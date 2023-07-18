社評：書寫文字功能漸凋零 文化傳承功能頗堪憂

閱讀風氣差影響學生想像力

缺書寫漢字習慣寫作能力差

網絡文化興起，閱讀風氣凋零，特別是年輕一代，鮮有閱讀書本的習慣，閱讀量小就會影響寫作能力，兒童文學作家周蜜蜜擔憂，「閱讀是理解文字，寫作是表達自己，兩種能力都缺乏就『弊』」。

其實，年輕人也不是完全不閱讀，他們通過網絡閱讀新聞，或者是網絡文學，如果保持這種閱讀風氣，他們的閱讀能力不至於丟失，通過閱讀了解世情或者文學作品，文化傳承也能煥發出一種新氣象。

然而，時下年輕人更多的是通過看短視頻、電視劇及電影，作為娛樂消遣，電視劇或者電影，也有改編自文學作品的，若能透過觀看「文學電影」刺激閱讀風氣，無可厚非，但電子影像不能代替文字的功能。書寫文字是一個再創作的過程，這種訓練可以提高寫作能力，這也是不能通過只看文學電影完成文化傳承的原因。

更大的影響是社交媒體，目前充斥的影音產品，有各種內容，也有傳播信息和娛樂的功能，而且通過社交媒體，個人與群體的溝通功能發揮極致，現今語音作為溝通的功能，幾乎可以取代文字。社交媒體用戶可以知曉世界每一個角落發生的事情，毋須書寫一個字，可以跟遠在天邊或者近在咫尺的好友溝通。

隨着科技發達，使用語音傳播與溝通，幾乎可以取代文字，即使使用文字，也可以對着手機「講」，通過軟件翻譯成文字，或者反過來用軟件將文字變成語音收聽。最近開發的人工智能聊天機械人程式（ChatGPT），通過機器理解和學習人類的語言，可以與人類對話，並且能學會撰寫多種文件和翻譯不同語言的文件。

然而，漢字是世界上最廣泛使用的表意文字，其結構有偏旁與部首，造字法有象形、指事、會意、形聲、轉注與假借等，甚至連筆畫也有一定含義。漢字的形成是5000年中華文化的結晶，其流傳使中華文明得以成為世界上唯一從未間斷的文明。

書寫漢字，不但可以起溝通的功能，還有傳承文化的作用。年輕人是否使用書寫文字，有他們對溝通效果的考慮，是否有傳承文化的使命，也不能強求，但教育當局的職能，就不能將教育的意義只局限於教會學生使用語言作為溝通與傳播的能力。

現在學校往往配置電子設備，學生使用這類電子工具，可以跟老師的教案同步，還可以即時通過網絡尋找無窮的資訊，作為回答問題、分析問題的依據與參考，學生提交功課與老師批改作業並附加評語，都可以通過電子工具有效完成。然而，學生也就可以幾乎毋須使用書寫文字完成整個學習過程，學校無疑成為培養「書寫文盲」的搖籃。

不能只教學生溝通傳播技巧

還需培育學生文化傳承擔當

過去書寫漢字的風氣比較盛行，即使是英文中學，每每也會要求學生每周交一篇臨摹字帖的毛筆字功課，現在也有學校教授學生寫毛筆字，但可能只是可有可無的課外活動。教導學生使用毛筆字對文化傳承有多大的作用，言人人殊，但起碼可以培養學生喜歡漢字、使用漢字，以及書寫漢字的習慣。

現代科技對中華文化傳承的最大威脅是人工智能產品，發軔於西方的ChatGPT以英文資料作為理解與學習的數據庫，其產出的「作品」也是基於這些海量的英文資料，內地科技企業也在積極發展以中文數據庫為基礎的人工智能程式，但由於很多中文資料在編撰的角度，以及選取事實的觀點，或多或少都有出於政治的考慮，數據庫的容量也會有所限制，長期使用下受其影響，對使用者的思路與思維，也會產生偏頗，這對中華文明的傳承會帶來影響。一個採用無限制的資料積累的數據庫，另一個則受政治影響而形成的有限制的數據庫，兩個文明將來的較量，或會因此而出現偏差。

現代科技的功能遠大，人工智能更可能無遠弗屆，人們在使用科技溝通和傳播的功能，事半功倍是不爭的事實，但只使用其功能而忽視其對傳承文化的作用，則是買櫝還珠的愚昧。教育當局更加不能只考慮教授學生使用科技的技能，培養出一大批缺乏想像能力以及用文字表達技巧的學生，這對學生的成長以及社會的人文發展沒有好處，對傳承中華文化也會缺乏擔當，長遠而言，將會成為整個社會的缺陷。

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