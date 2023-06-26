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社評

社評：美國拉攏印度離間計 多極世界格局終不變

【明報社評】印度總理莫迪上周訪問美國，各種超常規安排成為國際矚目焦點，特別是在美國國務卿布林肯訪問中國後，拜登總統又再出言不遜，印度在中美關係當中的角色微妙，美國拉攏印度出動甘詞厚幣不在話下，但印度也是外交高手，過去以不結盟策略在冷戰中「遺世獨立」，而今印度奉行「多向結盟」，美國籠絡印度歸邊針對中國的圖謀會事與願違，但中國的睦鄰政策也要有新招。

莫迪訪美待遇超英國

美拉攏印度奇謀盡出

美國總統拜登上台兩年多，多番接待外國元首訪問，惟「給足面子」的國事訪問，印度總理莫迪是第三位，連美國頭號盟友英國首相辛偉誠本月初訪美也未獲此「殊榮」。之前的是法國總統馬克龍，以及韓國總統尹錫悅。前者是美國因為要賣核潛艇給澳洲，撬了法國的牆角，為了安撫法國，所以安排國事訪問；韓國政壇在「親北」與親美日之間搖擺不定，遇上尹錫悅親美，自然要有所「獎勵」。莫迪已經訪問過美國7次，這次才有國事訪問待遇，而且獲邀在國會聯席會議上演講，能夠兩度在國會演講的外國政治領袖，屈指可數。

美國對印度投其所好，政治、軍事、經濟三方面都開足馬力。印度是第一人口大國，去年超越英國成為世界第五大經濟體，一直希望成為恰如其分的大國，卻不是聯合國常任理事國，美國表示支持聯合國改革，使印度可以「入常」，這是毋須成本的空口講白話，印度也心知肚明，五大常任理事國對於任何改革都有一票否決權，中國不同意，美國的支持只是「賣口乖」，但無論如何，印度感激美國投票支持印度當選2028年非常任理事國。

莫迪這次訪美，在增強軍事實力方面，可謂大豐收。美國出售31架「海上衛士」無人機，同意美國通用電氣公司在印度生產軍用飛機引擎，並轉讓技術。印度一直希望擁有核潛艇，雖然這次未能如願購買，但《共同聲明》中，雙方重申加強海上安全合作的決心，包括「水下領域意識」（underwater domain awareness），為最終出售或者協助印度生產核潛艇打開缺口。

《共同聲明》在經濟方面有諸多空頭支票，美國同意半導體公司在印度設裝嵌廠是實在的，印度投桃報李承諾購買200架波音飛機。

美印《共同聲明》有58條之多，涵蓋科技、經濟等多方面的合作大計，都沒有點名指向中國。字裏行間卻處處綿裏藏針，所提及的多邊合作組織，諸如美國、印度、澳洲和印度合組的「四國同盟」（QUAD），以及印太地區安全，這些組織本身就是針對中國而發軔的。《共同聲明》中表示，雙方強烈反對爭執任何一方以武力改變現狀，指的就是台海局勢。雙方反對使用無人機實施恐怖襲擊，暗指巴基斯坦恐怖組織涉嫌使用中國製造的無人機攻擊印度，也是昭然若揭。

美國與印度的雙邊關係，不但沒有達到密切親近的地步，况且美國參眾兩院70名議員聯名寫信質疑印度處理人權問題，印度沒有公開譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭，而且還不顧美國強烈反對，大量購買俄羅斯原油。反而獲得拜登總統禮遇，美國要拉攏印度反華，司馬昭之心路人皆知。

印度跟中國因為領土糾紛，近年關係嚴峻。今年5月上合組織國防部長會議，印度與中國國防部長雖然也有單獨會議，但見面時印度防長以合十拒絕跟中國防長握手，態度十分明顯。去年印度與美國的年度聯合軍事演習，地點選在距離跟中國有領土糾紛的100公里之處，印度借助美國針對中國的信號昭彰。

印度拉扯美國抵制中國

加入中國主導上合組織

在針對中國問題上，印度與美國的關係，猶如周瑜與黃蓋般，然而，美印結盟抵制中國卻並非必然。印度在金磚五國組織中，扮演積極的角色，更加明顯的一招，是明知上海合作組織由中國主導，但印度主動申請加入，印度今年作為輪任國負責舉辦成員國峰會，為了避免邀請巴基斯坦和中國元首現身印度，決定舉行視像會議。雖然如此，印度奉行「多向結盟」的做法，也在顯示不希望予人過分親近某一政治集團的印象。

印度對於自身在地緣政治中的地位十分清晰，在印度洋周邊，要跟伊朗搞好關係，同時可以穩定石油供應，印度是全球伊斯蘭人口第三多的國家，跟中東的關係也要和睦相處，這些因素都會令印度跟美國的關係左右為難。所以，即使美國如何以武器以及政經好處羈縻，印度外交應該還是會保持一定的獨立性，而不會死心塌地投靠美國，加上全球很多國家也不會為美國馬首是瞻，世界多邊格局依然會維持。

中國跟印度都是人口眾多的發展中國家，經濟上處於長期競爭狀態，加上歷史上曾因為領土糾紛開戰，而今3500公里邊界線的兩頭都有領土紛爭，這些矛盾難以解開，責任也不在單獨一方，雖然兩國關係一時難以扭轉乾坤，但起碼要想辦法去修補，因為美國全方位步步緊逼之勢，將會窮追不捨。

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