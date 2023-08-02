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社評

社評：鯨魚客死異鄉 政府責任難卸

【明報社評】鯨魚命喪香江，政府否認處理緩慢及被動，外界觀感卻是另一回事。官員昨天的解說，間接承認鯨蹤初現首兩周，當局只採取「繼續觀察」、「呼籲減少觀鯨」等被動策略，其後才去認真考慮其他方法，包括設立禁船區的可能。官員強調現行法例下，漁護署處理事件的緊急權力有限制。如果政府真的重視事件，大可考慮成立跨部門專責小組，由更高級的官員統籌，而不是由一個政府部門「孭飛」。施政以結果為目標，最重要的不是政府做了什麼，而是有何成果，這次鯨魚「客死異鄉」，除了因為保護野生動物意識不夠強，當局處事官僚，既無應對預案，臨場作為又不足，同樣有不可推卸的責任。

政府應對緩慢被動

官員解說折射問題

一條約長7米的布氏鯨，上月中開始在西貢水域出沒，掀起觀鯨熱，部分觀鯨船近距離圍繞鯨魚行駛，外界擔憂鯨魚遭滋擾及傷害。事隔半個月，突然傳出鯨魚死訊，屍體在西貢牛尾洲附近漂浮。初步檢查顯示，鯨魚背鰭位置有一新傷口，面積相當大，疑遭外物撞擊造成。

鯨魚死因調查，屍體愈遲發現，難度愈高。有專家指出，在美國，每年發現的鯨類死亡個案，六七成都無法查明死因，除非屍體有明顯外傷，又或被魚網纏繞，則作別論。今次西貢鯨屍發現算早，有利死因調查，倘若涉事鯨魚早有重病在身，不幸去世也是無可奈何，但如果是船撞所致，實跟謀殺無異，誰之過有必要弄清楚。環境局長謝展寰昨到鯨屍解剖工作現場了解，認為今次事件反映市民對待野生動物意識不夠強，未來會加強公眾教育，但不應該將責任簡單歸咎於意識薄弱。他承認當局處理有改善空間，惟強調漁護署一早已參與及採取行動，「絕對不是緩慢及被動」。

香港水域不適合大型鯨豚生活，然而強行驅趕會嚇倒鯨魚，造成危險。2021年夏天，深圳大鵬灣曾有布氏鯨「小布」出沒，內地專家指出，鯨魚追逐食物而來，是正常的生物現象，人為引導鯨魚活動很難，但是可以控制人類的活動，減少干擾，待鯨魚逗留一段時間後自行離開。因應「小布」出沒，深圳當局曾下令設立臨時管控區，禁止遊樂船及漁船進入相關水域，部分可以進入的船也要減速。雖然「小布」同年8月底證實死亡，但身上並無明顯外傷，相信不涉船舶撞擊。今次鯨魚命喪香港，焦點之一是當局究竟有否適時採取恰當措施，避免鯨魚遇害。

謝展寰昨天強調，上月中（7月13日）收到鯨蹤報告後，一直很關心，即時詢問漁護署和海洋公園保育基金，以及本地、內地及海外專家，看看是否有方法幫助鯨魚離開淺水海域，發現有困難，「經各方考慮後，決定繼續觀察」。後來網上片段顯示，鯨魚遭多艘觀鯨船包圍，輿論嘩然，政務司長陳國基透過社交媒體，呼籲市民勿近距離觀鯨，成為10多天以來首位就事件開腔的問責官員。謝展寰提到，上月26日，他與政務司長詢問漁護署可否加強動作，但發現法例上有限制，不能短時間設立禁船區，其後漁護署連同水警出動6艘巡邏艇，亦在岸上派傳單，呼籲市民不再觀鯨，「往後幾日已沒有什麼船隻出海觀鯨」。

技術層面須改進

官僚思維要檢討

局長的說法，其實間接承認，當局在首兩星期基本上只採取「口頭勸喻」、「靜觀其變」策略，外界覺得當局處理緩慢兼被動，並非無因。鯨魚出沒未幾，保育團體已建議設立禁船區，但當局要到上月底才首度思考有關問題，要求署方「加強動作」。當局強調鯨魚游走範圍水域很廣，設立禁船區影響「不少使用者」，可是當年深圳方面一樣面對這些問題，「小布」活動區域，正好位於鹽田港往來船舶航線之上。公眾難免問，臨時的船舶限航限速，為何「深圳能，香港卻不能」。誠然，漁護署上周有密集巡邏，要求附近的船駛離，不少船家亦稱不再租船出海觀鯨，指摘署方沒做事並不公道，可是施政以結果為目標，最重要的是成效而不是做了什麼，倘若證實鯨魚是船撞致命，就說明當局的措施，未能提供有效保護。

人與自然要和諧共生，野生動物進入人類生活範圍，如何處理並不簡單，由野豬、野鴿到鯨豚，很多問題都值得各方思考。因應鯨魚死亡一事，政府提出四方面加強工作，包括檢視法例，加強漁護署權力處理緊急事件；加強公眾教育；制定預備方案，再有鯨魚出沒，可以迅速有效應對；派專家到海外吸收經驗，增加相關知識，令處理手法更純熟。法規和技術層面上的改進，政府當然要做，但改變官僚保守思維，可能更關鍵。

鯨魚「誤打誤撞」來港，雖然罕見，但並非沒有先例，政府若有先見之明，其實早可制定預案，毋須等到現在。現行法例限制了漁護署處理緊急事件的權力，但如果政府重視鯨魚來港一事，大可迅速成立跨部門工作小組，由更高級問責官員統籌，運用更多資源和權力去處理。當局以西貢水域航行順暢便利，先於保護鯨魚，本身便是一個政策取捨，反映了官員思路。保育界人士便指出，設立臨時海上管控區，無疑有難度，如果有決心，一定有方法做到。鯨魚游走不同水域，當年「小布」曾在深港水域交界出沒，內地海洋專家提及，深圳需與香港相關部門聯動，分享信息及應對各種可能情况。經一事，長一智，港府若有心改進，應該跟深圳當局加強相關合作。

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