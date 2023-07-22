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社評

社評：新型博弈難為老朋友 氣候合作不敵大氣候

【明報社評】年逾100歲的美國前國務卿基辛格本周訪華，受到中方高規格接待，不僅國家主席習近平設宴款待這位「中國人民的老朋友」，還分別獲中央外事辦主任王毅、國防部長李尚福接見。對於他訪華的背後原因，有多種揣測，但無論如何，對中美關係的實質改善恐怕作用有限。同時，美國總統氣候特使克里亦在高溫下訪京，是繼國務卿布林肯、財長耶倫之後，5周內第三名訪華的美國高官，除與中國政府氣候變化特使解振華會談外，亦同國家副主席韓正、總理李強及王毅等高官見面，惟受制於兩國關係大氣候的影響，未有實質成果。種種迹象顯示，中美博弈現已進入相持階段，雙方都有意營造緩和氣氛，卻皆不願作實質讓步妥協，只能是拖延時間，爭取有利時機。

基辛格見防長引矚目

影響力式微難解僵局

1971年7月，時任美國總統國家安全事務助理的基辛格秘密訪華，促成了時任美國總統尼克遜的「破冰之旅」，打開中美關係大門。基辛格從此與中國結緣，50多年訪華100多次，這是他近四年首度訪華。惟今次訪華，最引人注目的行程，是他抵京後見的第一名中國高官——國防部長李尚福。

曾任中央軍委裝備發展部長的李尚福，曾因主導進口俄製武器至今仍名列美國制裁名單。自去年時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，中美軍方聯繫中斷，美方多次希望恢復溝通未果。6月美國防長奧斯汀在新加坡出席香格里拉論壇時，曾與李握手寒暄，惟一直未能與之會談。日前美軍太平洋艦隊司令邀李到斐濟，出席年度防長會議，亦不獲理睬。雖然美方聲稱對兩軍在南海、台海的擦槍走火十分擔憂，亟欲恢復軍方對話，但就是不肯取消對李制裁。今次基辛格與李尚福會面，警告「美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果」，被解讀為替美方傳話，施壓中國恢復兩軍交流。

不過，美國國務院澄清，基辛格此行，美方雖事先知情，但他並不代表政府，惟不排除他回國後向官方通報訪華情况，又稱他與制裁對象會面並無問題。白宮國家安全發言人甚至對基辛格所受待遇感到妒忌，稱「一個普通公民可以與（中國）國防部長會面溝通，而美國政府卻不能，令人遺憾」。顯示安排他見李尚福，有羞辱美國政府之意。

中國駐美國大使謝鋒周三在出席美國一個論壇時表示，他履新個多月以來，深感美國支持發展中美關係仍大有人在，但因「寒蟬效應」不敢公開發聲，並引述網友留言稱，「需要大使一個個把他們找出來」。近一個月，從Tesla創辦人馬斯克、微軟創辦人比爾蓋茨到基辛格，接踵而來，未知是否都是被中方「找出來」的。但是，作為曾經在國際舞台上叱咤風雲的戰略家，基辛格早已遠離政壇，兩年前被共和黨總統特朗普撤去國防政策委員會（Defense Policy Board）顧問職位，民主黨總統拜登上任後，亦從未獲邀踏足白宮，對政策影響力大不如前，指望「基辛格式外交智慧」來化解目前中美關係僵局，恐怕難為這位百歲老人。

在中美關係大氣候下，克里的氣候合作之旅未獲實質成果也屬意料中事。儘管北京今夏的破紀錄高溫，突顯應對氣候變化的緊迫性，但中美的應對立場，仍有很大不同。克里希望將氣候變化應與中美外交分開處理，但中方認為，美國若繼續打壓中國，兩國難有任何密切合作，包括在氣候變化方面。

即使在技術層面的側重點，中美亦相去甚遠。克里此行與中方討論的3個重點是：減甲烷、減煤、減少全球森林消失。因為中國佔全球溫室氣體排放量27%，美國佔11%；但中方的觀點卻更多維度：歷史累積與人均排放量，美國均多於中國。中國建造了全球近半再生能源裝備，中國電動汽車銷量佔全球份額63.6%，美國則僅9.2%，還繼續對中國太陽能電池板和電動汽車加徵高額關稅。

美施壓中國減排

習誓言路徑自主

中國的清潔能源已居世界前列，太陽能容量超過世界其他地區總和，風能容量約等於排名第二至第八的7國總和。但前兩年的拉閘限電，引發能源安全隱憂，近年新建了一批燃煤發電廠。在本周的全國生態環境保護大會上，習近平表示，中國承諾的「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標確定不移，但達標的路徑和方式、節奏和力度「應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右」，這番話也是講給正在北京的克里聽的。

中美近期的頻繁互動，對美國來說，是拜登政府進入大選之年管控風險的需要，這種風險既包括與中國擦槍走火，亦包括對華態度軟弱給對手藉口；對中國來說，則希望藉緩和對美關係改善外部環境，集中精力解決內部經濟問題；惟雙方在關鍵問題上，均不願妥協退讓。謝鋒指摘美方制裁「導致中方無數人失業，影響無數家庭的生計」，警告「中國人民不會無動於中，中國政府更不會坐視不管」，下月台灣副總統賴清德過境美國，將是對中美關係又一次考驗。

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