社評：金榜題名勿墮象牙塔 香港高校要東山再起

高材生只瞄準醫科法律專業

發展高科技產業人才更多元

今年文憑試誕生4名「狀元」，人數比往年遜色，相信是跟疫情肆虐幾年，學生長時間上網課，影響學習質量有關。况且考獲高分的考生人數不比去年少，其中最佳6科考獲40至42分共有107人，較去年的102人多。整體水平仍然維持，毋須過分憂慮。

媒體報道重點集中關注狀元報讀專業，往屆高分考生大多垂青醫學與法律專業，反映香港學子的心態，也是整個社會對「成功人士」的標準。香港經濟結構比較單一，大學生出路固定在三幾個行業，個人選擇有所限制，是條件使然，而今香港訂定新的目標，情况應該有所改變。

香港要改變經濟結構單一的現狀，走多元發展路向，創新科技是香港有條件可以做到，也是在全球範圍充滿生機的產業，全力以赴闖出一條新路，也符合國家發展的需要，但卻發現這方面的人才不足，需要搶人才，側面說明香港高等教育沒有這方面的遠見，未能及時提供足夠的人才適應時代需要。

搶人才是臨渴掘井的方法，能在短時間內達到目標，無可厚非，歸根結柢是要培養自己的人才，香港是否有足夠多的高分學生能夠勝讀與創新科技有關的專業是一個問題，引進外來優質學生可以形成競爭環境，反而能夠激勵本地生奮發，而且學生來自不同文化背景，在課堂上做到思維碰撞，對整體的學習環境百利而無一害。特區政府醞釀提高8間資助大學非本地生比例限額，由20%增至40%，每年3000個名額增加到6000個，表面上看是激增，但從培養人才的角度看，並不算多，况且香港出生率下降，增加非本地生比例，只是遲早的事情，至於是否給非本地生資助及比例如何，可以從長計議。

目前非本地生大多來自內地，一方面說明內地高材生比比皆是，而且為國家培養人才，也是香港應有之義，這些在香港學習與生活多年的學生，畢業後無論留港發展，或者返回內地以及走向國際，將來都會在不同程度回饋香港，這種投資，無往而不利。

招收國際學生人數未如理想則需要目標清晰。香港經濟要多元發展，其中的目標是向一帶一路沿線國家吸引投資與開拓市場，可以從吸引這些國家的學生來香港升讀大學開始，他們跟香港建立聯繫，與香港學生建立人脈關係，對香港未來發展，不無裨益。

學生選擇學科眼光要放大

大學學科設置範圍要更廣

香港要發展創新科技，科技無國界，無論在世界任何地方做科研，都是一種方法和有可能得出同樣結果，但要吸引投資和開拓市場，則要對當地的人文歷史、人情世故以至政經制度有所了解。香港的大學，以國際化著稱，科研與教學人員的國際化程度很高，但所謂「國際」是集中在歐美背景，他們對於一帶一路沿線國家的了解與研究，則十分落後，如果香港以一帶一路沿線國家為目標，則需要有針對性地增加在這方面的資源投入。

目前香港的大學，國際金融與經貿學科蜚聲國際，學生的出路也很好，但對於中東的經貿市場，也有足夠的研究嗎？香港要吸引能源產業的資金，香港的大學過去很少專注研究能源產業，這方面的人才也就闕如；香港學生學第二外語的很多，所以無論學工程或者電腦的，曾經選修日語的就可以到日本發展，但香港的大學開設阿拉伯語或者俄語的有多少？選修的學生又有多少？香港能夠成為和維持國際金融中心地位，與香港法律人才鼎盛有關，他們學的普通法體系，可以令香港與全球其他金融中心溝通無間，但一帶一路沿線國家不少是大陸法體系的，這方面的研究與培養人才的方向，是否也需要調整？

這一系列的學科設置改變，單憑大學本身是難以在短時間內調整過來的，必須要有政府的「頂層設計」，制定全套計劃，然後通過大學教育資助和研究資助的機構，落實執行。

香港正處於重大改變關頭，經濟發展方向轉變，其他各方面也要有配套的轉變相適應，大學的科研成果可以轉化成附加值更高的產品，培養學生的成果可以轉化成附加值更高的人才，轉變勢在必行，學生要適應轉變，在選擇學科方面，眼光要放得更大更遠，要看到香港十年廿年後的發展藍圖，大學要轉變觀念，科研方向和培養人才的目標不能再局限於眼前的香港，而是要放大到整個國家長遠發展的方向。

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