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社評

社評：收緊舞台安全規管 兼顧藝文表演需要

【明報社評】MIRROR紅館演唱會墜屏事故發生一年，康文署計劃年底修訂場地租用條款，引入四級制度，加強表演場地管理。墜屏事故揭露業界有害群之馬罔顧安全，甚至涉嫌弄虛作假，政府加強規管，有其必要，與此同時，當局也必須考慮實際操作對藝文界的影響。舞台表演形式、手法和規模千差萬別，對一些中小型藝團而言，規管太緊太嚴，會增加他們的營運及財政壓力，扼殺舞台創意創新空間。當局在落實修訂之前，應多跟業界及專家溝通，確保新安排接地氣，平衡舞台安全和表演需要。

紅館墜屏事故一年

舞台規管倡四級制

去年7月28日，MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，一塊巨型屏幕塌下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人頸椎重創，至今仍然留醫，其父形容一年時間看似過得很快，但對兒子而言，這52個星期是很漫長的歲月。無論是當事人還是其親人，這段日子所面對的考驗和煎熬，實非外人能道。

墜屏事故發生後，助理康文署長領導跨部門工作小組，負責調查事故原因、提出建議和跟進；勞工處調查事故有否違反《職安健條例》，警方則展開刑事調查。當局發現，涉事舞台裝置重量「報細數」情况嚴重，懷疑有人虛報數據，承辦商高層等多人被捕。為防悲劇重演，政府調查小組報告提出7項建議，加強表演場地租用管理，包括確保鋼索品質符合規格，以及研究引入第三方獨立審核人員，檢查租用方的舞台工程及裝置，等等。當局最近透露，康文署期望今年第四季完成「場地租用條款」修訂，落實相關措施。署方擬視乎表演規模，將舞台工程分為四級管理，除了紅館伊館這兩個多用途場地，康文署餘下14個中小型表演場地，包括大會堂、劇院和文娛中心等，都會採取新的租用條款。

根據署方構思，當局將以布景高度、負載、懸掛裝置可否移動等，為舞台分類。使用原有場地設備，布景或平台不超過5米高、只設靜態懸掛系統者，屬A級，租用方只需提交布景設計圖等資料；布景高逾5米，設有可移動懸掛物者為B級，須由註冊結構工程師簽署「安全紙」。涉及加建可移動吊掛器材者為C級，除了提交圖則及質量證明，還須視乎情况，由註冊結構工程師、機械工程師，以及輪機及造船工程師驗證。至於第三方獨立審核，則只限C+級，即包含飛人高空表演，以及演出達10場或以上。另外，署方還考慮要求租用人將意外事故保險，由現時至少1000萬元，再作提高。

演出業界對政府收緊舞台規管，一直有甚多疑慮。例如有人關注，當局規管收得太緊，一些國際大型巡迴表演的舞台設計，未必符合要求，可能放棄來港演出；亦有人擔心，安排獨立第三方逐一審核場地設施，將令成本開支大增。不少業界人士認為，他們一直自律，以安全為首要責任，當局因為一宗「個別事故」，作出牽連甚廣的決定，對業界並不公道，然而無可否認，墜屏事故確實反映業界有害群之馬，無人能保證以後不會有人為了「趕開騷」而馬馬虎虎，單靠自律並不足夠，收緊規管有其必要，關鍵是合理合度，避免影響藝文表演事業健康發展。

舞台表演規模有大有小，有高度商業化的，觀眾成千上萬，亦有一些相對小眾，每場觀眾限於數百人。一刀切式的規管，肯定不合適。當局現在提出的舞台四級規管，C和C+級很大程度是針對大型演唱會，跟A、B級的舞台表演區分開來，大方向合理，然而具體細節仍有不少可以商榷的地方。

演唱會規管不宜太鬆

中小藝團困難須考慮

舉例說，C+級舞台，演出10場或以上才需要第三方獨立審核，康文署解釋，這是考慮到一些舞台設計非常複雜，演期又較長，針對這類風險較高的表演，有必要格外小心確認舞台裝置穩妥，不會因演期較長而出現過度損耗。可是舞台裝置安全，跟場次多寡並無必然關係，MIRROR紅館墜屏事故，也不是在開騷十場後才發生。曾幾何時，本地歌手紅館開演唱會，一開便是20至30多場；今時今日，連開十場以上的演唱會其實很少。當局以10場為界線，意味可能只有極少演唱會舞台須交第三方獨立檢視。這也許方便了主辦方，但對於確保舞台安全，卻不一定合適。

另外，舞台四級制對於中小型藝團的影響，也須審慎評估。中小型藝團一般不會租用像紅館這樣大的場地，一場表演可能只有數百人，可是在舞台設計上，有時可能也希望有較大膽和創新的嘗試，四級制會否窒礙舞台創意發揮，是不少藝團關心的問題。中小型藝團資源有限，門票及贊助收入不多，政府收緊舞台規管後，這些藝團要花更多人力和財力「走程序」，又要應付更高昂的意外事故保費，生存發展空間，確有可能受到影響。香港要成為中外文化藝術交流中心，需要致力鼓勵本地藝團發展，當局修訂場地租用條款，需要多跟本地藝團溝通，了解他們的困難和需要，提供適切支援及協助。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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