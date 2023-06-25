明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：李強德法行 拆穿「去風險」

【明報社評】在美國國務卿布林肯訪華的同時，國務院總理李強展開他3月就任後首度出訪。與布林肯中國行的政治色彩濃厚相比，李強的歐洲行更突顯經貿性質，行程中頻密與德法兩國工商界交流。惟這些經貿交流亦不離政治背景，李強在德國針對歐洲流行的所謂「去風險」，指出「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」，強調「去風險」應是企業的自主經濟行為而非政府行為。在巴黎，他盛讚法國是「具有獨立自主精神的大國」，又出席馬克龍倡議舉辦的國際峰會，支持其戰略自主。在維護全球產業鏈供應鏈安全穩定、為中國商品擴大出口之餘，亦推動與德法兩國「求同存異，聚同化異」，以中歐關係的穩定性，應對國際形勢不確定性。

「去風險」掩飾「脫鈎」

難阻德企投資中國大勢

所謂「去風險」（derisk）是歐盟委員會主席馮德萊恩首創的概念，現已成為西方國家用以掩蓋在產業鏈、供應鏈與中國「脫鈎（decoupling)」的替代用詞。就在李強訪歐之際，歐委會上周公布了「新貿易提案」，是歐盟推進對華「去風險」的最新佈局。在李強訪德期間，德國總理朔爾茨亦多次強調，德國無意「脫鈎」，但希望「去風險」。

歐洲各國「去風險」蔚然成風，對中歐經貿合作已經造成傷害。根據中國歐盟商會(EU Chamber of Commerce in China)上周三公布的調查報告，在華歐企對中國的商業信心跌至史上最低點，這其中除因中國在疫情期間的封控措施外，政治影響亦不可忽視。據德國傳媒報道，主管經濟的副總理哈貝克（Robert Habeck）上任大約兩年以來，德國國家擔保的對華投資申請數量從10年前的37宗跌至去年的9宗。德國政府4次拒絕德企在華投資的新申請，總值5.54億歐元的4份延期申請未獲批，而金額達40億歐元的審核新申請未獲接納。在這種政策氛圍下，在華企業信心很難不受影響。

即使如此，獨立智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）月初對11個歐盟國家6000多人的民調顯示，多數歐洲人仍視中國為「一個必要的合作伙伴」。中國德國商會對288家在華德企的調查結果亦顯示，逾半數公司計劃兩年內增加投資，尤其是汽車和化工公司，對內地市場仍然欲罷不能。近期，西門子再次宣布增加在華投資，包括在成都的工業自動化產品中國智造基地新增投資11億元人民幣。德意志聯邦銀行數據顯示，德企去年在華投資額達到115億歐元，創歷史新高。去年中德雙邊貿易額達2979億歐元，中國已連續7年是德國第一大貿易伙伴。

正是經貿合作大勢難阻，李強與朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商，哈貝克和對華立場強硬的德國外長貝爾伯克都有出席，李強並出席多場與德國企業家的交流活動，希望德方保持市場開放，呼籲將「去風險」的主導權還給企業。曾幾何時，呼籲開放市場和尊重企業自主權，是西方對中方的訴求，如今由中方發出類似呼籲，反映滄海桑田，時移世變。李強在發言中指出，德系汽車曾經在中國市場「獨佔鰲頭」，在一些地方甚至是「一統天下」，他本人在上海任職五年期間，座駕就是與德國合資生產的大眾汽車（Volkswagen） ，「我並沒有覺得這有什麼風險，我們到醫院去做CT檢查、核磁檢查，都是西門子的，我們躺在那裏沒覺得不安全，很安全啊！我們覺得這些都不應該是風險，中國也從來沒有對這些問題搞所謂的去風險。」

出席峰會撐法戰略自主

保產供應鏈穩中歐大局

有別於以往領導人訪歐，李強今次未聞簽任何買賣大單，但國家發改委與西門子、寶馬、平治、大眾、巴斯夫（BASF）、空巴等公司簽署合作意向書。由政府部門出面與企業簽約，一方面是顯示中國開放的誠意，向其他歐企作出示範；另一方面亦是將這些行業巨擘與中國市場深度綑綁，利用他們在國內的影響力，防止中德、中歐關係發生顛覆波動。

李強到訪法國，重點在鼓勵歐洲的「戰略自主」，同時維護中歐產業鏈供應鏈的安全。法國總統馬克龍4月訪華後，呼籲歐洲應避免成為「美國追隨者」的言論，一度遭歐美輿論「圍剿」。他主辦「新全球金融契約峰會」（Summit for a New Global Financial Pact），倡建南北「新共識」，應對減貧和應對氣候等全球目標，西方大國領袖幾乎全數缺席，美國僅派財長耶倫參加，李強出席並發表演講，就是中方表達對馬克龍的支持。李強在多個場合盛讚法國是「具有獨立自主精神的大國」，中法「具有共同的戰略觀、大局觀」，希望法方繼續發揮影響力，「推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策」。

本周四、五，歐盟國家領導人將在布魯塞爾舉行峰會，經濟安全與對華政策將是主要議題，據報閉幕聲明草案與上月的七國集團（G7）峰會聲明內容大體一致，重彈「不脫鈎」與「去風險」老調。應該看到，在目前的國際大格局下，無論法國還是德國，都無力扭轉歐洲對華的兩面態度，經貿作為中歐關係的「壓艙石」，產業鏈供應鏈穩住，中歐關係可保基本穩定。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞