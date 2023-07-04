社評：應對境外勢力活動 國安執法進新階段

特區通緝8海外港人

突出國安法域外效力

港區國安法2020年6月30日生效，國安處表示，至今拘捕了260人，當中161人及5間公司被控，其中79人定罪或候判。香港經歷了2019年反修例風暴，維護國家安全成為特區政府工作重點。行政長官李家超日前表示，時至今日，社會依然有暗流湧動，仍有人希望香港不成功、讓國家受遏制，惟無可否認的是，國安法實施3年以來，香港政治環境出現了根本變化，「反中亂港」力量潰散，部分人為了避開國安法追究，遠走外地，當中有人選擇不再沾手政治，亦有人以不同方式，繼續從事涉嫌危害國家安全的活動。

就像很多地方的國家安全法律一樣，港區國安法具有域外效力。根據法例第37及38條，不論是否本港永久居民，在海外干犯港區國安法均屬犯罪。港府強調有關規例符合國際法的「保護管轄」原則，意即如果有人在境外作出危害國家安全的犯罪行為，當局可透過具備域外效力的法律行使刑事管轄權。早前警方國安處起訴一名由日本返港的23歲女子，指她涉嫌在社交媒體發布港獨信息，作出煽動行為，當中部分帖文，都是她身在日本時發出的。今次國安處公布通緝8名海外港人，更突出了港區國安法域外效力。

國安處昨天公布的8人通緝名單，包括立法會前議員郭榮鏗、許智峯、羅冠聰，前法政匯思召集人任建峰，「香港議會」發起人袁弓夷，「攬炒團隊」發起人劉祖迪，「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，以及前職工盟總幹事蒙兆達，多人目前皆身處美英。8人所面對的危害國安指控，性質遠比在社交媒體宣揚港獨信息等嚴重。國安處強調，8人均涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全，當中有人透過網上平台，發起鼓吹港獨的活動，包括眾籌和集會等；有人倡議破壞香港聯繫匯率制度；有人想在海外籌組「流亡」議會；有人則請求外國制裁香港法官及檢控官，干擾本港司法。簡言之，當局發出通緝令，不止針對他們在反修例風暴或離港前的行為，而是目前在境外所從事的危害國安活動。

若說港區國安法執法，之前聚焦「境內」，今次發出8人通緝令，某程度反映當局認為內部情勢已大致受控，是時候展開處理涉及「境外」的問題。這一階段性的發展，在早前的女留學生案，以及政府就《願榮光歸香港》（下稱《榮光》）入稟申請禁制令一事中，其實已見端倪。

提防外部干預滲透

須兼顧香港獨特性

《榮光》帶有港獨色彩。過去大半年，先後發生多宗港隊參與國際賽事播錯國歌事件，主辦方將國歌播錯成《榮光》，原因是工作人員被網上搜尋結果誤導。入稟狀提及的《榮光》多條網上影片，當中多條都是由海外用戶發布。港府就國歌搜尋結果一事，多番要求相關美國科網巨企跟進糾正卻無果。現在港府就傳播《榮光》一歌申請禁制令，結果有待高院定斷；倘若法庭批出禁制令，實際能否有效禁止海外用戶透過外國平台傳播《榮光》一曲，也是未知之數，但特區當局也不能繼續任由《榮光》被當成「國歌」，必須有所行動。對當局而言，通緝海外8港人，關鍵同樣不在於是否一定可以將他們緝拿歸案，而是必須為之，沒理由有法不用。

由阿桑奇揭露華府醜行遭通緝引渡，到數年前的孟晚舟引渡案，都是震驚國際社會的事件，引渡與否背後，實際就是國際政治權力拉鋸。阿桑奇藏身厄瓜多爾駐英大使館多年，最後被捨棄，落入英美手中，孟晚舟則有國家全力營救，最終無罪回國。反修例風暴前，香港與19個國家有司法互助協議，港區國安法實施後，歐美多國相繼停止了與香港的司法互助。現在港府所通緝的8名海外港人，主要在歐美活動，以目前國際政治形勢，難以想像這些國家會拘捕並移交他們來港，然而十年八載之後，世界會是什麼模樣，誰也說不準。2012年阿桑奇逃入厄瓜多爾駐英大使館時，相信也沒想到7年後會被捨棄。

對特區政府而言，這次向海外8人發出通緝令，除了表明依法追究的立場，當然亦有遏阻本地有人「裏應外合」之意。提防外部勢力干預滲透，相信是未來特區國安工作重點所在。當局強調《基本法》23條最遲明年一定立法，處理重點之一，就是間諜罪和竊取國家機密罪。香港作為國際大都會，高度對外開放，但同時又要維護國家安全，平衡拿揑並不容易。以竊取國家機密罪為例，定得太寬鬆，未必能夠有效維護國安，定得太嚴厲，又可能影響香港與西方社會及商界往來。當局處理涉及境外的國安問題，要思慮周全，更要多從戰略高度思考問題，兼顧香港獨特性。

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