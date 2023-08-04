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社評

社評：經濟復蘇動能減弱 提振措施須加力推

【明報社評】香港經濟放緩，次季GDP按年增長只有1.5%，顯著低於市場預期，私營企業活動亦出現收縮，突顯本港復蘇之路並不平坦，既要應付短期逆風，諸如外圍需求疲弱、息口高企打擊投資意欲，以及部分行業面對的即時人力瓶頸；亦要適應一系列結構性的長期變化，包括去全球化和地緣政治新形勢，等等。香港經濟需要轉型，融入國家發展大局、吸引人才推動創科、開拓東盟和中東等市場，都是長期工作重點，與此同時，當局也要應付眼前近憂，確保復蘇勢頭不會無以為繼。下半年本港經濟走勢存在不少變數，當局需要密切留意情况，如有需要，應及早採取措施，加強短期經濟動力。

短期逆風影響表現

結構變化有待適應

今年初，香港走出疫情全面復常，首季經濟表現理想，按年增長2.7%，終止先前連續4季跌勢，政府預測全年經濟增長介乎3.5%至5.5%，並看好有機會接近上限。可是踏入5、6月，不少人都感到復蘇步伐有放緩迹象，本周公布的最新經濟數據亦印證了這一點。政府統計處公布，本港第二季GDP按年增長1.5%，低於市場預期的3.5%，增速較第一季放緩1.4個百分點，按季更倒退1.3%，為去年第三季以來再錄按季下跌，多間銀行即時調低本港全年經濟增長預測。另外，昨天公布的香港7月採購經理指數（PMI）亦跌至49.4，低於50分界線，意味私營企業活動收縮，是今年以來首次。負責調查的機構指出，經濟疲弱導致企業上月新增訂單由升轉跌，踏入下半年，本港私營企業面臨的成本壓力恐與日俱增。

本港疫後復常所帶來的經濟反彈力度迅速減弱，既有外部因素，亦有本地因素；有些可視為短期逆風，有些則涉及結構性的長期變化。一些新狀况，並非香港能夠改變，需要設法適應；與此同時，也有一些問題，是可以靠政府積極作為而紓緩。

消費、投資與貿易，是拉動經濟增長三大火車頭。香港作為高度開放小型經濟體，倚重出口轉口貿易，雖然歐美經濟近期略見起色，但整體而言，環球經濟仍然疲弱，外圍需求有待提振，香港進出口難免持續受壓。政府數據顯示，本港次季出口按年跌15.3%，進口則跌16.1%，輸往內地、美國、歐盟的出口均告減少，下半年情况能否改善，取決於外圍表現。投資方面，高息環境下，企業借貸成本增加，固定投資減少，亦屬意料之內。最新數據顯示，本港次季投資按年減少1%，雖然美國加息周期接近尾聲，但息口料不會迅速回落，意味下半年香港投資氣氛，仍會受高息環境影響。

消費開支佔香港GDP逾六成，香港內地恢復通關後，市場期望內地旅客重臨，可以推動消費及本港經濟，然而疫後內地客旅遊模式有變，有別於以往喜歡來港「掃貨」購物，更重視旅遊體驗；港元與美元掛鈎，兌人民幣以至多國貨幣偏強，也是不利吸引旅客消費的因素，反而是港人北上消費有增加之勢。另外，旅遊相關行業疫後復常，人手瓶頸問題嚴重，機場地勤不足，航班運力未復，目前每月訪港客量只及疫前一半， 估計明年底才能重返疫前水平。餐飲業是本地消費重要支柱，有業界人士便慨嘆，市民離港消費，旅客訪港又未復舊觀，面對內憂外患，下半年市道未許樂觀。

協助旅業加快復元

提振市道鼓勵消費

當然，香港復蘇力度不似預期，除了短期逆風，也跟一些結構性的環境轉變有關。過去數年，香港內外形勢出現了重大變化，移民潮加劇勞動人口萎縮；中美鬥爭激烈，香港在地緣政治上的位置也變了，難以像往昔般左右逢源，甚至遭美國政客處處針對，投資者關注地緣政治風險，對本港股市明顯構成壓力。另外，歐美對華經貿往來，強調要「去風險化」，對香港進出口貿易亦有長遠影響。因應新環境新形勢，香港必須配合國家發展策略，開拓更多新市場、積極推動創科發展，令產業更為多元，然而相關工作無法一蹴而就，也難立竿見影，特區政府既要謀劃長遠，也要應付近憂。

外貿環境與外圍息口走勢，非香港所能左右，但提振消費市道、協助旅遊相關行業打破人手瓶頸，特區政府絕非無能為力。機管局表示，機場現時全體員工近5萬人，仍欠約2.5萬人手。政府早前宣布輸入勞工特別計劃，為機場及航空業輸入6300名外勞，當局需要加緊行動，力爭未來3個月內填充人手，應付聖誕假期旺季，同時亦要考慮，是否需要擴大名額，協助航空業加快復元。

財政司長陳茂波表示，展望短期外在環境，會有一些正面因素，例如中央正部署推出更多措施擴大內需，鼓勵個人消費及民間投資，提振市場信心，為下半年內地經濟注入更強動力，預料對香港經濟不同環節也有幫助。其實特區當局亦可視乎未來數月本地經濟走勢，考慮推出更多提振措施，例如加碼再派消費券，以及加強對中小企支援。新冠疫情後，市民習慣早回家，晚上市面缺乏娛樂消費，當局也可考慮推出措施，促進晚上消費活動，讓香港重拾疫前不夜天的光景。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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