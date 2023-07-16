社評：村民「行善」修橋反被告 政府被斥終「主動」築橋

私建便橋八年八次被罰

屢罰屢建隱藏政府失效

事件發生在吉林省與內蒙古交接的洮南市下面的一條人口不足百人的振林村。該村村民黃德義被檢舉私自架橋收取過路費，2011年至18年的8年間，8次被政府罰款及下令拆除，屢次被罰，屢建屢拆，最後在2019年被告尋釁滋事罪判處兩年徒刑、緩刑兩年，橋也被徹底拆毀，黃德義申訴被受理等待審訊。事件在網上被廣為傳播，也引起廣泛討論。

討論焦點之一，私自架橋違反國家法律，被罰是罪有應得，浮橋沒有經過技術鑑定，大小車輛通過可能引起安全隱患，政府下令拆除是為民除害，政府與法庭的處置合法合理。然而，村民要渡河，如果沒便橋，要繞行幾十公里，費時失事，而且過橋費用只涉及十元八塊，村民對此沒有投訴，未經證實的說法是，幾年間過路費共收益才5萬多元，連架橋成本13萬元都未能收回，非法架橋實則是「善舉」。

黃德義連同親屬17人都被指參與其事，甚至可能有涉及「黑幫」組織問題。據記者調查所得，黃德義及其家屬，可能涉及私自採挖河沙圖利，並且牽涉浮橋連接的兩條村莊，曾經有過村民糾紛以及土地開發等利益問題。真相如何，政府或法庭均沒有詳細公告，可見的實際情况是，8年來，黃德義不斷被檢舉，政府不斷對黃德義罰款，下令拆橋卻不檢查是否確切執行，出現橋被拆幾天後又再重新通車，周而復始。

表面看來，便橋確實便民，只要政府出資架橋，私橋便沒有市場，一村之內以至兩村之間的紛爭，也就迎刃而解。政府罰款了事卻不建橋便民，是不作為做法。然而，政府當然也有辯解，修橋築路要考慮公帑的合理使用，為區區幾百人的方便並不符合成本效益，而且該村前後15至40公里內已經有兩座橋。

從政府管理的架構看，對於私建橋樑8次罰款下令拆除是水利部門的職責，是否需要修橋築路是交通部門的事情，而處理村民糾紛是村委會責任，兩村之間糾紛是鎮政府責任，私建浮橋沒有出現傷亡事故，而且過橋費用不高沒有村民投訴，公安部門也不會主動介入。

網絡時代一村之事外溢

政府管理機制值得檢討

振林村有私建浮橋多年來沒有被徹底處理，從政府管理架構的角度看「合情合理」，也可以想像，在全國以10萬計條村落中，類似的事情，司空見慣，「區區小事」也不會擺上枱面去處理。而今進入網絡時代，海南省「天涯海角」的村民，也會關心幾千里外吉林振林村的小事情，網絡傳播不但是增加監督政府的工具，也提供一個平台，讓所有利益相關方參與討論，這次事件，初時有黃德義一方鳴冤叫屈，引發網民為他「不平則鳴」，後來有報道稱村民不給過路費也可以通過，但也有記者揭發河道挖沙私自外運才是黃德義架橋的「暗度陳倉」，網絡上的討論也就不至於一邊倒，遺憾的是，政府一方一直沒有參與討論，其實，政府可以適當透露更多處理事件的細節，增加透明度不但可以提高施政的認受性，還可以為討論提供不同角度的資料，令討論更加全方位，從而得出的共識也更有參考價值。

黃德義申訴案尚未審理，無論結果如何，也會引發另一波關注，目前的進展是，事件經過網上發酵，終於引起政府重視，管轄振林村的洮南市，由公路管理部門設計一條便橋，不日動工興建，建成之日可能就是振林村村民以及河對岸村民之間紛爭銷聲匿迹之時，人們可以指摘政府早知今日何必當初，但事件引伸的討論是，基層政府的管理是否符合時代的需要。

幾千年來，一村之事，有鄉紳和宗族組織自治管理，而今發生在一村的事情，在很多情况下，已經不是村委會或者鎮政府能夠妥善解決的，振林村私建便民橋事件，顯示出來的多種元素，均已從一村一鎮外溢，正如現在的解決辦法，是由市政府出面，協調公路交通部門，牽涉到法律問題，也由洮南市的上級，白城市法院處理。這種管理架構以及機制，是否最有效，還可以論證。但最突出的問題是，如果事件沒有引起全國討論，便民橋很可能還會繼續屢建屢拆，屢拆屢建，循環不息。其實，只要各級政府和各部門，不止是「各家自掃門前雪」，更主動積極一點介入可能引起紛爭的事情，協調不同部門及時解決，就不至於讓問題無序「升級」，增加解決的難度。

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