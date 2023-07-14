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社評

社評：因應世界格局變化 培訓多元法律人才

【明報社評】行政長官出席立法會互動交流答問會，如何將香港建設為中外國際人才法律培訓基地，是討論議題之一。世界百年不遇變局，國際秩序走向多極化，香港背靠國家聯通世界，不能只將目光放在西方國家，必須與東南亞、中東和一帶一路國家，建立更緊密關係，法律人才培訓也要與時並進，現有優勢要強化，不足之處要補充。香港奉行普通法，法治基礎深厚。目前本港三所法學院，匯聚了不少普通法及中國法律人才，有助吸引內地及海外法律人才來港受訓；與此同時，香港亦要順應時代變化，培訓更多對非西方國家法律體系有認識的人才，配合長遠發展需要，發揮亞太區國際法律及爭議解決服務中心的作用。

兼善普通法中國法

多認識非西方法律

立法會昨天舉行第二次行政長官互動交流答問會，「法治人才」是其中一節討論的主題。行政長官李家超表示，本港擁有良好法治制度、人才及素養，應該利用既有優勢，發展成為中外國際法律人才培訓基地。議員各抒己見，有人建議培養熟悉一帶一路國家的法律人才，有人提倡在大學設立「成文法」法學院、開展對非普通法地區的法律研究，以及針對金融海事等特定範疇，培訓相關法律人才。

香港是發展成熟的法律專業服務樞紐，有兩文三語和奉行普通法的優勢，容易與國際法律制度接軌，培訓出來的法律人才獲國際認可。中央也相當重視香港這些優勢，國家「十四五規劃」談及香港八大中心定位，亞太區國際法律及爭議解決服務中心，正是其中之一。對香港而言，這是一個很好的發展機遇，關鍵在於當局能否好好把握。

普通法是香港法治制度之本，其他普通法地區也不時會參考本港司法判例。與此同時，香港與內地關係緊密，了解內地法律及司法制度，亦非常重要。現時本港有三間大學設有法學院，普通法教育當然是重點所在，有關中國法律的課程其實亦相當多。香港既有高度國際化的普通法教研環境，同時亦匯聚了不少專研中國法律的學者，這對於培訓兩者兼善的人才，其實相當有利；不少內地和海外法律學生來港留學，目標也是為了深造學習普通法及中國法。香港要成為中外國際人才法律培訓基地，應該進一步鞏固這些優勢，一邊增加學額，一邊提升課程及培訓質素。另外，當局亦要致力加強香港跟內地及其他普通法地區的溝通交流，彰顯香港的優勢與獨特性。

世界政經格局出現百年不遇巨變，香港謀發展，當然亦要適應時代變化，不能墨守成規，法律專業服務亦不例外。中國發展一日千里，世界秩序亦在朝多極方向發展。在亞洲，東盟、印度和部分中東國家近年經濟發展迅速，作為「上層建築」的法律體系，也在不斷因應國情民情而演化，逐漸呈現出一些獨特面貌，有別於西方傳統的大陸法或普通法，有法律學者便指出，由於文化及語境差異，一些非西方國家的法律適用邏輯，用西方理論來理解，其實未必適合。過去香港的法學教育與人才培育，偏重以西方（特別是英美）的理論和視角，彷彿跟西方接軌，就等於跟世界接軌，但在新時代新環境下，香港必須對非西方世界有更深入的認識。

香港背靠國家聯通世界，需要融入國家發展大局，參與一帶一路建設，未來跟東南亞和中東等地國家合作，只會有增無減。十多年前，特區政府曾提出在本地發展伊斯蘭金融平台，吸引穆斯林投資者參與其中，然而當局對背後所需的法規建設不夠重視，遑論深入了解伊斯蘭國家獨特的金融法律制度，唯一較大動作，就是2013年通過《稅務及印花稅法例（另類債券計劃）（修訂）條例》，為發行伊斯蘭債券鋪路，最後整個「宏圖大計」在發行過3批伊斯蘭債券後，便無疾而終。特區當局必須汲取教訓，無論是加強跟中東國家合作，還是爭取成為亞太區國際法律及爭議服務中心，都要培訓更多認識這些國家及地區法律的人才。在本地大學設立非普通法的法學院，研習不同國家法律，培養更多元化的法律人才，值得認真考慮。

成立國際商事法律

特區政府蹉跎歲月

另外，香港亦要針對一些商事法律領域，加強培訓和吸引人才。以海事法律人才為例，香港作為國際航運中心，海事法律人才卻長期不足。早在十多年前，業內人士已指出，全港熟悉海事法律的律師不足50人，海事仲裁員僅得10人左右，原因是行業比較專門，從業員一般需要5至10年才能掌握。時至今日，人才短缺情况並無多少改善。昨天立法會互動交流會上，有議員便提到現時海事法律培訓的規模僅30人，本港航運中心已非傳統的物流轉口，當局需要增加相關法律人才培訓，協助航運業升級轉型。香港是國際金融中心和商貿樞紐，成立國際商事法庭不僅大有可為，還可匯聚更多國際法律人才，問題是當局以往故步自封，沒有認真推動，反觀新加坡早在2014年已搶先成立國際商事法庭，開亞洲區先河。特區政府蹉跎歲月，現在必須急起直追。

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