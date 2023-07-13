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社評

社評：從嚴進取控煙 邁向無煙香港

【明報社評】政府發表《控煙策略諮詢文件》，就如何進一步降低吸煙率收集意見，文件提及的多個議題，包括增加煙草稅至世衛建議的75%目標、禁止向指定日期後出生人士賣煙，以及擴大禁煙區等，勢必惹來煙草相關行業及其利益代言人的反對，然而吸煙危害健康，增加整體社會醫療負擔，加緊控煙、實現無煙社會，必須坐言起行，不能原地踏步。控煙禁煙是公共衛生政策問題，民主國家一樣有嚴厲控煙措施；新加坡控煙雖嚴，不見得有損其國際地位或經濟競爭力。特區政府必須拿出政治意志，從嚴進取控煙。

大增煙稅有必要

私煙問題可處理

吸煙每年造成全球逾800萬人死亡，因相關疾病而導致的醫療開支和生產力損失高達1.8萬億美元，世衛視之為最主要公共衛生威脅。早於上世紀50、60年代，科學家已發現煙草含有令人上癮成分，危害健康，然而跨國大煙商用盡各種手法，掩飾真相，美化吸煙，延續煙禍，直至上世紀末，跨國煙商劣行陸續曝光，在多場世紀訴訟中敗訴，全球控煙運動才取得較大進展。在香港，吸煙率1980年代初曾高達23.3%，經過數十年努力控煙，2021年跌至9.5%的歷史低位，惟每年仍有約7000人因吸煙而早逝。

現存已上癮煙民眾多，是多年來各地無法一步到位全面禁煙的原因之一，惟隨着吸煙率持續下跌，公共衛生專家認為，與其無了期「控制」煙害，各地應該着眼「煙草終局」，全面消除煙害，吸煙率降至5%，被視為走向終局的分水嶺。美國衛生與公共服務部的「健康民眾2030」計劃，便以2030年降至5%為目標。新西蘭「無煙行動計劃」就更進取，將目標年份定於2025年。當地政府從嚴控煙，措施創新，包括每年進取地上調煙草稅、採用去除品牌元素的全煙害警示包裝、變相規定2009年或之後出生的人終身不可買煙，以及大幅削減授權煙草零售商數目等。

去年《施政報告》提出上百項關鍵績效指標（KPI），當中包括在2025年或之前將吸煙率降至7.8%。昨天政府發表的《控煙策略諮詢文件》，為制訂控煙路線圖鋪路，部分內容明顯參考了新西蘭的做法。文件提及多個控煙選項，包括增加煙草稅、限制煙草宣傳及規管煙草味道、限制某年份出生後人士不准買煙、擴大法定禁煙範圍、規管「火車頭」（即邊走邊吸煙行為），以及加強定額罰款等。

政府強調施政要以結果為目標，KPI定下來，當然要盡力達到。國際研究早已確認，大增煙稅是最有效的控煙措施。世銀研究顯示，煙草產品售價每增加一成，在高收入國家的需求平均可減少約4%，在低收入國家的需求更可減少8%。有意見聲稱，大增煙稅只會令黑市私煙猖獗，無助控煙，這亦是跨國煙商常提的觀點，然而所謂「私煙」，往往其實也是由這些跨國煙商生產。世衛曾公開指控跨國煙草公司參與私煙非法貿易，自2004年以來，四大跨國煙商便因為私煙訴訟，在歐洲和加拿大付了百億港元計罰款及和解費。世衛還引述研究稱，整體而言，私煙在低煙價地區的猖獗程度，比在高煙價地區高，私煙猖獗與否，更大程度跟貪腐及當局縱容私煙銷售有關。增加煙稅與加強打擊私煙，看不到為何不能雙管齊下。

既得利益阻撓

政府更須決心

《英國醫學期刊》數年前曾刊登論文，以香港為研究對象，探討私煙會否抵消加煙稅壓需求的效果，結論是私煙市佔率雖會增加，但加煙稅依然可以有效減少煙草產品整體使用量。現時本港煙草稅率約佔煙草產品64%，仍較歐美很多國家為低，跟世衛建議的75%，也有明顯差距。以往特區政府提出加煙稅，在立法會屢遇泛民建制兩邊反對，今年財政預算案提出加煙稅三成，竟是2014年以來首次。有人高談「加煙稅增添基層負擔」，云云，但寓禁於徵，基層煙民戒煙，每月即時省下不少錢，未來花在吸煙相關疾病的醫療開支也可大減，這才是幫助基層。本港仍有超過60萬煙民，邁向無煙社會，必須更加積極進取，逐年小步提高煙草稅至世衛目標，效果必定不及一步或兩步到位，政府無謂拖拖拉拉。

本港現行法例，禁止向18歲以下人士出售煙草產品，相關年齡限制，其實可以提高。新加坡繼2018年全面禁止電子煙，近年又將購買及使用傳統煙草產品的最低合法年齡，由18歲逐步調高至21歲，這是基於有研究顯示，年輕人在21歲後才對尼古丁成癮的機率較低。禁止指定年份後出生人士有機會買煙，不排除有人以「個人權利」等自由主義觀點反對，但控煙禁煙是公共衛生政策問題，不應意識形態掛帥，何况個人權利也非絕對。煙害社會成本巨大，實現無煙社會，本身便意味下一代不再抽煙，既然有新西蘭作為先驅，當局大可借鑑其經驗，適當時候在港推行。

加強控煙牽動不少人利益，一定有人反對；跨國煙商也有很多門路發揮政治影響力。以往有政黨便被指一邊收煙商贊助，一邊反對加煙草稅。港大醫學院前院長梁卓偉更曾公開批評，部分政黨及煙草商在一些社交場合來往，有違反世衛控煙公約之嫌。這兩年香港政治環境改變，特區政府施政能量大增，有條件從嚴進取控煙，受不受煙商及其利益代言人左右，就看政府有沒有決心以社會整體利益為先。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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