明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：市區重建高買低賣 7年樓齡價可檢討

【明報社評】負責舊區重建及舊樓復修的市區重建局，帳目9年來首次「見紅」，雖然去年入不敷支的原因主要是要將項目減值撥備，但預示未來兩年踏入收購高峰期，赤字情况將會加劇，所以需要向特區政府借貸應付。由於地產市道導致的原因，無可厚非，但重建舊區收購價參考「同區7年樓齡」的模式，則需要及時檢討，否則市建局項目愈多，虧損愈大，成為無底深潭。舊區重建計劃不能停，舊樓復修工作更有迫切需要，現在是時候釐清不同部門的職能，市建局是執行單位，政府有責任支持，立法會議員則需要及時對「同區7年樓齡」收購價參考指標重新定義，並在社會層面達成共識。

舊樓失修成盡快重建壓力

舊區重建需要新經營模式

全港有超過27,000幢樓宇的樓齡達30年或以上，其中約兩成被評定為「失修」或「明顯失修」狀况，樓齡超過40年和50年的狀况，更加令人擔憂。這些舊樓遍佈全港，但多集中在旺角、深水埗、九龍城及中西區等舊區。市建局的兩項核心任務，是舊區重建，以及舊樓復修，但工作不可能追趕市區老化速度，若此類失修樓宇再不復修或維修保養，預計至2030年，將會有超過2萬幢樓宇瀕臨「失修」或「明顯失修」狀况。年前有馬頭圍舊樓坍塌造成人命傷亡，近日舊樓外牆石屎剝落接連發生，昨天的一宗，就有一名路人受傷。

舊區重建和舊樓復修是相互作用的兩項工作，如果重建就毋須復修，復修保養好就可以減少需要重建的壓力，但當然不能任選其一而為之，也不是先後次序的問題，兩者必須同時進行，因為香港樓宇老化的速度，取決於復修是否及時到位，市建局對此的定位是「成也復修，敗也復修」，但舊樓復修的問題多多，沒有保養基金，業主立案法團失職，主要是過去沒有強制執行保養計劃的後遺症，誠然，市建局已經做了很多「額外」的工作去促成舊樓復修，市建局資助復修計劃已經投入190億元，復修樓宇達到7700棟，但畢竟是僧多粥少，而且問題積重難返。

市建局成立至今22年，舊區重建項目約80個，這些精挑細選的項目，成本甚高，但基本上能維持收支平衡，甚至略有盈餘。這套「經營模式」的成功，完全取決於地產市道的盛衰，2021年度錄得淨盈餘65億元，其中64億元來自比往年更多招標和獲批項目，以及聯營發展項目所分得的盈餘增加。而去年錄得35億元淨虧損，其中30億元是為項目減值撥備。

市建局目前向特區政府申請提高借貸限額，從60億增加到250億元，的確可以解一時之困，政府應該予以支持，但長遠而言，市建局要不斷借貸度日嗎？借貸上限也要逐年提高嗎？市建局財困的結構性因素不改變，借貸也會成為無底洞，「深不可測」。

地產市道的影響來自兩個方面，一是市建局的重建項目，在房價高企期間收購舊樓，但重建完畢時，樓價已成明日黃花，市建局相當於高買低賣。另一個更重要的原因是，奉行20年的舊區收購價參考「同區7年樓齡」的模式或成為昨日黃花，這個政策是否繼續下去，是市建局今後財政能否健全的關鍵。

房地產市道出現結構性變化

一本通書看到老並非可持續

地產市道受金融與政策影響，誰也沒有玻璃球，市建局也只能隨行就市，但收購政策則是人為因素訂定的。參考同區7年樓齡價格的政策，則是成本過高導致重建項目必然虧算的結構性因素，這個政策是當年經過討論後的社會共識，但不能一本通書看到老，既然房地產市道已經出現結構性變化，近30年的長期升市期似乎已完結，這個收購政策也有重新檢討的必要。

有一種意見認為，如果改變這個參考同區7年樓齡價格的政策，就有違舊區重建的初衷，是耶非耶，可以討論，但究竟應該是7年，還是6年或者8年，為什麼就成為討論禁區呢？立法會有責任去重新釐定一個新的政策，經過廣泛討論，形成新的共識，使市建局可以在新的經營模式下，重新上路。

市建局在未來兩年將踏入收購高峰期，如果沒有一個能夠令市建局達到收支平衡的模式，舊區重建計劃也難以維持可持續發展。一套新的收購政策需要時間達成共識，與此同時，市建局可以繼續執行「善用資源、盡用資源」的理念，樓換樓是舊區重建賠償的兩種方法之一，在目前地產市道難以逆料的情况下，市建局與舊樓業主同樣處於不可預測的境地，業主對樓換樓的接受程度也會提高。

住屋問題影響千家萬戶，劏房居民等公屋，舊樓居民等重建，兩者都是為了改善生活環境，特區政府有責任為市民提供對更美好生活的願景，加快建公屋是其中一項，促成舊區重建和舊樓復修，也是政府的責任。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞