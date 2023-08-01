社評：鯨魚之死令人惋惜 各方皆要汲取教訓

香港罕現鯨蹤

觀鯨嚴重滋擾

一條估計長約7米的布氏鯨，上月13日起在西貢水域不時出現，成為社會熱話。專家估計牠在覓食期間誤打誤撞跟隨魚群游到近岸，又或因為身體導航系統出問題而來到香港。10多天後，有人發現鯨背有一道傷痕，不過漁護署和海洋保育專家觀察後都相信，那不是新傷，布氏鯨仍有能力進食及游動，未有患病及擱淺的行為表現，豈料昨天卻忽然傳出死訊。原本活潑健康的布氏鯨魚肚朝天，在牛尾洲對開海面漂浮。漁護署表示將安排解剖調查死因，不少市民均對布氏鯨之死感到錯愕和惋惜。

布氏鯨生活在熱帶地區，香港位於亞熱帶，布氏鯨並不常見。很多人都對鯨魚生活習性，諸如怎樣「鯨吞」食物等感到好奇。鯨蹤初現後，漁護署已即時呼籲公眾與鯨魚保持距離，海豚保育學會亦呼籲市民勿乘快艇出海觀鯨，以免滋擾鯨魚甚或發生意外，然而依然有人特意出海觀鯨，有船家則提供包船觀鯨服務，出海兩小時收費逾3000元。昨天布氏鯨浮屍海上，身上新傷口頗大，是否致死原因，有待漁護署方面安排解剖調查，目前不能排除鯨魚因病未能覓食而死，屍體後來遭船或其他硬物所撞，然而鯨魚被船撞死的可能亦明顯存在。部分人喜歡周日出海遊樂，翌日早上即發現鯨屍，難免令人在意。

鯨魚體型雖然龐大，惟比很多人想像中脆弱，一旦受了外傷，癒合並不容易，有時還可能出現嚴重感染，專家很難幫忙治療。全球每年都有不少鯨魚被觀光船或大型船舶撞死。此外，鯨魚也像人類一樣，有精神壓力。鯨魚靠聲音導航，聽覺靈敏，近距離船舶發出的引擎聲，對牠們來說是嚴重噪音，離群落單來到陌生海域，不時遭船逼近包圍，所面臨的壓力就更大。斯蘭里卡是著名觀鯨旅遊勝地，過去一些觀光船為了生意，會從後衝到鯨魚前方強行「攔截」，讓旅客近距離觀看。鑑於亂象頻生，當地政府要引入牌照制度，規定遇到鯨魚須減慢船速，與鯨魚距離100米時必須立刻關掉引擎，不能再駛近，等等。廣西北海市潿洲島附近常有布氏鯨出沒，觀鯨旅遊同樣引發不少亂象，今年初，潿洲島景區不得不發出禁令，取消觀鯨項目，嚴打非法觀鯨行為。

在香港，保護野生鯨豚主要靠《野生動物保護條例》和《海岸公園條例》，漁護署表示，不負責任的觀賞鯨豚行為，或構成故意干擾受保護野生動物罪，一經定罪，最高判監1年及罰款10萬元。問題是條例關於「干擾動物」的定義十分空泛，公眾不清楚哪些舉動構成干擾，實際執法也不到位。舉例說，中華白海豚遭螺旋槳擊傷擊斃，屍體冲上沙灘，在港偶有所聞，有學者表示，過去曾到本港不同海岸公園觀察海豚，發現不少快艇高速滑行，明顯超出時速10海里限制，但未見當局就超速問題嚴厲執法。漁護署沒有觀鯨指引，至於觀豚守則不具法律效力，一切靠自律，當然出問題。

2021年7月初，毗鄰香港的深圳，也試過在大鵬灣發現布氏鯨，引來當地民眾注目，稱呼牠為「小布」。當局除了派出科研人員蒐集其健康及活動情况、組織執法船艇維持秩序、呼籲公眾及船不要靠近圍觀，還成立了「鯨豚保護聯動工作組」，劃出海上臨時管控區。因應「小布」一度游往香港水域，工作組又與香港方面的保育團體聯繫。相比之下，今次香港出現鯨蹤，當局跟進處理的力度便有點相形見絀，主要就是口頭呼籲不要滋擾，以及加強巡邏。即使當局認為相關水域船舶出入頻繁，不宜劃出管控區，至少亦可規管船舶在該水域的速度，下令減速，減少對鯨魚的騷擾。

加強保護海洋生物

豈能「積極不干預」

鯨魚來訪，本是當局順勢展開一場海洋科普宣傳及教育的契機，當年「小布」在大鵬灣出現，深圳當局在這方面下了很多工夫。今次香港現鯨蹤，迄今未見當局有好好把握機會，大力推展相關工作。過去有內地保育專家指出，香港周邊海域偶有大型鯨豚類海洋生物出現，也有不少死亡案例，但港方通常不會作太多干預。證諸今次鯨魚事件，予人觀感也的確如此。特區當局有必要重新思考鯨豚保育的方針及處理。2021年8月底，「小布」的屍體在深港交界海域發現，由於已經死亡了一段時間，專家無法找出確切死亡原因，惟內地專家確認「小布」並無明顯外傷，也沒有魚網纏繞。今次西貢發現布氏鯨屍體基本完整，期望漁護署和專家可以找出確切死因，並藉此教育公眾，提高保育意識。

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