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社評

社評：特首訪星馬印尼 東盟商機潛力大

【明報社評】特首李家超今日率領香港代表團出訪東盟國家新加坡、印尼、馬來西亞，是他2月率團出訪中東沙特阿拉伯與阿聯酋兩國後，今年第二度外訪。東盟是香港第二大貿易伙伴，去年雙邊貿易額近1.3萬億元，佔本港對外貿易額的13.7%，較本港與歐盟5000多億元貿易額，多出一倍多。在疫情後全球需求疲軟及貿易摩擦加劇的新形勢下，本港對傳統歐美市場的出口持續下滑，受大國博弈及地緣政治新格局影響，與西方的經貿往來亦面臨挑戰。在此背景下，港府主動走出去，推廣宣介香港，開拓中東及東南亞新商機，不僅是短線的應急舉措，更是着眼未來的長線佈局。

與星洲競合關係

優勢互補空間大

李家超上任後，去年11月曾經率團去泰國，出席在當地舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，不過並非專程訪問。那次訪泰，他曾與新加坡總理李顯龍、印尼總統佐科會晤，今年3月他又會見了到訪的馬來西亞貿易工業部長，財政司長陳茂波也到訪大馬。可見，港府高層已經與當地政界領袖建立了廣泛聯繫，為今次出訪奠定了一定基礎。

由東南亞10國組成的東盟，總人口6.6億，僅次於印度與中國，亦是世界第五大經濟體。由於地理關係，東盟國家與香港從歷史、人文到經貿、旅遊向來關係密切，從2010年起，東盟就是香港的第二大貿易伙伴，僅次於中國內地。

香港代表團今次訪問的星馬印三國，與香港的關係更各有特色。李家超今次到訪的首站新加坡，長期被視為本港在航運、貿易、金融三方面的有力競爭者，從城市風貌、歷史背景到經濟結構都很類似，故有濃厚的「雙城」情意結。但港星之間既有競爭，又有合作，是典型的「競合關係」。星洲目前是本港第四大貿易伙伴、第三大進口來源地、第五大港產品出口市場，可見兩地經貿關係之緊密。有分析認為，香港的優勢在於背靠祖國、連通世界，有大灣區乃至整個內地作為廣闊腹地；而新加坡作為東盟最發達經濟體，是東南亞的經濟金融中心，可見兩地之間有很大的優勢互補空間。香港特區政府在東盟國家中的第一個經貿辦事處，就設在新加坡，反映兩地經貿關係之深遠成熟。

作為東盟10國中人口最多、面積最大、國內生產總值（GDP）最高的印尼，已是二十國集團（G20）成員國，去年香港已成為當地第二大外來直接投資（FDI）來源地，本港不僅有大量印尼華人旅居，更吸納了數以十萬計的印尼籍家庭傭工，兩地的人員來往十分頻密，發展經貿關係的潛力亦十分可觀。由於東盟總部秘書處設在雅加達，7年前香港駐雅加達經貿辦事處開設以來，進一步促進了香港與東盟的關係發展。

馬來西亞在香港的貿易伙伴、進口來源地方面，都位居全球十大之列，亦是香港在東盟內的第三大貿易伙伴；而香港亦位居馬來西亞第九大貿易伙伴，第七大外來直接投資（FDI）來源地。當地政府統計，僅去年港資投資的13個項目，就為當地創造了6,221個就業機會。

香港與東南亞國家，歷史上就往來密切，星馬泰印是港人的熱門旅遊地，菲印是香港家庭傭工的主要來源，泰越是香港食米的主要入口地，亦是港商熱門投資地。更重要的是，東盟國家近年與中國的政治經濟關係愈趨緊密，為香港與東盟國家發展經貿創造了有利環境。

人口年輕消費力強

多國撐港入RCEP

有研究顯示，東盟是一個收入和消費力不斷增長的龐大市場，預計到2030年，中產和35歲以下人口都將超過總人口六成，無論是消費品和服務市場，還是發展勞動密集型的生產和採購基地，都具有深厚的潛力。香港與東盟的自由貿易協定（AHKFTA）以及投資協定（IPA），已經於2019年5月生效，並於前年2月全面生效。上述自貿協定的涵蓋範圍，較世貿組織（WTO）的多邊協定更為廣泛，例如新加坡開放技術測試、分析及成人教育服務；泰國開放仲裁和電郵服務；老撾開放零售、專業設計和金融方面若干自行或代客交易的服務；緬甸則會開放更多的服務行業等。

無論是去年的曼谷之行、還是今年2月的中東之行，特首的政府代表團都有商界代表，今次東盟三國之旅，亦有30位來自工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等不同界別的代表隨行，反映商界對於開闢新興市場的濃厚興趣。

香港已於去年1月正式申請加入「區域全面經濟伙伴關係協定」(RCEP)，這是由東盟10國與中日韓澳紐組成的全球規模最大的自由貿易協定，涵蓋15國共22億人口，佔全球貿易量和GDP總量約三成，加入RCEP可以進一步擴展香港的自貿網絡，有助企業減低經營成本，開拓海外市場，鞏固及更好發揮香港作為國際貿易中心的地位。李家超在去年的曼谷之行中，已經爭取到泰星越印4國領袖表態支持，今年大馬亦表態支持香港加入。相信香港代表團此次星馬印三國之行，有助於鞏固這些國家對香港的支持。香港成功加入RCEP，不僅香港受惠，亦將為區內經濟帶來強大的推動力。

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