上升，當局需要密切留意，不能掉以輕心。

運輸署長昨天表示，首階段方案實施後，車輛分流情况有改善，相信年底實施「不同時段不同收費」後，可進一步分散車流，以及遏抑市民駕車過海意欲，盼可減少5%至10%車流，令過海交通更暢順。三隧使用情况，不同日子不同時段各有不同，「633」方案相對簡單，方便駕駛者適應，惟三隧分流要達至效益最大化，收費安排必須更具針對性。不同時段不同收費，理論上分流效果將更為明顯。根據政府方案，屆時繁忙時間私家車使用紅隧東隧，收費將上調至40元，西隧維持60元不變。紅隧收費半年翻倍，一定有私家車主抱怨，惟紅隧塞車，說到底就是求過於供的問題，加價可以遏抑需求，驅使更多駕駛者改乘港鐵等交通工具過海，道理亦明顯不過。不同時段不同收費，安排相對複雜，執行初期易生混亂，當局須趁早做好準備。

除了落實「三隧分流」，政府上月起陸續在三隧採用「易通行」不停車收費系統，也有提升行車效率的作用。政府表示，現時全港已有約九成車輛開立「易通行」戶口。未來當局若想在中環等塞車嚴重地區，引入電子道路收費，已無多少技術障礙，惟現屆政府早前已透露，暫時無意推行有關政策。運輸署長昨天亦稱，若易通行及三隧分流方案等有效，未必需要推行電子道路收費。

電子道路收費

看需要看決心

過海隧道長期擠塞，背後有兩項結構因素，一是香港城市發展「南重北輕」，每天都有大量車流需要過海，二是私家車數目不斷增加。政府若不採取更多措施，遏抑市區路面使用需求，又或限制私家車增長，單靠三隧分流和易通行「優化」路面使用情况，效果實難長久。中環是市區心臟，路窄車多，當下本港經濟元氣未復，中環商廈空置率較往常高，少了企業高管及白領駕車出入，惟只要經濟好起來，人流車流又會回歸。過去40年，政府就電子道路收費，研究復研究，現在所有技術條件已經成熟，推行與否，既看現實需要，也看政府決心。官員聲稱，電子道路收費會「加重市民負擔」，但以本港公共運輸之便利，私家車也難言是必需品。倘若中環塞車問題未來又見惡化，當局就應該在區內實施電子道路收費。

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