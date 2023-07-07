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社評

社評：程序非失職擋箭牌 官僚苟且陋習須改

【明報社評】旺角道寶安大廈四天兩塌石屎批盪，屋宇署巡查馬虎，僅靠目測。署方的解說又是市民慣常聽到的那一套，簡言之就是有按程序辦事，若然有錯，也是制度的錯，現實是當局在兩度塌物後所採取的防護措施，早在首度出事後便應該採用，事件再一次突顯政府部門官僚僵化、敷衍塞責，有事就拿程序作擋箭牌。現屆政府強調提升執行力，施政要以結果為目標，必須扭轉官僚因循文化，破除苟且搪塞等陋習，否則再多的關鍵績效指標（KPI），也只會流於形式主義，無助管治水平提升。

四日兩塌石屎

屋署巡查馬虎

旺角寶安大廈周日有簷篷連石屎墜下，事後屋宇署表示已派人到場視察，移除了外牆鬆脫物，整體樓宇結構沒有明顯危險。言猶在耳，寶安大廈周三又有批盪從同一單位外牆剝落。雖然兩次高空墜物事故，皆未釀成嚴重傷亡，可是屋宇署的處理，惹來不少批評。有立法會議員便質疑，署方周日檢查流程馬虎，未能防止高空墜物再發生。

屋宇署長回應稱，當日署方已盡「最大努力」，依照處理緊急個案的做法，即時移除鬆脫部分，又指在場同事「沒有經過訓練」，「很大膽與消防員一起」登上雲梯做檢查；對於未有及早發現部分批盪可能墜下，署長表示，出事簷篷位置高，較難仔細檢視，不排除同事未有察覺簷篷與上方的批盪連接位有微小裂縫，形容今次個案「比較少見」，署方「經一事長一智」，日後若有簷篷跌下，檢查時要確保附近批盪緊固，可能比一般緊急工程要行多一步，云云。

鬧市塌簷篷石屎，危及途人，同一地點四天兩次，更是不能接受，事情之所以發生，根本是人謀不臧，署方的解說未能服眾，反而突顯了官僚因循僵化等積弊。署方形容在場同事勇敢，未經訓練照上雲梯做檢查，可是市民看到的，卻是署方處理毫不專業，從來沒有設想過發生類似情况，檢查人員臨場唯有頂硬上。

出事大廈老化失修、強制驗樓通知遲遲未獲遵從，這些都是署方早已掌握的資料；首天塌簷篷石屎擊中貨車，全城注目，政府理應意識到事態嚴重，巡視檢查從嚴從緊，但署方墨守成規，按本子辦事，檢查全靠目測，移除明顯的鬆脫物便了事；第二次出事後，則以當日有跟足緊急個案既定程序作擋箭牌。問及應否用工具敲打牆身檢查，確保附近結構安全，屋宇署承認有關做法可以較仔細判斷情况，但署方沒有這指引，這「是一般維修工程需要做的事，在外牆搭棚才做」，「一般是容許業主安排」，言下之意似乎是敲牆檢查非署方「份內事」，業主和維修人員才是負責者。現在是高空墜石屎簷篷，有第一次就可能有第二次，當局理應必須盡快詳細檢查，確保安全，可是市民未見政府部門急市民所急，官僚僵化推卸責任，倒是看得一清二楚。

第二次高空墜物後，屋宇署安排政府承建商在出事大廈16樓外牆，安裝棚架及防護網，移除有鬆脫危險的批盪。另外大廈法團的註冊檢驗人員及承建商亦到場跟進，按署方指示在大廈低層安裝斜棚，保障公眾安全。問題是這些措施，早在周日首次塌石屎後已經可以做，署方當時究竟是怎樣評估風險、為何沒有特事特辦馬上為之，有必要解釋交代。署方說「經一事長一智」，可幸是兩次墜物都沒有搞出人命，否則這個「長一智」的代價，將是無從彌補。

2020年，審計署發表報告，批評屋宇署強制檢樓歎慢板，估計要花20年才能處理完積壓的工作。報告還批評署方執法不力，沒有適時向未有遵從強制驗樓通知者發警告信或檢控。今次出事大廈，拖了9年仍未遵從通知完成修葺，署方這3年來改進了多少，惹人懷疑。事實上，歷來審計署揭露不同政府部門缺失，屋宇署經常「榜上有名」。由樓宇消防安全、僭建執法行動、處理違例招牌，屋宇署多次成為審計報告批評對象，批評內容也往往如出一轍，諸如巡查、執法及檢控進度未如理想，資料檔案管理混亂，發出的各類法定指示和通知遵從率低，部分個案拖延多年仍沒有執法等。當相似問題反覆出現，政府實有必要深入了解，病根在哪裏。

意見接受態度照舊

妨礙提升管治水平

當然，官僚僵化敷衍塞責，可不止是一兩個政府部門的問題。8年前的鉛水事件，經過一輪調查，政府的結論一言蔽之就是「制度有錯、官員無錯」。政府施政為民，制度存在目的是令工作更有條理更暢順，而不是出事後拿來作擋箭牌。就算問題的出現確實跟制度缺失有關，但制訂制度的是人，若公職人員盡職盡責，做事多以結果為目標，無論是制度缺失，還是潛在問題及風險，其實都有機會及早發現並糾正，真正礙事的，其實是官僚因循文化，以及少做少錯、多做多錯的心態。政府提升管治水平，制訂KPI雖有幫助，但更重要是去除官僚陋習。意見接受態度照舊，一遇批評就說打擊士氣，可不是政府部門和公僕應有的態度。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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