社評：韓戰停戰70年 陰霾重臨東北亞

出兵維護國家安全

抗美援朝有別韓戰

韓戰是冷戰時代兩大陣營對抗的縮影。二戰結束後，按照「雅爾塔協議」（Yalta Accordance），美蘇兩軍以北緯38度線（三八線）為界，分別佔領朝鮮南北方。因對統一選舉方案爭持不下，南北兩方先後成立各自政府，蘇美先後撤軍後，內戰於1950年6月25日爆發，朝方稱之為「祖國解放戰爭」，美方翌日即派兵援韓，9月登陸仁川逆轉戰局，中國直到10月25日才參戰，稱為「抗美援朝」。

當年中方參戰固然有意識形態理由，但更多還是出於國家地緣安全利益考量。在韓戰爆發前半年，美國總統杜魯門曾聲明，美國無意在台灣獲取特權，亦不打算干預中國局勢。但韓戰爆發翌日，美軍第七艦隊戰艦即巡弋台灣海峽，杜魯門6月27日發聲明稱，已下令「阻止對台灣的任何進攻」，又指台灣的未來地位，「須待太平洋安全的恢復、對日和約簽訂或經由聯合國考慮」，為「台灣地位未定論」之濫觴。美軍在仁川登陸之後，北京曾透過多個管道向華府傳遞信息：如果美軍越過三八線，中方不會坐視不理。但被勝利冲昏頭腦的麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍和美國政府，都無視中方警告，揮軍直逼中朝界河鴨綠江畔，最終導致中國以「志願軍」之名入朝參戰，戰爭持續兩年半後，雙方才重以三八線為界簽字停戰。

可見，「抗美援朝」不等於韓戰，只是韓戰的一部分。韓戰始於三八線，「抗美援朝」始於鴨綠江畔。經此一役，中共鞏固了國內政權，消除了地緣安全威脅，在社會主義陣營贏得與蘇聯比肩的地位，令斯大林放棄在東北的特殊利益，更在國際舞台崛起，一年後與美蘇英法一道，出席朝鮮半島和印度支那議和的日內瓦會議。「抗美援朝」後，中國再無大規模外敵入侵、又無大規模內戰，贏得了70年長期和平發展時期。

但是，停戰協定並非和平條約，依國際法看韓戰並未正式終止，三八線仍是不定時火藥桶，70年來不時有小規模軍事衝突。冷戰結束後，韓朝兩國都加入聯合國，卻一直未結束敵對狀態。解體前的蘇聯與中國1990年代分別與韓國建立邦交，美國卻一直不承認平壤政權，並長期在韓國駐軍威懾朝鮮，這也是朝鮮全力發展核武與導彈自保的原因。用中方的話說，美國等國家長期執迷於制裁施壓，使朝鮮面臨巨大安全威脅和生存壓力，朝方合理安全關切始終未得到解決。

多年來，韓朝與美朝雙方多次接觸，幾次都功虧一簣。中方堅持半島無核化，堅持維護半島和平穩定，堅持透過對話政治解決問題，曾透過主辦六方會談等努力，調解斡旋，亦都無功而返。近年在中美地緣博弈加劇的大背景下，美方更刻意將朝核問題當成對華施壓和挑撥中韓關係的籌碼，更想復活70多年前聯合國軍司令部，來作為圍堵中國的新武器。

美有意復活冷戰殭屍

須警惕引日本入半島

韓戰爆發伊始，美國就利用蘇聯代表缺席安理會會議之機，操控成立「聯合國軍司令部」，參與韓戰。1971年，中國成為聯合國安理會常任理事國後，即要求解散該司令部。到1973年，「聯合國軍司令部」僅剩美、英、泰、菲4國代表，加拿大、澳洲等國只有聯絡員，功能已為「美韓聯軍司令部」取代，但一直未除牌。2018年1月，美國召集20個當年參與過韓戰的國家開會，有意復活這一冷戰殭屍，但會上大多數國家對此不感興趣。中方當時曾直斥，該會議「沒有任何代表性和合法性」。

韓戰是二戰後影響最為深遠的局部戰爭之一，遺禍至今，在美國國內卻是「被遺忘的戰爭」，與越戰相較，反思不多。近年朝鮮利用中美矛盾，大力發展核武與長程導彈，去年一年，發射了70多枚長、短程彈道導彈；美國出於對華施壓的戰略目的，頻頻在朝鮮半島玩火，令半島緊張局勢螺旋式上升。兩周前，載有核導彈的美軍戰略潛艇「肯塔基」號（SSBN-737） 駛入釜山港，為42年來首次，美軍核潛艇「安納波利斯」號（SSN-760）上周又停泊濟州海軍基地，有美國會議員明言，此舉主要是威懾中國。

隨着尹錫悅政府上台，韓國積極參與美國的印太戰略，對朝政策也趨強硬，更與日本一道，出席北約（NATO）峰會，有意將此冷戰殘存勢力引入東北亞。在韓戰停戰70年後的今天，東北亞又再戰雲密佈。美日韓下月將在美國舉行三國峰會，中國更要警惕美方拉日本介入半島危機的圖謀。

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