社評：出口疲弱經濟有憂 放寬樓按務須審慎

外圍逆風急且勁

消費旅業撐經濟

現屆政府上任快滿一年，行政長官李家超回顧過去一年工作，提到香港需要追回之前數年錯失了的時間，隨着香港走出疫情陰霾，經濟亦開始恢復，今年首季GDP按年增長2.7%，終止連續4季跌勢，家庭收入中位數亦見上升。去年本港經濟萎縮約3.5%，今年是香港和內地復常之年，當局年初預測，本地全年經濟增長介乎3.5%至5.5%，首季算是有一個不錯的開局，然而外圍逆風愈見凌厲，下半年香港經濟表現，其實面臨不少壓力，昨天公布的進出口數字，正好反映困難所在。

出口轉口貿易是香港經濟增長其中一個重要引擎，根據政府最新數字，本港5月份進出口跌幅擴大，出口按年下跌15.6%，進口按年跌16.7%，兩者都是近4個月以來最大跌幅。政府表示，輸往所有主要市場的出口均見下跌，當中輸往亞洲和美國的跌幅皆達18%，對德國的跌幅更達33%。美國經濟增長疲弱，歐元區更陷入衰退，先進經濟體消費需求下降，直接打擊全球商品貿易，國際評級機構惠譽預測，今年全球貿易增長僅得1.9％，較去年5.5％增幅顯著下降，環球經濟增長看淡，估計今年只有2%，比去年低0.7個百分點。放眼亞洲多個依賴出口貿易的經濟體，台灣今年首季經濟萎縮約3%，新加坡首季僅增長0.1%，香港實難獨善其身。

國務院總理李強昨天表示，今年中國經濟回升，首季增長4.5%，預料次季可加快，全年有望實現年初訂下的5%經濟增長目標。香港經濟有內地作為後盾，無疑是一項優勢，但如果外圍環境持續惡化，本地復蘇步伐確有放緩可能。上月中，港府仍認為，倘若首季復蘇動力持續，全年增長可望靠近預測區間上限，即5.5%，現在看來，有關估計明顯偏向樂觀。事實上，當局口風近期也出現了一些變化，財政司長陳茂波表示，本港出口面對很大挑戰，若下半年外圍環境差，要達到全年經濟增長目標會有難度，需要依靠消費「頂住」。

全球商品貿易急劇放緩，相比之下，服務貿易復蘇情况算是較佳，惠譽指出這主要得力於疫後旅遊業及運輸業反彈。新加坡今年經濟表現疲弱，住宿和餐飲服務領域相對成為亮點，也是拜旅客回升所賜。回看香港旅遊業復蘇情况，今年首5個月約有1000萬人次旅客來港，相當於疫前四成水平，單計5月份數字，內地及東南亞旅客更回復至疫前六成以上，展望下半年，旅遊業復蘇前景無疑較為樂觀，對零售及餐飲業有帶動作用，然而現在內地客訪港，無論旅遊還是消費模式均有改變，比起追求奢華，不少內地客更熱中於深度旅遊和地道特色體驗，業界需要相應有所調整。全球經濟增長動力不足，復蘇中的旅遊業，乃是少有的亮點，香港知道要「搶旅客」，區內其他經濟體亦然，特區當局有必要推出更多措施吸引旅客，應付區域旅遊業競爭。

環球經濟前景不明，香港復蘇亦有放慢迹象，樓市氣氛轉淡，亦屬必然。最近社會上又多了要求政府「撤辣」的聲音，財政司長本月初表示，暫時無意調整樓市「辣招」，但可考慮放寬首置按揭成數比例。及至近日，財爺又提出，擬為換樓客放寬現行按揭措施，以大單位為目標。

幫助小家庭換大單位

不應與撤辣混為一談

目前中小型單位連同按揭保險的最高按揭成數為九成，有關安排旨在幫助首置人士「上車」。很多已置業夫婦在生育後想「住大些」，然而受制於按揭要求，換大單位並不容易。放寬大單位按揭，對於這類家庭，確是一個喜訊，不過有關措施難免會刺激換樓鏈，一定有鼓勵入市的效果，考慮到外圍經濟陰霾密佈，當局必須審慎而為。美國聯儲局表明，今年稍後仍準備加息一兩次。本港高息情况預料將維持一段時間，無論首置人士上車，還是小家庭換樓，都必須量力而為。與此同時，當局亦要避免向市場釋出錯誤信息，令外界以為放寬大單位按揭措施，是當局打算「撤辣」托市的前奏。

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