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社評

社評：香港可成國際數據港 大灣區數據要「過河」

【明報社評】創科發展新時代，數據、資料、樣本統統是黃金。政府爭取今年內推出大灣區數據跨境試行計劃，除了便利經常往返或居於其他灣區城市的港人，對本港創科發展與智慧城市建設，也非常重要。香港背靠國家聯通世界，建設國際數據港，具備獨特優勢，個人私隱問題並非無法克服，相比之下，如何在當下國際政治形勢下，確保香港與內地數據樣本流通不會外泄、出現國安漏洞，可能是更複雜的問題。當局需要拆牆鬆綁，方便更多數據及樣本「過河」、促進國際數據中心建設，同時亦要兼顧國家安全及個人私隱。

既要保障個人私隱

更須顧及國家安全

「十四五」規劃提出香港八大中心定位，由國際金融中心、國際創科中心到區域知識產權貿易中心，建設過程不僅需要匯聚人才、企業、資金，更需要匯聚數據和資料。尤其是創新科技發展，數據來、資料來，人才與企業就會來，逐步形成產業鏈。香港是國際都會，也是國家對外重要門戶，有機會將來自海外和內地的數據和資料盡量兼收並蓄，這是新加坡、上海等區內其他競爭對手所沒有的優勢。香港具備成為國際數據港的有利條件，一方面吸引內地企業來港，享用環球數據，另一方面也可吸引海外企業進駐，取得在其他地方拿不到的珍貴數據。為了將願景化為現實，香港必須致力打通不同關節，妥善解決具體操作問題，實現對內對外接軌。

以生物醫藥發展為例，對外接軌方面，最近便傳出好消息，中大威院生物樣本庫近日獲國際認證，成為韓國外，亞太地區另一所獲國際認證的生物樣本庫。根據中大方面的介紹，有關樣本庫之前未有國際認證，儲存的生物數據只能用作學術研究，外國藥廠寧願於外國研發藥物，待得到美國食品藥物管理局（FDA）等機構審批後，才在香港申請銷售藥物；得到國際認證後，庫內的生物樣本資料，就可用作藥物研發。這對於香港吸引外國藥廠合作，大有幫助，問題是本港只有700多萬人口，市場太小，外國藥廠來港註冊的藥物，若不能「衝出香港、放眼神州」，將欠缺投資誘因。香港下一步要做的事，就是爭取與內地打通關節，包括建立兩地藥物互認制度，實現兩地生物樣本資料互通，推動香港成為大灣區新醫藥研發中心。

知識經濟年代，人才與數據均是生產力之源，人工智能發展，更不能沒有數據，說「數據就是黃金」，一點不誇張。特區政府上月與國家網信辦簽訂《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，對一般人而言也許有距離感，但對香港發展成為國際數據中心及智慧城市，卻相當重要。根據備忘錄，兩地政府會商討讓個人數據，以及部分行業重要數據「過河」到香港。創科局長孫東透露，兩地已成立聯合工作組，稍後將提供具體執行方案，行政長官李家超則稱，力爭今年內推出大灣區數據跨境試行計劃。

地緣政治吹起逆風

香港更須做好自己

大灣區融合發展，為數據跨境拆牆鬆綁，對民生和經濟發展皆有重要意義。舉例說，現時不少港人居於大灣區，惟香港內地病歷不互通，倘能「過河」將大大方便市民。當然，港人重視個人私隱，部分人出於意識形態或政治原因，對兩地數據跨境流動抱有懷疑態度，然而本港事事泛政治化時代已成過去，創科發展也好，大灣區融合也罷，各方都要實事求是。保護個人私隱，可以在技術層面妥善處理，若涉及病歷等個人資料「過河」，當然要當事人同意；若涉及的是大數據運用，當局可以研究如何將個人資料模糊化，確保不涉私隱問題。

大灣區數據跨境流動，醫療及金融領域，預料將是先行先試重點。眼前國際形勢愈益複雜，內地當局對於關乎國家安全的數據資料，處理非常小心，去年實施的《數據安全法》，便就個人信息出境，定下嚴格規範，擁有過百萬用戶個人資料的網絡平台營運者赴外國上市，必須申報安全審查。如何確保大灣區數據跨境流動安全有序，不會影響國家安全，特區必須有周詳考慮。香港發展生物醫藥，需要爭取內地批准「過河」的其中一類數據，是人類遺傳基因資料，然而這也是非常敏感的資料，管控粗鬆可以成為國家安全大患，特區政府若要玉成其事，便要拿出周全方案，讓內地當局放心。

當然，香港爭取成為國際數據港，有可能受到大國鬥爭妨礙。地緣政治逆風，香港無法獨力處理，但官方和民間仍須盡力而為，爭取每一個機會。以往香港對信息數據安全不夠重視，全港個人信貸資料庫長期由外資獨市經營，今時今日看來，絕對大有問題。數據資料流通與運用，既涉個人私隱，更涉國家安全，當局推進數據跨境流動，必須小心拿揑，兼顧不同關切。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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