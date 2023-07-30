明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：韓戰停戰70年 陰霾重臨東北亞

【明報社評】上周四（27日）是韓戰停戰協定簽署70周年，平壤高調舉行連串紀念活動，包括展示先進導彈和無人機的盛大閱兵式，並邀請了中俄兩國代表團出席，是疫情封關3年多後首度邀請外國訪客；韓國方面則高調紀念韓美結盟70周年，並邀20國參戰老兵舉行追思儀式，朝鮮半島新冷戰格局隱然成形。朝鮮半島近年的緊張局勢持續升級，既有70年前朝韓內戰的遺緒，又與近年中美博弈的大背景有關。平壤利用國際變局強化與中俄的傳統關係，美方則意圖拉韓日兩國上印太戰車，構造亞太版北約圍堵中國，令朝鮮半島的平衡局面更加脆弱，可能再成中美對抗的角力場。

出兵維護國家安全

抗美援朝有別韓戰

韓戰是冷戰時代兩大陣營對抗的縮影。二戰結束後，按照「雅爾塔協議」（Yalta Accordance），美蘇兩軍以北緯38度線（三八線）為界，分別佔領朝鮮南北方。因對統一選舉方案爭持不下，南北兩方先後成立各自政府，蘇美先後撤軍後，內戰於1950年6月25日爆發，朝方稱之為「祖國解放戰爭」，美方翌日即派兵援韓，9月登陸仁川逆轉戰局，中國直到10月25日才參戰，稱為「抗美援朝」。

當年中方參戰固然有意識形態理由，但更多還是出於國家地緣安全利益考量。在韓戰爆發前半年，美國總統杜魯門曾聲明，美國無意在台灣獲取特權，亦不打算干預中國局勢。但韓戰爆發翌日，美軍第七艦隊戰艦即巡弋台灣海峽，杜魯門6月27日發聲明稱，已下令「阻止對台灣的任何進攻」，又指台灣的未來地位，「須待太平洋安全的恢復、對日和約簽訂或經由聯合國考慮」，為「台灣地位未定論」之濫觴。美軍在仁川登陸之後，北京曾透過多個管道向華府傳遞信息：如果美軍越過三八線，中方不會坐視不理。但被勝利冲昏頭腦的麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍和美國政府，都無視中方警告，揮軍直逼中朝界河鴨綠江畔，最終導致中國以「志願軍」之名入朝參戰，戰爭持續兩年半後，雙方才重以三八線為界簽字停戰。

可見，「抗美援朝」不等於韓戰，只是韓戰的一部分。韓戰始於三八線，「抗美援朝」始於鴨綠江畔。經此一役，中共鞏固了國內政權，消除了地緣安全威脅，在社會主義陣營贏得與蘇聯比肩的地位，令斯大林放棄在東北的特殊利益，更在國際舞台崛起，一年後與美蘇英法一道，出席朝鮮半島和印度支那議和的日內瓦會議。「抗美援朝」後，中國再無大規模外敵入侵、又無大規模內戰，贏得了70年長期和平發展時期。

但是，停戰協定並非和平條約，依國際法看韓戰並未正式終止，三八線仍是不定時火藥桶，70年來不時有小規模軍事衝突。冷戰結束後，韓朝兩國都加入聯合國，卻一直未結束敵對狀態。解體前的蘇聯與中國1990年代分別與韓國建立邦交，美國卻一直不承認平壤政權，並長期在韓國駐軍威懾朝鮮，這也是朝鮮全力發展核武與導彈自保的原因。用中方的話說，美國等國家長期執迷於制裁施壓，使朝鮮面臨巨大安全威脅和生存壓力，朝方合理安全關切始終未得到解決。

多年來，韓朝與美朝雙方多次接觸，幾次都功虧一簣。中方堅持半島無核化，堅持維護半島和平穩定，堅持透過對話政治解決問題，曾透過主辦六方會談等努力，調解斡旋，亦都無功而返。近年在中美地緣博弈加劇的大背景下，美方更刻意將朝核問題當成對華施壓和挑撥中韓關係的籌碼，更想復活70多年前聯合國軍司令部，來作為圍堵中國的新武器。

美有意復活冷戰殭屍

須警惕引日本入半島

韓戰爆發伊始，美國就利用蘇聯代表缺席安理會會議之機，操控成立「聯合國軍司令部」，參與韓戰。1971年，中國成為聯合國安理會常任理事國後，即要求解散該司令部。到1973年，「聯合國軍司令部」僅剩美、英、泰、菲4國代表，加拿大、澳洲等國只有聯絡員，功能已為「美韓聯軍司令部」取代，但一直未除牌。2018年1月，美國召集20個當年參與過韓戰的國家開會，有意復活這一冷戰殭屍，但會上大多數國家對此不感興趣。中方當時曾直斥，該會議「沒有任何代表性和合法性」。

韓戰是二戰後影響最為深遠的局部戰爭之一，遺禍至今，在美國國內卻是「被遺忘的戰爭」，與越戰相較，反思不多。近年朝鮮利用中美矛盾，大力發展核武與長程導彈，去年一年，發射了70多枚長、短程彈道導彈；美國出於對華施壓的戰略目的，頻頻在朝鮮半島玩火，令半島緊張局勢螺旋式上升。兩周前，載有核導彈的美軍戰略潛艇「肯塔基」號（SSBN-737） 駛入釜山港，為42年來首次，美軍核潛艇「安納波利斯」號（SSN-760）上周又停泊濟州海軍基地，有美國會議員明言，此舉主要是威懾中國。

隨着尹錫悅政府上台，韓國積極參與美國的印太戰略，對朝政策也趨強硬，更與日本一道，出席北約（NATO）峰會，有意將此冷戰殘存勢力引入東北亞。在韓戰停戰70年後的今天，東北亞又再戰雲密佈。美日韓下月將在美國舉行三國峰會，中國更要警惕美方拉日本介入半島危機的圖謀。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞