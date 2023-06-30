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社評

社評：開局之年算順利 真正考驗在後頭

【明報社評】明天是七一回歸周年，現屆政府上台一年，在疫後復常的相對有利條件下，無論在吸引人才、推動創科、改善市容、處理房屋問題以至融入國家發展大局等方面，當局都有新猷，作為開局之年，算是有一個積極的起步，然而真正挑戰考驗還在後頭：一方面，外圍經濟不明以及地緣政治形勢，為香港發展前路增添陰霾；另一方面，香港發展內生動力不足、固化利益藩籬和移民潮影響仍然有待克服。香港需要追回過去數年所錯失的時間與機遇，未來4年是真正「攻堅之年」，特區政府促進經濟改善民生的新措施，能否取得理想效果，需要時間檢驗。

上任首年作為積極

新政成效有待檢驗

行政長官李家超和多名司局長，最近都在不同場合，談到上任一年以來的工作及展望。李家超形容，過去一年是香港「由治及興」新局面全面開啟之年，強調香港因為社會動盪及疫情，失去3年時間，香港「不能慢、不能等」，需要「追時間、追結果、追成績」，希望施政令市民有獲得感、幸福感，同時亦對香港經濟全面復蘇審慎樂觀，等等。

疫情困擾香港3年，不僅重挫經濟，很多社會民生工作，當局也無暇推進。現屆政府去年上台時，本地疫情已開始緩和，隨着年底內地改變防疫政策，香港也踏上全面復常之路，現屆政府毋須聚焦抗疫「救火」，有機會起步做事謀發展，是為天時；香港內地恢復通關，旅遊業復蘇，融入灣區工作亦得以推進，是為地利；疫後復常經濟反彈，民情偏向積極正面，有利於人和。一般來說，新政府上台，本來就有「蜜月期」，加上中央落實愛國者治港、強化特區行政主導，天時地利人和亦相對配合，整體而言，特區政府近半年都是「順水行舟」，問題是蜜月期總會過去，時勢也必然有順有逆，真正挑戰考驗還在後頭。

疫後新香港，既有遠慮，亦有近憂。香港內生發展動力不足，社會深層矛盾嚴重，窒礙香港長遠發展，無論人口老化、土地房屋、醫療服務、創科發展等，當局都要從速處理，不能再歎慢板；當下外圍經濟疲弱，打擊香港出口轉口貿易，疫後復蘇力度轉弱，要靠本地消費和旅遊服務業「撐住」，今年經濟按年增長3.5%至5.5%預測能否實現，存在變數。另外，移民潮下勞動人口萎縮，人才人力流失也要盡快填補。香港百廢待興，一大堆老大難問題有待處理，前方又陰霾密佈，當局不能因為開局之年相對順利，便掉以輕心。

過去一年，政府在促發展惠民生方面，算是有積極作為，當中以「搶人才」較為突出。根據當局數字，各項人才計劃，合共收到8.4萬份申請，已批出約有5萬份。本港醫護不足，當局吸引合資格海外培訓醫生，也有不少動作，醫管局高層不久前還赴英「挖角」，向港人子弟招手。輸入勞工計劃，因為容許26個低技術工種輸入外勞而引發爭議，但有關院舍護理員、建造業和運輸業人員的輸入安排，對於紓緩業界人手不足，應可起到一定作用。房屋方面，簡約公屋是新猷；港車北上等則可視為促進大灣區融合的舉措。地方民生方面，政府加強改善市容；發展對外對內關係方面，特首與司局長大半年來高調出訪東南亞、中東等地開拓新市場，「說好香港故事」，又到內地省市促合作。凡此種種都是一些實在兼可見的工作。

當然，政府有做事，不等於做得好。市民是否有獲得幸福感，還看措施實際成效，並非靠「唱好」得來。過去一年，政府啟動了不少工作，然而善始易克終難。市容改善會否無以為繼、故態復萌，固然要觀望；北部都會區發展，新田科技城規劃看起來似模似樣，具體推進會否變形走樣，同樣需要密切留意。政府推出私人參建資助房屋先導計劃「樂建居」，官員稱多間發展商在「積極考慮」，然而發展商以利為先，「考慮」過後會否積極參與，又是另一回事，土地共享公私營合作計劃問津者寥寥，可謂殷鑑不遠。簡約公屋計劃，投入數百億元公帑，僅供數年短住，成本效益問題至今仍不清不楚；部分簡約公屋選址偏遠，日後入住率如何，也得走着瞧。

衝破固化利益藩籬

方能破解深層矛盾

香港社會深層矛盾日積月累，由貧富懸殊、造地建屋到產業單一化等，老大難問題多不勝數，然而這些死結之所以難解，往往都跟既得利益固化有關。香港醫護嚴重不足，與業界保護主義有直接關係；產業單一化，則與金融地產獨大造成的經濟扭曲有關；造地建屋困難重重，則因為土地供應主導權實際不在政府手中。破解社會深層矛盾千頭萬緒，決定成敗的一個關鍵，就是能否衝破固化利益藩籬。現屆政府上台一年，在搶人才爭醫護方面，似乎有一些突破，但在造地建屋方面，當局是否有克服既得利益阻力的意志，仍然令人懷疑，粉嶺高球場建屋計劃，正是這樣的一個考驗。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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