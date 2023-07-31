社評：遏制緬甸詐騙集團活動 國家行動升級刻不容緩

華人犯罪集團針對華人

上當受害甘願受騙俱在

發生在東南亞國家的詐騙活動，針對來自中國大陸、台灣、香港以及東南亞國家華人，以高薪職位吸引受害者上當，甚至是當街擄人，送到泰國、緬甸等國的所謂工業園區，通過電話對全球華人社區行騙，由於受害國家和地區提高警惕，廣泛宣傳騙案手法，而且用科技手段攔截詐騙電話，這種活動得逞的機率降低。

電話詐騙成功率下降，沒有令這些詐騙集團收斂，他們反而改變犯罪手法，禁錮受害人，勒索其家屬交出贖金，虐待受害人的程度駭人聽聞，甚至逼令受害人用同樣欺詐手段向親友埋手，令受害人數目像滾雪球般擴大。最新情况顯示，受害人從過往主要來自中國大陸、台灣、香港和東南亞國家華人，擴散到在南美、歐洲的華人。

犯罪集團活動之所以針對華人作案，主要原因有兩個，一是集團首腦是華人，他們通曉華語，熟悉華人地區情况，二是他們活躍在東南亞國家的邊境地區，容易逃避追捕，而最活躍的犯罪集團，更是處於緬甸不受中央政府有效管治的地區。

本來牽涉到跨國犯罪，而且受害者眾，特別是牽涉人口販賣這種嚴重罪行，國際刑警有責任高度重視和採取迅速行動打擊；但國際刑警組織沒有給予足夠重視，今年才將東南亞國家詐騙集團犯罪活動列為橙色警告，意即警告有相關活動對個人及其財產會造成即時的危害和威脅。雖然不能說是輕描淡寫，然而觀乎國際刑警有關人口販賣的打擊行動，多集中在非洲，因為非洲的非法移民問題對歐洲造成直接威脅，而針對華人的東南亞詐騙活動對西方影響甚微。

更有甚者，國際組織的行動也有政治考慮，加拿大給國際刑警組織捐助的一個研究項目，研究範圍幾乎囊括東南亞國家，但卻不包括緬甸和中國。美國對於跨國人口販賣犯罪活動十分重視，國務院發表的監察人口販賣報告《人口販運問題報告》（Trafficking in Person），自2018年開始就將緬甸列為最差的第三類，即該國政府對符合國際標準與行動，完全不合作也不採取行動。但高調歸高調，行動欠奉。

國際組織協助似是奢望

詐騙集團處三不管地帶

內地受害者眾的情况十分嚴重，公安部曾公布有關數據，截至2022年7月，勸返的受害人高達23萬名，仍然被禁錮的不計其數，而且還陸續有來。詐騙集團以高薪職位吸引受害者從事詐騙活動，很多人出於無知上當受騙是事實，但更多的是「明知山有虎偏向虎山行」，他們知道投靠犯罪集團是從事犯罪活動，但圖賺快錢鋌而走險，內地曾推出應對措施，警告這些甘願狼狽為奸或者半推半就的人，若不懸崖勒馬就可能喪失戶籍、國籍，銀行帳戶遭凍結，甚至家人也會受其牽連，但該政策收效甚微，而且在疫情緩和邊境控制放寬後，「狗急跳牆」的人似乎有增加之勢，雲南公安機關堵截這些受害人的新聞屢有見聞。

堵截工作當然要做，但並非釜底抽薪的辦法，若能「直搗黃龍」粉碎犯罪集團才是長治久安的做法。促使國際組織合力打擊跨國犯罪集團應該是最有效的，但似乎是奢求，除非事情成為歐美國家的「燃眉之急」，為今之計中國只能「肩負重任」，但可以預見，這種牽涉國際關係的問題相當敏感，特別是緬甸這個國家，對於緊鄰雲南的多個武裝力量根本不能實施有效管治，而詐騙集團卻在這些「三不管」地帶，緬甸政府要跟中國合作，有情願與否以及是否可行的問題。

要求緬甸政府犁庭掃穴式打擊這些詐騙集團，或許是緣木求魚，但犯罪集團要借助電訊設備詐騙，資金進出要通過金融機構，這些都是緬甸政府可以提供協助的，對於罪犯的身分識別、情報交換以及證據互認等等，也是可以合作的範疇，中國駐緬甸大使日前要求緬甸方面首先跟中國成立資訊交換平台，以快捷有效方式溝通，應該是最低要求，至於將來引渡罪犯，則需要兩國政府精誠合作。

電訊詐騙活動猖獗，手法層出不窮，危害人民的財產安全，牽涉到人口販賣對人身安全造成威脅，必須從源頭加以打擊，中國是受害最大的國家，必須採取及時、有力的措施，內政外交軟硬兼施，才能將這個毒瘤剷除。

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