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社評

社評：香港設衛星製造中心 發展航天產業不是夢

【明報社評】香港發展航天科技產業，一般人的反應，也許是天方夜譚，但隨着首間衛星製造中心昨天正式開幕，香港要在全球衛星產業佔一席位，無疑向前邁出重要一步。國際商用衛星市場發展方興未艾，東南亞很多新興國家，尤其需要借助低軌衛星，構建通訊網絡，而中國正是全球民用航天工業發展最迅速的國家之一，大灣區創科佈局，亦包括航天產業。本港大學科研人員有參與國家太空探索任務的經驗，低軌衛星製造也不需要超大面積廠房，加上香港既有接軌國際市場優勢，又是大灣區一員，發展商業衛星產業具備不少有利條件，機遇必須好好把握，由產業政策到開拓市場，特區政府可以積極發揮引領及支援作用。

衛星產業方興未艾

港可善用有利條件

香港航天科技集團是本港首家商業航天企業，2019年成立，以衛星製造為核心，核心技術團隊有多名原中科院院士及所長、原國際宇航學院院士，以及多國的航天及地理信息專家。集團旗下的ASPACE香港衛星製造中心，設於將軍澳科學園，昨天正式開幕，由科大前校長史維出任首席戰略官及首席科學家。集團形容它是全球最大衛星智能製造工廠之一，也是目前亞洲最先進的智能衛星製造中心，具備每年至少生產200枚30至1000公斤級別商業衛星的能力，目前已接到15張訂單，全屬商業民用，預計首枚「香港製造」衛星明年初製造完成。集團還與多國機構簽署合作備忘錄，範疇包括衛星通訊、衛星監測等。

十年八載前，若有人說香港要發展航天科技產業、成為衛星製造中心，恐怕會被當作癡人說夢。時移世易，現在香港要朝這方面進發，其實具備不少有利條件。先談國際市場環境。當下民用衛星行業正處於高速發展階段，低軌衛星的應用，近年尤其受到注目。資料顯示，2021年，全球衛星產業收入規模直逼2800億美元，應用範疇也愈益廣泛，由通訊導航、智能城市建設、資源環境與生態保護、防災與應急管理等，都能派上用場。業界估計，全球人造衛星年均需求達3萬枚以上，差不多是現時全球年產能（6000至8000枚）的 4、5倍，說明行業仍有很大發展空間。

傳統衛星通訊，弱點在於信號傳輸容量較小、延遲性較高。相比之下，低軌衛星距離地面只有數百公里，由其構建的通訊網絡，延遲性較低，傳輸容量也較高。去年俄烏戰爭爆發，美國SpaceX創辦人馬斯克向烏克蘭提供低軌衛星服務，讓烏克蘭得以維持境內通訊及連網暢通，讓各方充分意識到低軌衛星的好處。目前中國正加緊建設自己的衛星互聯網絡，與SpaceX的「星鏈」衛星服務競爭，有人形容香港航科為「港版SpaceX」，也是因為集團銳意參與「中國星鏈」建設。國家「十四五」規劃支持香港成為國際創新科技中心，衛星製造中心落戶香港，對香港和國家均有重要戰略意義。

中國是航天大國，位居世界前列，「一箭多星」技術成熟，意味可以降低商業衛星發射成本，滿足高密度發射任務。2020年，中國已把衛星網路和5G並列納入新型基礎設施建設，國務院《2021中國的航天》白皮書更明確提到，要加強衛星公益服務和商業應用。放眼大灣區，深圳早於10年前便提出發展航空航天產業、培養衛星商業化應用的領軍企業，兩年前還推出一系列新措施，爭取將深圳建設成為全球衛星應用產業創新高地。另外，廣州南沙也在建設全國首個商業航天產業園，以及民用自主研製固體火箭生產基地。一個航天航空產業群，正在大灣區逐漸形成，香港應該把握機會，參與其中。

航天科技在港雖屬冷門學科，但一直有學者醉心研究。理大研究團隊近10年參與國家不少航天科研項目，突顯香港有能力培養更多相關人才。香港發展先進製造業，土地不足是重要障礙，舉例說，電動車生產線佔地甚廣，很難在港架設。相比之下，低軌衛星製造不需超大廠房，這也是一個有利因素。誠然，當下中美鬥爭激烈，地緣政治可能影響本港發展高科技產業，但香港始終是世貿承認的單獨關稅區，進口高科技設備一定比內地容易。另外，香港法治基礎深厚，又是國際金融貿易樞紐，將衛星產地及數據分析服務放在香港而非內地，亦有助開拓東南亞和中東等「一帶一路」市場。

產業政策到開拓市場

特區政府可積極支援

行政長官近日率團訪問星馬印尼三國，有份隨團的香港航科代表提到，印尼是「幅員廣、島嶼多」，架設通訊及連線網絡，低軌衛星正可派上用場，期望此行可以促進合作。香港發展衛星製造及相關服務產業，雖說由零開始，若能善用各項有利條件，依然有「發圍」機會，特區政府應該積極協助，例如在人才政策方面配合，一邊加強本地航天科技人才培訓，一邊吸引更多外來人才。另外，特區政府也可聯同業界專家，跟大灣區其他城市溝通合作，一起規劃佈局衛星產業鏈，同時致力向海外潛在市場推銷，鼓勵更多跨國公司來港設立更多研發中心及零件生產基地。

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