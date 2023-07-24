社評：內地經濟形勢反覆 壯大民企不走老路

增長放緩救市莫衷一是

挽民企信心在政策穩定

國家統計局上周一發布經濟「成績單」，上半年國內生產總值（GDP）按年增長5.5%，其中第二季增長6.3%，均低於市場預期，青年失業率升至21%，進出口、消費、投資「三駕馬車」增長皆告放緩，其中民間投資按年下跌0.2%，十分罕見。悲觀的預測認為，若下半年經濟延續目前趨勢，全年恐難達至5%的增長目標。近期，內地經濟學界對於未來的政策選項亦展開激辯，從仿效2008年4萬億「大放水」，到放開限購挽救樓市，從直接派錢，到以「一場高質量的經濟危機」「出清低效產能，促進優勝劣汰」，各種建議不一而足。但決策者的關注焦點，集中於提振民企信心上。

內地的民營經濟（包括民企與個體工商戶），貢獻了全國逾五成稅收、六成以上GDP、超過七成技術創新成果、八成以上就業職位、逾九成企業數量，其中創新成果和就業職位特別值得重視。由於民企在製造業和服務業投資比重較高，沒有民營經濟的復蘇就難有真正意義的經濟復蘇，並非誇張之語。

新發布的《意見》共涉及8個方面31條，包括持續優化民營經濟發展環境，破除市場准入壁壘，清理規範行政審批、許可、備案等政務服務事項的前置條件和審批標準；強化反壟斷執法，制止濫用行政權力排除限制競爭，健全信用修復機制；完善融資支持政策制度，支持符合條件的民企上市融資和再融資；完善拖欠帳款常態化預防和清理機制，鼓勵民企盤活存量資產回收資金；依法保護民營企業產權和企業家權益；鼓勵民營企業拓展海外業務，有序參與境外項目等。

遺憾的是，早在2019年12月，中共中央和國務院就曾發布過《關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，2020年又公布了《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，內容都與今次《意見》大同小異。可見民企的信心低迷，既有受疫情打擊的近因，也有中央政策一直無法真正落實的遠因。而近年一些政策反覆多變，亦令民企無所適從，導致長期投資的信心低迷。

例如，內地互聯網平台的發展，儘管有種種弊端，卻是數字經濟和人工智能發展的成果，催生了外賣、快遞、網約車、直播帶貨等新興行業，創造了數以千萬計的就業，但前兩年整頓平台經濟卻用力過猛，矯枉過正。本月中旬李強在與平台企業代表座談時，就以「成長的煩惱」將那一頁翻篇，為他們「平反」。而內地對校外補課、家教等教育培訓行業的封殺，對於當前大學畢業生就業困難影響幾何，亦值得檢視反思。

短期推穩經濟措施

穩樓市不搞強刺激

民企的市場屬性，決定其更加關注投資回報，也更加關注政策的持續與穩定。所以，如果政策在一定時期內頻繁變化，缺乏連續性，必給民間投資造成極大困難。而《意見》所倡導的「堅持對各類所有制企業一視同仁、平等對待」，正是中國經濟體制改革的終極目標，即取消在所有制上的所有標籤與歧視，保護市場經濟在獲取資源和競爭中的公平。現在來看，提振民營經濟信心，注定是一項長期工作。

短期而言，當局推出了連串穩經濟措施，包括促進汽車和電子產品消費的若干措施，部署在超大特大城市推進「城中村改造」和「平急兩用」公共基礎設施建設，乃至上月央行將貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點等舉措，都屬於此類，其中城中村改造等還被視為定向穩定樓市和地價的做法。不過，汲取2016年樓市「漲價去庫存」的失敗教訓，中央無意改變「房住不炒」政策，不會重回全面放開限購、鼓勵炒樓的老路。到2020年，內地居民自置居所比率已達89.84%，遠超69%的全球平均水平，放開炒樓對整體經濟只是飲鴆止渴，弊大於利。

官方對中國經濟形勢的基本判斷仍是「總體看是保持平穩運行」，「長期向好的基本面沒有改變」。人民銀行負責人本月中曾表示，「金融數據的回升是比較明顯的，亮點較多，宏觀經濟運行也整體呈現回升向好態勢。」而本輪經濟低迷與以往原因不同，主要是信心和預期問題，強刺激亦未必奏效。內地有分析預料，隨各項政策措施落實，經濟在第四季應會走出目前的低迷狀態。

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