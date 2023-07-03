社評：CEPA成就香港經貿發達 今後要開創融合新模式

CEPA提供零關稅待遇

專業服務面向廣東市場

20年前，香港深層次矛盾總爆發而出現幾十萬人上街遊行抗議，中央為了協助香港增加新的發展機遇，提出CEPA的安排，為香港原產地貨物出口到內地提供免關稅安排，並且享受中國跟任何國家簽訂自由貿易協議減免關稅的待遇。做法是由香港提出貨物清單，以及要求專業服務的資格認定，中央協調安排，及後有9次補充協議，清單一批又一批的增加，專業服務的範疇也在不斷擴大。

截至今年5月，香港貨品通過CEPA出口內地享受減免關稅94億元人民幣。同時吸引了外國投資者在香港設立企業，享受CEPA待遇出口貨品到內地，或者向內地提供專業服務，這類地區總部，20年來由原來的5414家增加到8978家，提高了香港作為貨物進出內地的跳板與中樞作用。

香港原產地貨品零關稅進入內地，提高了香港產品的競爭力，減免關稅主要影響國家關稅收入，但要讓出部分市場的是內地省市，特別是專業服務安排的影響主要在廣東。內地一些省市政府不積極配合也是情理之中，對於開放專業服務設置門檻或者附加條件，所以出現中央「大門大開」、一些地方政府「小門不開」或者半開的情况，實際上就是對中央政府以內地省市市場作為代價，為香港提供「小灶」特殊待遇的消極對抗。

CEPA安排也並非單向，內地企業到香港上市或者借用香港進入國際市場，也有積極作用。香港作為內地進一步對外開放的試驗田，也起到了良好的效應。中央政府為香港提供優惠便利協助香港擴大經濟發展途徑，這種做法，相信還會繼續下去，但香港還有更多的貨物清單提出嗎？專業服務進入內地涉及法律或者會計制度的瓶頸，還有更好的途徑通過CEPA來解決嗎？關鍵的問題在於，完全按照香港的需要，繼續由中央政府協調解決的這套模式，還能夠做到可持續發展嗎？

7月1日實施的港車北上計劃，每個月1600多部香港的私家車可以經港珠澳大橋到廣東，為香港的車主提供一個自由馳騁的廣闊天地，無疑也可以增加大橋使用量，以及港人在內地消費而使市場受惠，但始終也是一個單向的安排。

特殊待遇非可持續發展

與內地城市協調更重要

香港道路承受能力不比內地，不能搞絕對的對等安排讓內地私家車也可以北車南下，也是實際情况使然。然而，香港不能承受每月有1000多部內地車輛來香港，500部可以嗎？300部也不可以嗎？這種單向的特殊照顧安排，始終是會令到內地人對香港有一種「心理不平衡」的心態，質疑給予香港的特殊照顧還要照顧到什麼時候？

香港的「搶人才」政策，利用香港的特殊地位，吸引內地專才來港發展，對香港未來發展創科產業注入強心針，也可以為內地專才提供一個面向國際市場的發展空間，表面上看是雙贏的做法。誠然，專才是稀缺要素，全球都在搶，內地很多城市也在搶，香港加入搶人才戰，也無可厚非。然而，香港要融入國家發展大局，要參與建設粵港澳大灣區，就搶人才的做法，應該要有新思維。

專才能夠粵港兩地自由往來，發揮所長，得益的是整個大灣區，况且，現在高科技產業講究的是產業鏈不同層次的協作，即使在同一個企業的團隊，也需要來自不同地方的成員合作完成一個項目，單打獨鬥的做法已經不適應新時代的需要，員工被固定在某一特定地方反而會造成限制。高科技以及創科產業員工，只要有多次往返的簽注，以內地為基地也同樣可以為香港的企業服務。

香港融入國家發展大局，要求香港能夠做到為國家所需，提供香港所長，特區政府在設計各項政策，都要考慮建設大灣區這個任務。香港與廣東其他城市共同建設大灣區，更需要考慮是否跟其他城市的政策協調，以及內地人的感受，如果香港按照傳統思維模式，不斷向中央政府要求特殊照顧，遇到跟內地城市在政策上產生不協調的情况，繼續提請中央政府以行政命令要求內地城市「遷就」，不但共同建設大灣區的任務不可能有效執行，跟內地城市的合作精神也難以培育。

CEPA這種自由貿易協議的安排可以繼續，而且相信還能繼續為國家開放以及香港發展發揮作用，但特區政府設計政策的思維模式則要適當修正。

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