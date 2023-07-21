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社評

社評：港車北上仍是夢 簡化手續不能等

【明報社評】「港車北上」本月1日開始實施，有評論認為，香港加入大灣區一小時生活圈從此不是夢，甚至誇張地說「一腳油門就到珠海飲茶」。然而，由於申請手續過於繁複，實施17日以來，只有2500架港車可以北上，平均每天不足150架，這個一小時生活圈的夢，還要等官僚簡化各種手續才能實現，而且，即使便捷了，港車北上的限制仍然很多，還需要進一步開放才能將這個政策的效能發揮極致。

先抽籤後申請導致成功率不高

申請資格限制不合理也缺邏輯

香港有40萬部車合資格申請港車北上，可以經港珠澳大橋到廣東省任何一個角落馳騁，但需要「過五關斬六將」，而且每一關都不容易。首先，要參加抽籤，中籤才能進入實質的申請手續，困難的地方是，幸運中籤後，只有3天時間提交申請，如果未能及時完成，一切從頭再來。這樣一來，很多中籤者沒有提交申請，就會影響成功率。

運輸署有一個網頁，專門介紹申請條件與手續，還針對申請者經常遇到問題，提供答問資料，33條問題當中，不難發現有很多經常遇到的問題是不符合申請資格的，比如車主是公司註冊而不是個人，是否可以？答案是不可以。中籤後錯過了指定遞交申請時間，是否可以繼續？不可以。申請一經遞交，是否可以更改資料？不可以。更加令人不解的是，如再次提出申請時的資料與上一次申請時的資料一致，是否需要重新上載所有申請文件？需要。為什麼電腦紀錄不能保留原來的資料，而是要重新填寫和遞交？

港車北上是為了方便港人可以開車到廣東領略一個更大的空間，吃喝玩樂享受一番。而這些繁複的手續，而且限制多多，不能自行挑選成行時間，隱含的意思就是，如果你不付出時間、精力與耐性，你們最好不要來。

手續與要求也並非完全負面，有關保險的要求就十分「暖心」。內地每一部車都要購買強制性責任保險（交強險），對於港車北上，可以使用跨境汽車保險「等效先認」安排，即港車在香港購買保險，附加內地保險，就毋須另外購買交強險。為什麼商業運作可以做到無縫連接，政府的手續就問題多多呢？

美國和加拿大兩國駕駛執照可以互認，加拿大的車到美國，毋須申請查驗批准等手續，而且保險在對方國家有效期30天。歐盟加幾個其他國家的歐洲經濟圈內，所有駕駛執照互認。為什麼外國可以做到方便駕駛者的安排，在一國之內，不但做不到，還設置一些人為的障礙，令有意到大灣區「打個轉」的車主望而卻步呢？

政府層面可能認為每一個要求都是必須的，這樣的示範，令到社會層面在遇到困難時，就毋須積極解決。比如港車到大灣區，在商場、酒樓停車場，車牌無法識別，也就不能進入，即使找到人工開閘，出場時也難以付費。商業機構要改善識別車牌的系統，誘因不大，也毋須積極。車牌無法識別，還會帶來港車超速或違反交通規例可以逃脫電子系統監測，這些問題需要政府帶頭解決。

誠然，港車北上是破天荒的大事，所有的做法都是第一次，而且牽涉海關、邊檢、交通、公安等等不同部門，對於這些官員來說，都是「額外」的工作，實施初期，先給出每天300個名額，作為「先導計劃」，適時檢討遇到的各種問題，然後逐一解決及改善，所以，縱使種種不滿也不能「苛責」。這種說法，有真實的一面，也有官員對待新生事物持保守態度的一面。

港珠澳大橋通車兩地牌限額400

港車北上每天限額300同樣保守

猶記港珠澳大橋2018年啟用時，持有兩地牌的車，每天通過的限額為400架，特區政府官員當時的解釋是，恐怕太多車使用大橋，去香港國際機場的唯一通道會增加擠塞風險，可能會影響去機場的旅客準時到達。事實上，這種風險是無限高估了。目前港車北上每天300架的限額，其邏輯是否源出一轍？

港車北上的政策目標，是香港融入國家發展大局以及共建粵港澳大灣區的一個部分，要從這個高度看待這個政策，現在的繁複手續，如何能夠簡化，方便車主申請，只要官員提高對這政策的重視，以他們的智慧，辦法總比問題多。

港車北上是融入國家發展大局的一部分，不是「泛政治化」的八股，而是體現香港與內地同在一國之下的現實。如果這個看法獲得承認，不但手續要簡化，還需要考慮進一步放寬的問題。比如港車北上只能在廣東省境內行駛，粵湘與粵贛的省界有檢查站，不能越雷池半步，這個規定的邏輯是什麼？是否會在港車北上實施一段時間之後檢討並改變，有關部門需要解釋。

無論是融入國家發展大局抑或是共建粵港澳大灣區，對於香港來說，都是破天荒的大事，困難一定多，實施的問題也不少，都在考驗官員如何克服畏難的思維。港車北上目前只實施了半個多月，遇到的問題不能作為定論，但應該引起有關部門重視，並盡快公開作出何時解決和改善的承諾。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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