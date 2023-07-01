明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：破解深層矛盾乏突破 良政善治須虛懷納諫

【明報社評】今天是香港回歸26周年，也是現屆政府上台一周年之日。中央落實愛國者治港，特區行政主導強化，現屆政府強調施政要提速提效，過去一年不乏新政策新措施，但對於解決社會深層次矛盾，效果並不明顯，以土地房屋問題為例，造地未見實質突破，簡約公屋也不過是昂貴的過渡房屋，治標不治本，談不上對症下藥。以往特區施政面對太多政治掣肘，官僚程序又冗長僵化，拆牆鬆綁有其必要，惟本屆政府一些新做法，又有過猶不及之嘆，予人倉卒行事、未有聆聽各方意見之感。良政善治需要虛懷納諫，若動輒質疑批評聲音動機不純，容易堵塞忠諫之路，對良政善治並無好處。

造地一年進展少

簡約公屋不治本

七一回歸周年，政府和私人機構有不少慶祝活動，吃喝玩樂優惠林林總總，然而比起一時的獲得感，市民最希望的，仍是政府可以切實改善老百姓生活。行政長官李家超昨天表示，香港正處於由治及興關鍵期，在《國安法》及愛國者治港原則的雙重保障下，社會整體穩定，經濟發展向好，香港吸引力有增無減。現屆政府開局之年相對順境，應該把握機會，處理各項老大難問題。當局強調要提升管治水平、工作提速提效，具體實踐情况，值得深入檢視。

去年施政報告引入KPI績效指標管理概念，根據公開資料，已完成的指標有50項，包括成立「關愛隊」及「北部都會區統籌辦事處」等等，另有數十項未能找到資料了解進度。KPI對督促官員辦事，無疑有積極作用，但對普羅大眾而言，關鍵仍是政府能否急民所急，幫市民解決問題。當下香港最急須處理的問題，就是造地建屋。公屋輪候時間，去年一度升見6.1年，最近回落至5.3 年，似乎改善不少，但就連當局也承認，這跟剛巧有較多公屋單位可供編配有關，平均輪候時間下跌，存在「季節性變化」因素。考慮到未來兩三年公屋供應面臨斷層，輪候時間會否反彈，仍是未知數。

房屋局長近日表示，上任初期因應KPI而成立的3個工作組已取得成效，其中提速提量小組，將未來5年10.5萬個公屋單位落成目標，增至12.8萬個，另一小組正研究引進更多自動化機械，協助建屋等工序。近十年八載，政府展望未來10年建屋量時，總是以「頭輕尾重」來形容，到頭來卻因為覓地困難，變成「頭輕尾又輕」，不管落成目標說得如何如何，房屋一日未落成，市民始終擔心當局又走數；就算12.8萬伙目標實現，相對於未來10年逾30萬伙建屋量目標，「頭輕尾重」格局依然未有大轉變。

當局表示，隨着簡約公屋落成，「公屋綜合輪候時間」會徐徐下跌，但簡約公屋只是昂貴的臨時過渡房屋，與傳統公屋性質大異，市民等待「上樓」（傳統公屋），時間絕不會因此縮短。大增傳統公屋供應唯一方法就是積極造地，然而過去一年，當局造地未見重大突破，交椅洲人工島仍在走規劃程序，北都發展至少要十多年後才知成績，就連原本有機會短中期提供上萬伙公屋的粉嶺高球場建屋計劃，現在也可能因為既得利益「寸土不讓」而化為烏有。比起一些對市民無感的KPI，政府大舉加快造地建屋、盡快落實高球場建屋計劃，才是真正急民所急。

粉嶺高球場建屋計劃一拖再拖，政府再三強調需要尊重程序，但在另一些事情上，當局則以拆牆鬆綁為由，繞過正常程序做事，惹來非議。最近政府未有事先諮詢勞顧會及聆聽勞方意見，便批准26個低技術工種申請輸入外勞，即屬一例。以往特區政府施政遇到的問題，大致可分三類，一是議會拉布、事事泛政治化，二是既得利益阻撓有利整體社會的措施，三是官僚程序冗長僵化。中央落實愛國者治港，泛政治化情况不再。現屆政府強調施政提速提效，急事當然可以急辦，但基本規矩同樣重要，去年底廢除免針紙司法覆核官司是一次教訓；精簡流程拆牆鬆綁，有其必要，但要確保不同持份者有平等機會表達意見。輸入勞工計劃，有立法會勞工界議員質疑「行政霸道」，當局做事方式，值得檢討。

合理批評督促善治

香港獨特性須維護

特區行政主導強化，政府施政能量加強，理論上有助於衝破固化利益藩籬，更能以整體社會利益作為施政依歸，然而現實中，各種既得利益一定會想方設法透過不同渠道，試圖左右政府決策；另外，官員制訂政策，亦可能存在盲點，導致思慮不周。這些時候，外界的批評，正好可以發揮提醒作用，督促當局正視問題、確保行事不偏不倚，這其實也是促進特區良政善治的一環。忠言難免逆耳，但為政者應該有虛懷納諫的雅量，若真的覺得評論有不準確之處，可以澄清甚至反駁，但動不動就將批評形容為抹黑中傷、質疑批評者別有用心，一定會影響社會討論公共事務的氣氛，甚至令人覺得當局根本不想聽反對意見。看待事情角度不一樣，自然有不同意見，香港的獨特性，在於開放多元，特區政府必須好好維護。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞