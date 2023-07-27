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社評

社評：海難家屬守得雲開 政府須讓真相大白

【明報社評】2012年南丫海難，家屬奔走多年，終於爭取到召開死因研訊，上訴庭判辭提到，這場研訊「遺憾姍姍來遲」，惟遲來總比不來好。南丫海難奪去39條人命，獨立調查清楚揭示海事處官員敷衍塞責，政府事後問責卻不清不楚，不僅沒有官員為慘劇承擔直接責任，有涉嫌犯錯者後來還晉升高位，時至今日，政府內部調查報告依然未有全面公開，圖則設計、檢驗失誤責任誰屬，仍未水落石出，當局一日不讓報告內容大白於天下，永遠無法拔走家屬心中的刺。召開死因研訊，很可能是家屬尋求真相的最後機會，期望研訊結果可以還死者一個公道，讓家屬釋懷。

南丫海難事隔逾十載

上訴庭下令死因研訊

南丫海難發生距今差不多已有11年，部分人也許覺得這已是「陳年舊事」，但對不少死難者家屬而言，慘劇所造成的傷痛，從未真正撫平，原因是圍繞慘劇的責任問題，至今仍然不明不白，家屬希望找出真相，卻一再碰壁，心中意難平，一點不難理解。

海難慘劇發生後，政府任命法官領導獨立調查委員會，調查海難肇因及檢視監管制度。委員會翌年發表報告，指出遇事的「南丫四號」，從設計、建造到檢驗過程都有問題，包括圖則自相矛盾、抗沉數據計算出錯、艙壁沒有安裝水密門、沒有兒童救生衣等。委員會直指海事處監管不力，由批圖則到驗船均錯漏百出，多名官員被點名批評，不過委員會受法定權限制約，無法向失職官員追究法律責任。

獨立調查顯示海事處人員敷衍塞責，時任運房局長張炳良決定展開內部調查，相關報告長達430頁，政府僅公布30頁摘要，提及有17名海事處官員行為不當，未有克盡責任處理「南丫四號」事宜，當中兩人為首長級官員，不過政府從未公開17人身分，外界亦不知有何紀律處分，唯一肯定的是有獨立調查委員會點名批評犯錯的海事處人員，後來晉升成為高層。張炳良一再表示，應該全面公開內部調查報告，可是當局並沒有這樣做，上屆政府如是，現屆政府亦然。立法會議員張欣宇去年曾要求運輸局長公開報告，得到的答覆是「事隔多年，向前看」。

「南丫四號」水密艙沒有裝上水密門，撞船後迅速入水沉沒，是南丫海難傷亡慘重的原因，海事處負責驗船審批，卻無官員為此承擔直接責任，兩名被檢控的海事處人員，一涉作偽證，一涉兒童救生衣，均與最關鍵的水密門問題無關。政府不肯公開內部調查報告，2020年律政司又聲言不會再就海難檢控任何人，官員失職問題尚未釐清，自然容易惹來「官官相衛」等質疑。召開死因研訊，遂成為家屬求真相討公道的最後希望。

除了獨立調查委員會及政府內部調查，警方也有就南丫海難調查，合共蒐集了乘客、海事處及「南丫四號」造船廠等91人的口供，當中至少有17名海事處人員未曾在獨立調查委員會作供。警方曾建議召開死因研訊，可是死因裁判官認為，當年獨立調查委員會的職權，與死因研訊目的完全重疊，之前的調查已「全面披露」遇難者死因及死亡環境，警方之後獲得的額外證供也未有改變「遇難者非法被殺」這一結論，所以毋須開庭。兩名家屬鍥而不捨提出上訴，昨天終於得到回報。上訴庭認為，為海難死者召開死因研訊，明顯符合公眾利益，原審法官對公眾利益看法過於狹隘，裁定家屬上訴得直。

當年獨立調查委員根據已有資料調查海難，然而之後警方及政府的調查，顯然找出更多資料和問題，部分涉事船員和海事處人員從未接受公開研訊，不召開死因研訊，家屬不僅失去盤問權，也失去取得內部調查文件的重要機會；死因庭設陪審員制度，由陪審員代表公眾了解事件真相並裁決，符合程序公義，亦可體現向公眾負責的精神。

南丫海難死者家屬為求公道，10多年來一直四出奔走，早已心力交瘁。上訴庭判辭亦提到，死因研訊「遺憾姍姍來遲」，並向家屬表達深切同情及慰問，期望死因研訊可以令事件真正告一段落，家屬得到解脫。大衛挑戰哥利亞，可不是一件輕鬆的事情。海難死者家屬背負沉重壓力，能夠堅持至今，一點也不容易。現在上訴庭下令召開死因研訊，家屬總算守得雲開，然而法律格言有云，「遲來的正義非正義」，如果政府處事更加公開透明、嚴肅追究失職官員責任，家屬也不用經歷這麼多折騰。

公開內部調查報告

助海難家屬討公道

政府拒絕公開內部調查報告全文，主要理由是當中「涉及很多個人資料」，公開全文或違保障私隱法律，若是大量遮蓋相關資料，又變得難以閱讀，容易斷章取義，云云，然而當局必須明白，一日不公開報告，一日只會惹來「隱瞞真相」、「包庇失職者」一類質疑。政府與其叫人「向前看」，不如早日全面公開內部調查報告，清楚交代失職官員接受了什麼處分。

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