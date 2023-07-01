社評：破解深層矛盾乏突破 良政善治須虛懷納諫

造地一年進展少

簡約公屋不治本

七一回歸周年，政府和私人機構有不少慶祝活動，吃喝玩樂優惠林林總總，然而比起一時的獲得感，市民最希望的，仍是政府可以切實改善老百姓生活。行政長官李家超昨天表示，香港正處於由治及興關鍵期，在《國安法》及愛國者治港原則的雙重保障下，社會整體穩定，經濟發展向好，香港吸引力有增無減。現屆政府開局之年相對順境，應該把握機會，處理各項老大難問題。當局強調要提升管治水平、工作提速提效，具體實踐情况，值得深入檢視。

去年施政報告引入KPI績效指標管理概念，根據公開資料，已完成的指標有50項，包括成立「關愛隊」及「北部都會區統籌辦事處」等等，另有數十項未能找到資料了解進度。KPI對督促官員辦事，無疑有積極作用，但對普羅大眾而言，關鍵仍是政府能否急民所急，幫市民解決問題。當下香港最急須處理的問題，就是造地建屋。公屋輪候時間，去年一度升見6.1年，最近回落至5.3 年，似乎改善不少，但就連當局也承認，這跟剛巧有較多公屋單位可供編配有關，平均輪候時間下跌，存在「季節性變化」因素。考慮到未來兩三年公屋供應面臨斷層，輪候時間會否反彈，仍是未知數。

房屋局長近日表示，上任初期因應KPI而成立的3個工作組已取得成效，其中提速提量小組，將未來5年10.5萬個公屋單位落成目標，增至12.8萬個，另一小組正研究引進更多自動化機械，協助建屋等工序。近十年八載，政府展望未來10年建屋量時，總是以「頭輕尾重」來形容，到頭來卻因為覓地困難，變成「頭輕尾又輕」，不管落成目標說得如何如何，房屋一日未落成，市民始終擔心當局又走數；就算12.8萬伙目標實現，相對於未來10年逾30萬伙建屋量目標，「頭輕尾重」格局依然未有大轉變。

當局表示，隨着簡約公屋落成，「公屋綜合輪候時間」會徐徐下跌，但簡約公屋只是昂貴的臨時過渡房屋，與傳統公屋性質大異，市民等待「上樓」（傳統公屋），時間絕不會因此縮短。大增傳統公屋供應唯一方法就是積極造地，然而過去一年，當局造地未見重大突破，交椅洲人工島仍在走規劃程序，北都發展至少要十多年後才知成績，就連原本有機會短中期提供上萬伙公屋的粉嶺高球場建屋計劃，現在也可能因為既得利益「寸土不讓」而化為烏有。比起一些對市民無感的KPI，政府大舉加快造地建屋、盡快落實高球場建屋計劃，才是真正急民所急。

粉嶺高球場建屋計劃一拖再拖，政府再三強調需要尊重程序，但在另一些事情上，當局則以拆牆鬆綁為由，繞過正常程序做事，惹來非議。最近政府未有事先諮詢勞顧會及聆聽勞方意見，便批准26個低技術工種申請輸入外勞，即屬一例。以往特區政府施政遇到的問題，大致可分三類，一是議會拉布、事事泛政治化，二是既得利益阻撓有利整體社會的措施，三是官僚程序冗長僵化。中央落實愛國者治港，泛政治化情况不再。現屆政府強調施政提速提效，急事當然可以急辦，但基本規矩同樣重要，去年底廢除免針紙司法覆核官司是一次教訓；精簡流程拆牆鬆綁，有其必要，但要確保不同持份者有平等機會表達意見。輸入勞工計劃，有立法會勞工界議員質疑「行政霸道」，當局做事方式，值得檢討。

合理批評督促善治

香港獨特性須維護

特區行政主導強化，政府施政能量加強，理論上有助於衝破固化利益藩籬，更能以整體社會利益作為施政依歸，然而現實中，各種既得利益一定會想方設法透過不同渠道，試圖左右政府決策；另外，官員制訂政策，亦可能存在盲點，導致思慮不周。這些時候，外界的批評，正好可以發揮提醒作用，督促當局正視問題、確保行事不偏不倚，這其實也是促進特區良政善治的一環。忠言難免逆耳，但為政者應該有虛懷納諫的雅量，若真的覺得評論有不準確之處，可以澄清甚至反駁，但動不動就將批評形容為抹黑中傷、質疑批評者別有用心，一定會影響社會討論公共事務的氣氛，甚至令人覺得當局根本不想聽反對意見。看待事情角度不一樣，自然有不同意見，香港的獨特性，在於開放多元，特區政府必須好好維護。

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