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社評

社評：外部環境影響中國經濟 耶倫訪華未見合作曙光

【明報社評】內地經濟不但未見疫後V形反彈，5月份出口負增長，製造業信心指數（PMI）連續3個月低於50%，實體經濟回落影響消費信心，投資環境籠罩着一片愁雲慘霧。美國財長耶倫剛剛結束訪華，外界期望通過兩國財經高官會晤成果，窺視中美是否可以在某些方面合作，帶動改善中國經濟發展的外部環境。雖然中美雙方都表示會談「具建設性」，但恐怕連最有機會合作的氣候變化範疇，也未見合作曙光。

出口內需消費均現疲態

外部環境不利出口持續

今年初內地經濟開局良好，國際金融機構還調高了中國經濟增長速度預期，然而，踏入5月以來，經濟趨勢逆轉，出口呈現多年來罕見的負增長，雖然只是輕微下降0.8個百分點，而且頭5個月累計出口仍然有8.1%增長，但細看數據，情况不容樂觀。從出口商品看，傳統佔比例居前的商品諸如手機、鋁材和鋼材的增幅轉弱，消費品諸如服裝等更出現負增長，雖然汽車和汽車零件增幅和比例都提速，但一枝獨秀是否能夠支撐出口總量繼續增長，令人擔憂。

從出口地區看，歐盟和美國仍然居前，歐盟還成為5月份份額最大的地區，但這兩個地區的通脹居高不下，購買力會進一步下降。而傳統佔出口份額較大的東盟國家，主要從中國進口半製成品加工裝配出口歐美，歐美市場疲軟，東盟從中國進口下降的趨勢將會維持。

出口帶動經濟增長只是三頭馬車其中之一，然而國內投資與消費的數據也缺乏後勁。頭5個月的固定資產投資增長只有4%，增速比頭4個月輕微回落0.7百分點。問題是各地方政府財政狀况不佳，過去依賴甚深的賣地收入大不如前，公務員減薪甚至要「回吐」往年多發的獎金，節約的資金對於在教育、醫療和福利不減反加的龐大開支，只是杯水車薪，一些地方已經傳出政府工程未能如期支付工程款。

頭5個月社會消費品零售總額增長9.3%，但這個數據不包括兩個數額最大的耐用品，同期的商品房銷售面積下降0.9%，反映未來市場信心的房地產投資出現負增長7.2%。汽車產銷量都十分可喜，同比增長達到11%，但這主要依靠新能源汽車銷售，而大幅增加的原因是中央政府延長了補貼年期。

消費信心以及民間投資信心，取決於對未來收益的預期，當消費者對工作穩定性或者工資增長出現擔憂，私營企業對於未來市場信心不足，花錢與投資都會出現遲疑。

中央政府已經啟動應急機制，總理李強召開經濟形勢座談會，聽取6名民間專家學者對當前經濟形勢和改善經濟的意見建議。同時又打開金融工具箱，人民幣貶值提高出口產品競爭力，但無力影響歐美的通脹與購買力。

國際環境在烏克蘭戰爭的陰霾，以及歐美國家的經濟結構問題，導致通脹仍然高企，雖然經濟合作發展組織（OECD）6月份發表的經濟展望，對全球經濟今年增長預期，從3個月前的2.6%，調高到2.7%，國際經濟大環境似乎可以毋須悲觀，但對於中國經貿的小環境，或多或少也會受到中美關係的影響。

耶倫口講中美共同繁榮

美國繼續遏制中國不變

掌管財政部的耶倫被認為是美國政府內閣中對中國較為友善者，而且倚重專業和實際的分析，但對華經貿關係要服膺美國總體的對華政策，耶倫的影響力不如鷹派的沙利文和戴琪。無論國際輿論以及中國官員，對於耶倫訪華能夠改善經貿關係甚至減少制裁不抱期望，若能做到增進了解、減少誤判，已經是「功德無量」，誠然，高級官員多交往、坦誠對話，確實可以做到減少誤判，但美國的實際做法還是「邊打邊談」，制裁中國不斷加碼，合作態度也是缺乏誠意。

耶倫結束訪華，雙方一致的說法是：「就兩國和世界經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰等進行了深入、坦誠、務實的交流，會談具有建設性。」

本來，在合作應對全球共同挑戰的問題，最容易達成共識的是氣候變化。最近極端天氣在全球範圍內爆發，成為共通話題，全球合作應對刻不容緩。然而，美方建議中國加入由美國主導的綠色氣候基金（GCF），中國加入國際合作組織本來也是應有之義，但美方要求中國以發達國家身分加入，意味着在繳費方面採用高標準，但在受惠方面卻是低標準，中國無形中是付出代價卻要聽命於美國，這是強人所難。

中國近年在環保及節能產品方面屢有創新，而且價格低廉，無人機或者無人艇應用於監測氣候變化以及環保執法，十分有效。然而，美國對於中國大量出口這些產品，視之為中國藉機提高對地緣政治的影響力，不斷加以阻撓。中國指摘美國將經貿問題「泛化國家安全」，不無理據。

內地經濟不景因素很多，亟待中央政府全方位應對，對於外部環境變化，也會盡力改善，但不是依賴美國收斂。雖然耶倫在總結訪華中，借用中國領導人所說，世界之大，能夠容得下中美兩國共同繁榮，但可以肯定的是，美國通過各種手段遏制中國崛起的政策不會改變。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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