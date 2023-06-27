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社評

社評：傭兵譁變打擊普京 戰局政局未見巨變

【明報社評】俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團譁變，在白俄羅斯調停下以妥協告終。瓦格納集團表面上是私人民兵組織，實際獲克宮扶持，在烏克蘭、敘利亞等地作戰，為俄國利益服務。這次譁變，涉及多重因素，包括瓦格納集團與國防部長期矛盾和私怨、克宮打算將瓦格納戰士併入正規軍等問題，事態迅速解決，對於俄烏戰局相信不會有重大影響，但對總統普京的權威，無疑是一次打擊。俄羅斯寡頭政治，幕後有很多不為人知的操作。這些年來，普京政權穩如泰山，在於成功統攝大多數寡頭勢力，偶有財閥及寡頭敢作對，均以失敗收場，除非另有強人崛起，又或出現戲劇變故，否則短期內看不到普京統治垮倒之可能。

烏戰一再暴露俄弱點

兵變落幕疑團多未解

瓦格納集團2014年成立，最初屬秘密組織，戰士大多是俄羅斯退役精兵或前特種部隊成員，支持烏克蘭東部親俄分離勢力作戰，又協助俄羅斯吞併克里米亞。其後集團不斷壯大，除了在烏東活動，亦有在敘利亞、利比亞等中東及非洲地區作戰，在俄軍不宜直接介入的地方，伸張俄羅斯利益。所以嚴格而言，瓦格納並非一般為錢而戰的僱傭兵團，而是俄羅斯正規軍以外的一支精銳部隊，帶有俄羅斯民族主義色彩，意識形態上甚至偏向極右白人至上主義，獲西方一些極右民粹分子視為同道。去年初，俄軍入侵烏克蘭，瓦格納成為俄方一支主力部隊，估計有5萬名士兵在前線作戰。

俄烏戰爭暴露了俄軍脆弱一面，攻城掠地戰績未如理想，兵力折損也遠比開戰初期估計多，克宮需要依仗瓦格納集團，正規軍戰力不濟顯然也是原因之一。瓦格納集團自成一系，與俄羅斯國防部有矛盾，出現爭功、卸責等情况，可謂意料之中。過去集團已多次批評國防部作戰指揮不力，又扣起原本交付給瓦格納士兵的軍事裝備，兵團首腦普里戈任與防長紹伊古公仇私怨日深。瓦格納集團上月攻下烏東巴赫穆特，傷亡慘重，未料國防部本月上旬宣布，所有在烏作戰的非正規軍部隊，都要在7月1日前跟國防部簽約，變相將它們收歸旗下，形同奪去普里戈任兵權，又準備對他展開調查，相信這才是今次瓦格納集團譁變的真正導火線。

普里戈任上周五指控紹伊古等人指示俄軍炮擊瓦格納軍營，下令旗下2.5萬部隊北上，先鋒一度逼近莫斯科，直到周末晚上以「避免流血」為由，下令部隊折返基地而結束，前後歷時36小時。雖然事件迅速解決，亦無發生激烈武裝衝突，但普京上台逾廿載，俄羅斯局勢從未試過如此緊張，事件中很多疑團亦未解。

普里戈任揮軍北上，所舉的是「清君側」旗幟，強調目標是「懲罰俄軍高層」，否認發動軍事政變，真相如何，恐怕只有他才知曉，外界既不能排除他有僭越之心，亦不排除他只是想做場「大騷」，爭取談判籌碼。白俄總統斡旋危機，促成普里戈任鳴金收兵，俄羅斯政府同意讓普里戈任前往白俄，並撤銷對他與瓦格納的刑事起訴，瓦格納成員可與國防部簽約。由於缺乏更多細節，「可與國防部簽約」，跟「必須簽約」又是兩回事，暫時未能肯定俄軍收編瓦格納士兵，實質會否有變；普里戈任「流亡」白俄後，對前部下有多少影響力、會否過着「表面如上賓，實際被監視」的生活，同樣未可知。

西方世界囿於「民主對專制」二元觀，看待俄羅斯問題，常有一廂情願之弊。瓦格納譁變，普京形容這是「背後捅刀」的叛國行為，惟主事者卻得以出國兼獲撤銷刑事起訴，令普京面目無光，打擊了其管治權威，但如果認定這是普京政權分崩先兆、俄軍在烏克蘭快將戰敗，未免是想當然。論戰局，俄烏兩軍膠着，實際情况未變，烏軍春季反攻，進展不足折損多；俄軍雖也力不從心，但守住主要佔領區，似乎不成問題。論政局，普京雖被狠狠打了一記耳光，但除非俄軍在烏東潰敗，又或發生其他意料之外的黑天鵝事件，暫時看不到普京短期內有垮台的可能。

俄羅斯寡頭政治之形成，始於蘇聯解體，大量國有財產被小撮人侵佔瓜分，政商權貴利益交織，漸漸形成新的統治階層，俄羅斯「民主之父」葉利欽，實際也是靠寡頭財閥別列佐夫斯基等人支持，才得以在1996年連任總統。普里戈任指控紹伊古等人為寡頭利益服務，但他本人也是在1990年代發迹成為寡頭，並憑着與普京的關係，長期得到克宮「關照」。俄羅斯自由派從來不成氣候，普京得以長期主政，靠的是民族強人形象凝聚支持，以及成功統攝大多數寡頭勢力，對於「造反」的寡頭財閥，普京從不手軟。當年別列佐夫斯基以反對派姿態挑戰普京，結果被迫流亡英國，並於10年前離奇死亡，正是一例。

普京非全無死穴

寡頭權貴未叛離

普里戈任「叛變」，性質跟以往寡頭「造反」有相通之處，最大不同是今次涉及武裝力量。俄羅斯寡頭政治下，克宮易主意味利益分配可能大洗牌，這對所有政商權貴而言都有風險，除非普京大勢已去，又或有新的強人崛起，否則寡頭權貴未必會輕舉妄動。當然，經此一役，一些寡頭或會認為普京並非全無死穴，甚或認為擁有武裝僱傭兵，可以增加個人政治本錢。瓦格納譁變對俄羅斯政治的長遠影響，需要更多時間觀察。

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