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社評

社評：美元霸權掩蓋問題 降美評級惠譽捱批

【明報社評】國際評級機構惠譽將美國信貸評級，由最高的AAA下調一級至AA+。這是美國2011年失去標普最高評級後，第二次被國際三大評級機構之一降級。惠譽的決定，雖在環球市場掀起一些漣漪，但美國經濟學者和分析師普遍不當是一回事，10年期國債息率不升反跌，美股也沒有像當年標普降級後那樣大挫。華府「舉債度日」早成習慣，財赤和債務如雪球般愈滾愈大，兩黨爭拗變本加厲，導致債限危機一再上演。惠譽提出的降級理據，本身並無問題，但美國金融霸權和美元霸權一日存在，華府就能夠靠印鈔還債，避免違約，儘管很多人意識到長遠而言這是不可持續的，但派對一天未完，人人還是繼續舞照跳。

12年後再被降級

美經濟學者冷待

今年初，美國聯邦政府債務突破31萬億美元，再次達到債務上限，民主共和兩黨若不及時於6月初達成協議，可導致美國債務違約。評級機構惠譽在此背景下，今年5月將美國列入負面觀察名單，意味有失去最高主權信貸評級的可能。隨着兩黨債限談判一如以往在違約死線前談妥，各方以為事情告一段落，未料惠譽本周依然宣布將美國降至AA+級。

惠譽、標準普爾及穆迪被視為三大國際評級機構。直至2011年之前，美國一直獲三大機構給予最高信貸級別，首間給美國降級的是標準普爾，背景同樣是債限談判。儘管當時的奧巴馬政府，與共和黨國會在最後一刻達成協議，但標普關注長遠政治風險，破天荒將美國降級，環球市場震撼不已，美國道指一天暴跌5.5%。事隔12年，今次美國再被降級，無論市場還是美國經濟學者的反應，跟當年有頗多不同。

惠譽下調美國信貸評級，債務膨脹和政黨政治問題依然是主因，雖然環球股市昨天普遍受壓，但美股開市跌幅不算很大。一般而言，一個國家主權信貸評級下降，將推高借貸成本，但美國10年期國債孳息昨天不升反跌，投資者擔心市場波動，尋求避風港，反令美債價格上漲。除了白宮「極不同意」降級，就連諾貝爾經濟學獎得主克魯曼、前財長薩默斯等著名美國經濟學者及華爾街分析師，也批評惠譽的決定「荒謬」。相比之下，當年標普的決定雖有爭議，但反應至少未有如此一面倒。

12年前美國被降級，適逢歐債危機持續，金融海嘯記憶猶新，加上降級一事史前無例，市場心理衝擊必然較大。反觀這一年美股持續上揚，屢創新高，整體經濟表現亦比很多發達經濟體好，惠譽這次決定惹來激烈爭議，並不令人意外，不過惠譽提及的降級理據和問題，亦非無的放矢。

美國兩黨水火不容，黨同伐異變本加厲，在野一方總是擺出關心財政紀律的模樣，狠批白宮亂花錢；一旦上台則馬上變臉，為了兌現選舉承諾，大幅減稅大灑金錢，司空見慣。今年6月兩黨達成協議，同意暫停債務上限至2025年1月，意味現屆拜登政府再無債限之憂，惟正如惠譽所言，過去20年來，美國政府的財政及債務治理標準一直惡化，債限問題反覆陷入僵局，老是在最後一刻才解決，加上政府缺乏中期財政框架，預料明年11月大選之前，都不會有任何實質的財政整頓措施。另外，當下環球經濟仍然脆弱，華府繼續花錢如流水，前總統特朗普2017年推出的減稅措施，將於2025年結束，惠譽估計這些措施或因為政治壓力而長遠推行下去，預料未來3年美國財政狀况轉差，政府赤字佔GDP比例將由去年3.7%急升到6.3%至6.9%，並非毫無說服力。

美舉債度日難永續

留意灰犀牛黑天鵝

美國政府債務持續急速膨脹，近年息口又顯著攀升，單是每年要支付的利息便上萬億美元，惠譽估計美國政府債務佔GDP比例，2025年將升至118.4%，遠高於AAA評級經濟體的39.3%中位數，從這一角度而論，下調美國信貸評級，乃是公道兼合理的做法。當然，論債務違約的可能，假設現有國際政經格局大致不變，除非兩黨政客選擇自毁，否則美國在可見將來債務違約的機率，確是微乎其微，皆因美國可以靠印銀紙應付還債壓力。

今年初債限談判期間，財長耶倫一再表示，美國一旦債務違約，將危及美元的世界儲備貨幣地位，可是聯儲局前主席格林斯潘10多年前亦說過，「美國可以還任何債，因為我們總是可靠印鈔解決，所以違約風險是零」。一般國家信貸評級下降，國債會被拋售，但人們買美債，從來不是出於信貸評級，只要美國金融霸權和美元霸權一日維持，美債仍是最安全兼最高流動性的資產。金融海嘯後美國量化寬鬆印鈔撐經濟，近年為了打擊敵對國家，又將金融「武器化」，不少國家對美元資產多了戒心，但市場沒有代替品，唯有繼續持有大量美債。

世界百年不遇變局，美元作為全球最主要外匯儲備貨幣，近年所佔比重無疑有所下降，國際社會上去美元化的呼聲也愈來愈響，但要形成一個新的多極化貨幣系統，無法一蹴而就，由量變走向質變，可能取決於一些無法預測的黑天鵝事件。不過話說回來，美國現時這種「舉債度日」的經濟模式，長遠而言不可持續，不少專家都擔心「灰犀牛」遲早出現，毁了這場浮華派對，但音樂一天未停，「灰犀牛」還未到來，人人還是繼續狂歡，當沒事發生。惠譽下調美國信貸評級是又一次警告，問題是有多少人會聽進耳裏。

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