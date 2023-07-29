社評：美違規則拒李家超出席 合理合度回應華府挑釁

華府一再冒犯

損害中美關係

2020年中，中央制訂港區國安法，其後華府引用兩條針對香港的法案，制裁11名香港官員，包括時任保安局長李家超。自從李家超成為行政長官後，外界已在談論，今年美國輪任APEC主辦國，究竟李家超會否獲邀赴會。較早前，美國國務院早前書面回覆國會，表示有意邀請李家超出席，「作為東道主，我們相信促進區域經濟對話及美中合作，對保持全球宏觀經濟穩定很重要」。一批對華強硬的議員隨即致函國務卿，表示反對。未幾國務院「澄清」，有關回覆乃「錯誤版本」，重申邀請名單未有決定。

按規定，APEC峰會東道主須在8周前向所有成員發出邀請函。《華盛頓郵報》近日引述美方官員消息，美方決定不讓李家超出席。白宮拒絕評論報道，僅稱期待所有APEC成員在符合美國法律法規下參與會議，然而白宮借主流媒體放風，乃是常有之事。觀乎中方反應，白宮就算未作終極拍板，相信也有了初步決定。外交部批評，美方對包括李家超在內的中方人員，實施非法無理制裁，拒絕邀請特區行政長官赴美參與會議是錯上加錯，違反會議規則，中方將堅定維護中國香港參加會議的正當合法權利，要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超等特區官員的制裁，以及按照APEC慣例，邀請李家超與會。

中美鬥爭愈演愈烈，華府政客一再操作香港牌，一邊遏制中國，一邊打擊香港。拒絕讓李家超赴會，說明美方平日常將「國際秩序要以規則為本」掛嘴邊，自己不喜歡時卻無視國際規矩和慣例。APEC會議主辦指引說得清楚，東道主要對所有組織成員發出會議邀請，並為組織成員代表團安排一切入境許可，而組織成員則有權決定代表團的成員名單。就連美國前駐港總領事唐偉康亦認為，美國有道德和外交義務，遵守APEC的不成文規定和先例，容許APEC成員適當地參加會議。華府不讓李家超出席，就是無視APEC的規矩。

美方所謂的「制裁」，本來就是單邊主義措施，而在現實執行層面，美方若不想就李家超赴美與會一事，公然挑釁北京、冒犯香港，其實也有折衷方法。事實上，美方的「制裁」，一般附有「特許機制」，讓華府可以就個別事項，採取一次過的特殊安排，嚴厲如制裁俄羅斯，一樣有豁免機制。美方若有心履行APEC東道主的義務和責任，大可考慮以特殊許可方式，讓李家超入境美國出席會議。外交部昨天向美方提出嚴正交涉，反映中方認為事態嚴重、性質惡劣。如果美方以為不讓李家超赴會，不會影響中美關係，未免一廂情願。

1993年，時任美國總統克林頓眼見亞洲經濟奇蹟，希望美國可與東亞經濟緊密扣連，以免日後被排除在這個新興地區之外，促成了首屆APEC峰會，時任國家主席江澤民獲邀前往西雅圖與會，對於緩和中美關係，具有重要意義。當年美國的目標，是透過APEC這個平台，推動亞太自由貿易圈的形成。2011年，美國第二度當上APEC峰會東道主，推動自由貿易協定，依然是重要主題。時移世易，近年美國經濟保護主義抬頭，對區域經濟整合和自由貿易協議，早已失去興趣。華府對APEC有多重視，從去年拜登選擇只赴印尼G20峰會，未有出席緊接的泰國APEC峰會，寧可返回華盛頓參加孫女婚禮，已可見一斑。

大國外交禮尚往來

習赴APEC添變數

今次美國第三度當APEC東道主，會議主題模糊不清，外界也不抱太大期待，從這一角度而言，不去也未必有太大實質損失。不過APEC作為區域合作平台，並非從屬於某一國家，不派代表參與峰會，等於放棄發言權，任由美方借東道主之便「做騷」。拜登政府不斷揚言要跟中方保持溝通對話，另一邊廂卻一再挑釁、冒犯和抹黑。所謂氣球事件，美方吵鬧多月，間諜偵察等指控層出不窮，到頭來國防部上月卻低調承認，氣球飛越美國上空期間，沒有收集任何信息。不讓李家超出席APEC，是美方對華又一挑釁行為。大國外交，禮尚往來，倘若東道主傲慢無禮，就應該以合理合度方式回應。國家主席習近平會否出席這次APEC峰會，未來一段時間，相信將成為各方焦點。

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