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社評

社評：舊樓失修如計時炸彈 有效處理須通盤策略

【明報社評】香港不僅人口老化，舊區老化、樓宇老化問題同樣嚴重。旺角一幢舊樓四天兩度塌石屎，碎片散落馬路及行人路上，未有造成嚴重傷亡是僥倖，事件突顯舊區樓宇失修問題，已成為鬧市「計時炸彈」。屋宇署雖於2012年起實施強制驗樓計劃，規定業主定期為物業檢驗和適時維修，惟工作進展緩慢，執法也不力，當局應就驗樓維修等工作，制訂具體關鍵績效指標（KPI ），督促相關部門有效落實工作。樓宇老化失修，背後涉及貧窮和市區更新等複雜問題，須有通盤處理策略，不能頭痛醫頭。政府加強地區治理工作，成立關愛隊，又改組區議會，當局未來應積極動員社區力量，處理樓宇老化失修問題。

四天兩塌石屎嚇煞人

屋宇署跟進須訂KPI

旺角道近通菜街的寶安大廈，繼周日有石屎從高處墜下，昨天又發生同類事件。首次塌石屎事件中，一幅長約5米的簷篷連同石屎與支架，從16樓外牆墜下，散落旺角道行人過路處，並擊穿駛經車輛的貨斗，司機受輕傷。昨天塌石屎，疑與周日一樣從16樓外牆墜下，部分碎片大小有如磚頭。雖然當時路面人流車流不多，沒有造成嚴重傷亡，但石屎高空墜下事件一再發生，區內街坊難免擔心禍從天降；其他舊區的居民，日常出入可能也會多了幾分顧慮。

涉事大廈有57年樓齡，有測量師相信，大廈接連有石屎剝落，可能關乎近期天氣時晴時雨，批盪不斷熱脹冷縮，吸收雨水或水分形成壓力，結果爆裂塌下。周日塌石屎後，警方拘捕了大廈業主立案法團主席及涉事單位業主，屋宇署也派員視察，確認整體樓宇結構沒有明顯危險，又證實墜下的簷篷，屬該大廈一單位的僭建物。值得留意的是，屋宇署提到視察當日在消防處協助下，已移除大廈外牆鬆脫物，然而未幾又發生塌石屎事件，公眾難免懷疑署方的檢查跟進太馬虎，甚至是否僅靠目測判斷，低估塌物風險。

香港人口老化，樓宇老化同樣嚴重，形成「雙老化」局面，兩者又有一定程度相關性，皆因不少舊樓業主都是長者。最新資料顯示，本港樓齡逾30年的樓宇約有2.7萬幢，分佈不同地區。政府2012年推行強制驗樓計劃，規定樓齡30年或以上樓宇，必須每10年做一次樓宇檢驗，無合理辯解下不遵從強制驗樓通知，即屬犯法，可處5萬元罰款及監禁1年。今次出事大廈，屋宇署2014年曾向業主立案法團發出強制驗樓法定通知，延宕數年後，法團參加了市建局的樓宇復修資助計劃，並於前年獲批，屋宇署今年初收到驗樓報告，惟按照規定，修葺工程完成，強制驗樓通知方算得到遵辦，出事大廈並未符合要求。

強制驗樓事關安全，屋宇署執行不到位，容許歎慢板，早於2020年已遭審計報告批評。當時審計署指出，強制驗樓計劃所涵蓋樓宇，估計約有1.2萬幢未獲發強制驗樓通知，根據屋宇署每年揀選600幢樓宇的目標，估計需要花約20年才能處理完積壓的樓宇。報告又批評屋宇署執法不力，沒有在指定限期屆滿一個月內，向不遵從驗樓通知的樓宇業主發警告信，部分個案更超出限期5年以上仍未修葺。事隔近3年，屋宇署改進了多少，當局有必要檢視。

老化失修是貧窮問題

地區治理可發揮作用

舊城區老化，容易變成「貧民窟」。市區更新是很多大城市都面對的問題。在香港，舊區舊樓居民，多為基層市民和長者，即使政府有資助樓宇維修計劃，但很多舊樓老業主沒有收入，積蓄也有限，夾錢維修依然是一個大問題。樓宇愈殘愈難出售套現，這些老業主又無法申請公屋，只能無了期等待重建，結果是舊樓老化失修問題不斷惡化。誠然，樓宇維修業主有責，但舊區樓宇老化失修，其實跟貧窮、安老等問題環環相扣，只有政府才能有效處理如此複雜的社會問題，出了意外事故就找窮業主算帳，並非治本之策。

有立法會議員提倡，政府應該參考處理違例僭建的做法，強制驗樓限制屆滿一段時間後，若大廈方面仍不遵從，就由政府出手先做，完成後再向業主收費。發展局昨天表示，屋宇署將全面統計全港未遵從強制驗樓的大廈，審視當中風險，若有需要，署方會直接介入，委託承建商驗樓，之後再向大廈業主追收款項。有關做法跟議員倡議相近，但執行到位與否，仍然是最大問題。當局應該就強制驗樓事宜，制訂清晰KPI，督促屋宇署工作提速提效，同時亦應另闢蹊徑，以新思維新策略，跟進舊樓老化失修情况，加強支援舊樓業主。

現屆政府設立關愛隊、改組區議會，目的是「完善地區治理」。舊區樓宇安全，當然是地區治理需要處理的問題。當局可動員關愛隊等社區力量，協助跟進舊區樓宇老化失修情况，日後區議會也應該將相關問題列為重點關注事項，協助地區施政。長遠而言，當局需要思考如何加快舊區重建，早日落實交椅洲人工島建設，再用相關土地支援舊區更新，安置舊區居民，不失為一條出路，這亦是市建局方面的主張，值得當局認真考慮。

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