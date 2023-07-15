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社評

社評：H股香港上市30年 金融須保獨特優勢

【明報社評】1993年7月15日，隨着股票代碼「168」出現在香港聯交所大屏幕上，內地首隻H股青島啤酒正式在港掛牌，其意義遠超當時籌集的10億元資金，內地企業境外上市帷幕由此拉開。30年來，香港作為內地與國際的交匯樞紐，成為內地企業融資、走向世界的重要平台，亦造就香港成為內地改革開放的推手角色。30年滄海桑田，內地公司已主導港股市場，在「雙循環」國策及大國博弈地緣政治背景下，香港的橋樑與窗口作用，既面臨挑戰亦有新機遇，在促進人民幣國際化等方面，香港國際金融中心的獨特優勢更加彰顯，如何在「一國兩制」方針下，創新發揮「國家所需，香港所長」，才是特區政府未來的新課題。

推動內地改革開放

成就香港金融中心

青島啤酒亦是中資企業境外上市的第一步，在7日認購期內獲超額認購110多倍，凍結資金逾851億元，當時打破多項紀錄。青啤上市啟動了香港作為內地企業國際融資平台的首選角色，對內地有助國企體制改革，對香港則既為國家貢獻所長，自身金融業亦成長壯大。30年後，目前香港上市公司中逾半為內地企業，佔港股總市值約八成。香港成為內地招商引資及走出去的樞紐和跳板，外商對內地直接投資（FDI）及內地海外直接投資（ODI），均有六成經過香港。推動內地的改革開放深入與經濟發展，成就了香港的國際金融中心。

港交所首次公開募股（IPO）規模，從1998年的64億元，升至2022年的1043億元。香港不僅是名列世界前茅的上市集資平台，亦是亞洲最大、全球第二大生物科技融資中心，還是亞洲最大的對冲基金基地及第二大私募基金基地，作為亞洲最大的基金管理和私人財富管理中心，香港管理資產規模逾35萬億港元，是本地年生產總值（GDP）逾12倍。

毋庸諱言，近年隨地緣政治形勢的變化，在大國角力、美國與西方遏制、打壓的背景下，香港的國際金融中心地位面臨挑戰，但機遇仍大於挑戰。首先，「一國兩制」為香港國際金融中心地位提供了制度保障，國家「十四五」規劃明確香港「八大中心」定位，其中國際金融中心功能，涉及強化香港全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能等，有利香港保持「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

其次，「一帶一路」倡議，加快了人民幣國際化步伐，香港強大的人民幣離岸市場，提供了鞏固及升級國際金融中心的契機。經過20年發展，香港已擁有全球規模最大的離岸人民幣資金池、國際領先的人民幣結算能力和成熟的離岸人民幣生態圈。人民幣存款超過8000億元，去年經香港銀行處理的人民幣結算額已達9.3萬億元，佔全球逾七成，大幅領先倫敦、新加坡。人民銀行與金管局建立常備貨幣互換安排，額度大增至8000億元人民幣，最新引入港股 「港幣-人民幣雙櫃台模式」，都令香港在助力推進人民幣國際化方面，具備得天獨厚的條件。

隨着海外上市內地企業面對的政治風險和不確定性增加，香港開始擔當「中概股」可靠的國際上市平台。目前，已有22家「中概股」透過第二上市或雙重主要上市回流香港，市值已佔所有美股「中概股」逾七成。

續受國際投資者青睞

普通法地位獨特優勢

香港近年推出多項金融業擴展創新，包括綠色債券、碳交易、家族辦公室和虛擬資產管理等。根據相關預計，亞洲未來30年的氣候投資需求約66萬億美元（約515萬億港元）；國家大力支持香港作為區內的綠色及可持續金融中心，透過在港設立「一帶一路」綠色投資基金，引領ESG（環境、社會、治理）投資；特區政府已在綠色債券計劃下成功發行合共接近220億美元等值的綠色債券，並發行了長達30年期的美元綠債和20年期的歐元綠債，令香港有望成為綠色融資中心。

在服務國家大局的同時，香港金融中心繼續受國際投資者青睞。過去數年，「滬港通」、「深港通」及「債券通」等互聯互通項目蓬勃發展，促進了內地市場和投資者與國際市場和投資者的聯繫。最近，交易所買賣基金（ETF）的互聯互通亦正式啟動。香港已成為全球最大的離岸中國證券託管中心，目前，國際投資者的A股資產有近七成是透過「股票通」持有，在銀行間債券市場的交易也有六成是透過「債券通」進行。

國際投資者選擇經香港投資內地，主因是在「一國兩制」下，香港可提供更有效的法律保障與監管。作為國家唯一實行普通法的司法管轄區，普通法對香港國際金融中心地位的形成和鞏固具有至關重要的作用，亦是「國家所需，香港所長」的重要組成部分。面對當今的國際競爭，香港只有利用獨特的競爭優勢，提供獨特價值的服務，才能保持國際金融中心地位持續壯大發展。因此，政府必須盡力維護普通法體系，保持資金與資訊的自由流通，維護香港的獨特優勢。未來30年，香港必須堅持1993年協助青啤上市時的初心，沿着這條服務國家、壯大香港之路前行，香港的國際金融中心航船，必將能行穩致遠。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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