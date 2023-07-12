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社評

社評：垃圾徵費拖又拖 政府配套準備差

【明報社評】垃圾徵費醞釀了10多年，原定今年底推行，豈料最近又生變化，改為明年4月實施，政府辯稱是聆聽了清潔業界意見，避開聖誕新年及春節假期，云云。大時大節垃圾量多，以及清潔工人手不足，雖然都是事實，但垃圾徵費條例草案早於2021年8月通過，還設立了18個月「準備期」，理論上當局絕對有充裕時間，做好各項配套準備，讓計劃年底上馬。政府未有積極協助業界解決執行上的疑難，由垃圾袋招標到公眾宣傳教育均見諸多不足，最近還提出計劃實施後的「適應期」，或由半年延長至一年，反映當局之前抱着「船到橋頭自然直」的心態，沒有善用時間，為垃圾徵費做好準備。

押後明年 4月才實施

問題出在政府非業界

香港每人平均一天產生超過1.5公斤廢物，一年下來就是人人半噸，堆填區面臨飽和，若要釜底抽薪，必須源頭減廢。放眼世界，垃圾徵費是推動源頭減廢的重要手段，台灣、韓國等地不乏成功經驗。在香港，早在2004年，特區政府已提出垃圾徵費的概念，然而諮詢復諮詢、研究復研究，拖至2021年才正式立法，究其原因，離不開垃圾徵費影響部分行業利益，政黨擔心支持徵費得失選民，官員則遇事避難。上任環境局長黃錦星在任10年，環保團體批評他多次推遲提交條例草案，若不是反修例風暴後，上屆立法會延任一年，垃圾徵費條例草案根本就無法趕及在2021年會期結束前通過。

上屆政府表示，垃圾徵費正式實施前，有至少18個月「準備期」，以便市民和和各界習慣流程，意味具體執行問題，留給現屆政府處理，不過現任環境生態局長謝展寰，是上屆環境局副局長，政策和具體工作上的延續性，理應不會有大問題。當局原本打算將垃圾徵費實施時間定於今年底，距離條例通過約有28個月，理論上，當局應該有充足時間準備，未料最近卻爆出，垃圾徵費計劃將延後至明年4月才實施。當局解釋，近期收到來自清潔工前線團體等界別的意見，指年底是聖誕假期，翌年2月則有農曆新年，不少工人休假，同時又需處理大量垃圾，屬業界工作最困難時間，當局反覆檢視後，決定延後實施。

過時過節垃圾特別多，當然毋庸置疑；當下不少行業人手短缺，環境衛生業界是其一，春節假期很多清潔工回鄉過年，也是事實，然而如果當局一早做好配套準備，不見得垃圾徵費非要延期不可。事實上，業界要求延後實施，節日和人手不過是其中兩項理由。業界還批評政府未有做好宣傳，大多數市民不知道垃圾徵費年底實施這回事，更不曉得如何配合將垃圾分類，這等於叫清潔工人之後「執手尾」，導致工作量大增，需要更多人手和工時處理，承辦商擔心開支成本因此上升，被迫「硬食」，想向物業管理公司及業主立案法團提出加價，但物管公司和法團也不清楚徵費後應該怎樣處理，認為沒理由加價，變相幫承辦商埋單。

所謂垃圾徵費，本質就是丟垃圾不再免費，這是習慣問題，也是利益問題。香港垃圾徵費空談10多年，遲遲未能實施，一直都是被這兩個問題卡住。現在環境衛生業界所提及的宣傳和成本問題，不過是老問題新變奏；政府押後垃圾徵費實施，則說明當局未有善用這兩年時間，理順執行上面臨的諸多問題。

當然，這不是說政府什麼準備也沒做。舉例說，針對公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋，當局打算在徵費初期，為大約105 萬個住戶免費派發指定垃圾袋，另外亦會加強回收服務，包括在50條屋邨設立「綠在區區」，以及增加逾百個收集點，部分位於「三無」大廈附近，不過這些措施能否確保垃圾徵費「落地」後不出亂子，仍然存在疑問。去年底，環保署招標生產垃圾徵費指定膠袋，因入標價過高而流標，須於今年3月重新招標，白白浪費數月時間。根據當局說法，重新招標條件最大不同，在於允許生產工序在香港境外進行，以及下調再生塑膠物料比例要求，從而降低標價。有關情况也反映當局之前思慮不周兼離地。

政府做事要考慮周詳

勿盼船到橋頭自然直

以徵費推動源頭減廢，涉及移風易俗，牽動全社會，推行初期有「甩轆」情况，某程度確是意料之中，然而現在外界擔心的，可不止是「甩轆」，而是出現大混亂，處處有人非法棄置垃圾；市民改變處置垃圾習慣，無疑需要時間，但強而有力的宣傳教育，絕對有助將適應期縮短，然而時至今天，仍然看不到政府有鋪天蓋地的宣傳。政府提出徵費後首半年為「適應期」，對違規者主要作口頭警告，當局可視乎情况，延長適應期至一年。表面上，這是「體貼」市民，但如果政府做足配套準備、宣傳得宜，根本就毋須延長「適應期」。垃圾徵費不應一拖再拖，當局必須盡快展開大規模宣傳教育，由淺入深，讓公眾了解垃圾徵費的原則和具體操作，同時更要全面檢視各項執行細節，盡力避免「甩轆」，絕不能有船到橋頭自然直的心態。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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