社評：禮頓罰4萬掀爭議 追究法律責任勿停

案情屬旁枝末節

未提更重大指控

港鐵屯馬線全線通車至今已有兩年，沙中線過海段也開通超過一年，紅磡站新擴建月台人來人往，剪短鋼筋風波淡出公眾視線多時，然而近日又因為一宗裁決，再度引起社會議論。屋宇署前年票控沙中線紅磡站工程總承建商禮頓違反《建築物條例》，禮頓在本周開審前，就紅磡站製冷機房內的鋼筋混凝土底板工程，嚴重偏離已批准圖則一事，承認控罪，判罰款4萬元。當年紅磡站月台工程問題，鬧得沸沸揚揚，事態不斷發酵，導致港鐵5名高層躬身下台，政府還成立了獨立調查委員會，展開長達78日的聆訊，花上近億港元徹查事件。今次裁決，區區罰款4萬元，外界關注當局追究禮頓責任，會否就此告一段落，亦屬自然。

2020年獨立調查委員會報告，雖然認為港鐵及承建商禮頓沒有縱容剪短鋼筋，但明確指出沙中線紅磡站工程存在多項「令人無法接受的問題」，例如造工差和監督不力等，對此政府、港鐵及總承建商禮頓均有責任。報告有不少篇幅批評禮頓管理不善，前線檢查人員不熟悉合約內工程詳情「令人詫異」，此外還有保存紀錄工作欠妥等問題。雖然委員會認為，港鐵的補救措施，足以確保安全，惟同時亦裁定，港鐵和禮頓必須對各自的管理監察系統嚴重失誤負責。警方當年回應調查報告，表示已就紅磡站剪鋼筋及紀錄缺失一事，展開刑事調查，港鐵方面則表示，若有承辦商無按合約施工，會循法律途徑追究。

3年轉眼過去，迄今為止，有關紅磡站工程問題的司法案件，就只有今次這一宗，控罪內容也只針對面積不過約百平方米的製冷機房偏離批准圖則，並未涵蓋當年最受公眾關注的嚴重問題，包括連續牆及月台層板鋼筋被剪短、螺絲帽沒妥善安裝等問題。根據控方說法，有關控罪最高罰款100萬元及監禁3年，而「過往案例」罰款則介乎4000元至25萬元，罰得最重的一宗屬不認罪案件，兼且有工人因此意外死亡；辯方則稱，事件可歸類為「技術問題」，在施工期間而非竣工後才揭發，得以及時修正，要求判處最低程度罰款。法庭最後判罰4萬元，對禮頓這樣的跨國公司根本微不足道，然而當控方提出的指控和案情，本身就是旁枝末節，完全未能反映整個沙中線工程問題的嚴重性，法官也只能根據法律和案情，作出這樣的判罰。

沙中線問題震驚社會

檢控需要反映嚴重性

禮頓區區罰款4萬元，各方議論紛紛。政府昨天強調，執法部門正繼續有關沙中線工程質量事件的刑事調查，現階段不會評論案件。屋宇署則表示，承建商於建築工程時違反《建築物條例》相關條文，可被紀律處分，包括罰款、受譴責或被命令從註冊承建商名冊中除名，署方正與律政司研究判刑，考慮應否就判決結果上訴。有關沙中線工程問題的刑事調查，至少已持續了3年，何時會有突破進展，外界拭目以待，希望不會無疾而終。屋宇署提到上訴的可能，但是次案件的情節、性質和分量，本身便很輕，就算稍稍罰重一些，對禮頓也不過是隔靴搔癢。

沙中線工程問題接二連三，除了紅磡站擴建工程出事，會展站挖掘工程，又被指有未按照圖則安裝工字鐵枝撐連續牆的情形，這兩項工程均牽涉禮頓。針對紅磡站工程問題，政府動用了那麼多人力物力調查，港鐵又要花了20億元補救，導致全面通車時間遲了一年，整個社會都蒙受損失。禮頓作為事件主角之一，如果最終所要付出的代價，僅是事後遭當局暫停所有政府工程投標資格21個月，以及因為一宗相關小案件罰款4萬元，跟整件事的嚴重性，未免太過不成比例。

當局提出檢控時，無疑要考慮案情及相關證據，爭取最大機會入罪，然而控罪必須足以反映事件的嚴重性，才能服眾，期望今次案件僅是追究禮頓法律責任的開端，而不是終結。政府應該積極檢視沙中線工程風波中更嚴重的問題，盡力提出檢控。當年獨立調查報告公開時，有6段正文內容被遮蓋，其中兩段是關於「委員會就兩份報告的裁斷」，按前文後理，那應該是指禮頓2017年1月報告及港鐵其後的報告，兩者均涉及剪鋼筋指控的內部調查。政府當時解釋，遮蓋內容是避免對相關刑事調查和潛在刑事檢控，產生實在或不恰當影響。如果當局不再向禮頓提出更多起訴，就應該公開相關段落，讓公眾更全面了解禮頓和港鐵的責任。

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