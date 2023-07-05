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社評

社評：日借IAEA作擋箭牌 「核食」威脅香港難妥協

【明報社評】國際原子能機構（IAEA）發表評估報告，認為日本福島核污水排海計劃「符合國際安全標準」，然而並未能釋除鄰國疑慮，福島一些民間團體對核污水排放的安全性，亦有懷疑，除了因為當局過去多次被揭未有開誠布公交代核災問題，亦因為日方不讓IAEA以外的第三方，包括中韓等利益攸關方的專家獨立採樣抽驗。日方若認為福島核污水「安全」，大可在國內湖泊排放，又或在國內作其他用途，毋須特意修建隧道排放入海。日方將IAEA評估報告視為「擋箭牌」，無視國內外反對聲音，排放計劃相信不久便會啟動，港府必須以市民健康為重，對輸入海產從嚴把關，不能因為日方政治施壓而妥協。

「符合標準」非支持排放

IAEA評估報告留退路

日本政府2021年4月決定將福島第一核電站上百萬噸核污水過濾稀釋後排入大海，並於今年初將排放時間定在「春夏之際」。上月底，負責營運福島核電站的東京電力公司（下稱東電）宣布，用來排放這些所謂「處理水」的海底隧道竣工，日本原子能規制委員會亦完成排海設備檢查，IAEA的評估報告，被視為排放前的最後一關。

根據IAEA介紹，該組織應日方邀請，成立了一個特別工作組，由組織的高級官員領銜，成員包含來自美英加澳法中韓等第三方國家合共11名專家。工作組負責審查日本政府和東電的排放計劃，目的是確保「處理過程」符合IAEA的安全標準。日本政府向來是IAEA主要捐款國。較早前，韓國網媒引述消息人士提供的一份文件，當中提及有日方「高層官員」稱，IAEA報告確認排放計劃安全這結論，一開始就已經定好了，東京方面還作出「政治捐獻」，解決日本政府、 IAEA及第三方國家專家之間的分歧。日本政府強烈否認有關報道，包括就排放「處理水」問題向IAEA捐款逾百萬歐元，形容報道「毫無根據」、「散播假消息」。

IAEA總幹事格羅西本周訪日，與首相岸田文雄會晤，評估報告正式曝光。報告認為日方排放計劃「符合國際安全標準」，「對人類和環境的輻射影響極小」，IAEA將在排放開始後，持續跟進及評估安全情况。值得留意的是，格羅西在報告中強調，排放計劃是日本政府的決定，評估報告「並沒建議或支持有關做法」，予人感覺是IAEA想保持距離，日後萬一出亂子，IAEA也可辯稱排放決定與己無關，然而對日本當局來說，IAEA這份報告，就是排放計劃的「擋箭牌」。

福島核污水曾與熔化了的反應堆堆芯接觸，含有多種危險放射物質。日本當局聲稱，這些水經過ALPS淨化系統過濾，可去除多種放射物質，至於無法處理的氚元素，則以大量海水稀釋，不會有安全問題，IAEA認為這個處理「過程」本身是符合國際安全標準，惟正如本港和一些外國專家所言，在實驗室證明安全是一回事，核污水長期大量排入海，沒有國際先例可援，實際後果可以是另一回事。今年初，《科學》雜誌發表文章，引述美國海洋生物學家里奇蒙（Robert Richmond）稱，福島核污水經處理稀釋後「比飲用水還安全」，聽起來很令人放心，但實際仍遠高於海水自然狀態下的放射性水平，而且核污水集中在一個點排放數十年，氚和其他放射物質有可能在海洋生物中累積，並通過食物鏈傳遞給人類。

2018年，日本方面有報道指經過ALPS處理的福島核污水，有樣本驗出高於法定標準的放射物質。韓國專家上月獲安排到福島實地考察，韓國官員透露，據考察團所知，日方淨化核污水設備自2013年以來發生過8次故障，亦有樣本顯示核污水縱已經過處理，依然含有鍶等輻射物，超出國際標準，有關裝置能否長期安全運作尚待確定。日本常將過濾後的福島「處理水」，與一般核電站的冷卻水相提並論，認為兩者一樣安全，但有本港專家指出，外國一般會將核電站冷卻廢水排放至本地湖泊，一定年期後重新使用相關水源。日本的做法卻是鋪設管道，將「處理水」排放到離岸1公里的大海。日本執政聯盟公明黨黨魁早前到福島市拉票，更表示應該避開夏天泳季排放核污水。凡此種種，都令人覺得，日方己所不欲施於人，將核污染風險轉嫁全世界，不負責任不道德。

合理收緊水產入口

不能怯於反制報復

福島核災發生以來，日本政府和東電多次被揭隱瞞真相，時至今日，福島漁業和一些民間組織反對排放計劃，原因可不止是擔心「風評被害」有損形象，而是不相信當局會負責任處理事件。在韓國，早前有10萬人集會反對日本執意排放核污水；在北京，外交部昨天指出，IAEA是應日方邀請開展評估審查，授權範圍被限定於評估排海方案，報告不是日方排海的「通行證」，更不能證明排海是處置核污染水最安全最可靠的唯一選項。日本當局拒絕讓中韓等利益攸關方獨立採樣分析，連最基本的一步也不願做，實難釋除鄰國疑慮。

日本收到IAEA評估結果，排放行動料將很快展開，屆時特區政府收緊日本水產入口，在所難免，若是等到入口抽樣檢查發現問題才加強把關，已然太遲。香港是日本食品最大出口市場，也是日本農林水產第二大出口地，相信日方可能會派員來港游說甚或施壓，然而食品安全「不怕一萬，只怕萬一」，就算可能惹來反制報復行動，特區當局也要以市民健康為重，從嚴從緊把關。

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