社評：拜登言論冒犯挑釁 北京豈能唾面自乾

美方頤指氣使成習慣

拜登「獨裁者」論掀波瀾

去年峇里中美首腦會晤，拜登提及「五不四無意」，即美方不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，「不支持」台獨，也不支持「兩個中國」「一中一台」；無意同中國發生衝突、無意尋求與中國「脫鈎」、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國。可是大半年來，美方遏華措施一浪接一浪，「五不四無意」恍如空話。布林肯上周末訪華，獲習近平接見，事後官方新華社發表評論文章，形容雙方展現了重回峇里會晤共識的共同意願，為兩國關係止跌企穩，釋出積極信號。未料拜登一番說話，又令中美關係節外生枝。

當日拜登對百多名賓客談及今年2月的中美「氣球風波」，揚言美方情報機構在事件中了解到北京內部的「混亂情况」。拜登聲稱，當他下令美軍戰機擊落該「間諜」氣球時，習近平對該氣球動向毫不知情，「這對於獨裁者（dictator）而言是非常尷尬的」。美國國務院認為，拜登的言論「完全不會」抵消布林肯訪華所取得的進展，拜登昨天更稱，有關言論不會損害中美關係，又預期很快會與習近平會面，云云，然而中方反應之強烈，卻跟美方說法形成鮮明對比。

外交部批評美方有關言論極度荒謬，嚴重違背事實、外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中國駐美大使謝鋒已向白宮提出正式抗議，敦促美方「採取行動」消除負面影響，否則一切後果將由美方承擔。中方將事態升級到外交抗議層面，美方勢難蒙混過關。

美國情報機構曾謊稱伊拉克擁有大殺傷力武器的前科，「氣球風波」又從未拿出鐵證支持所謂「裝滿間諜儀器」之說，倒是拜登周二發言時提到，有關氣球被「吹離航線」到美國境內。事實上，風波初起時，中方已表明，那是一宗由不可抗力導致的意外偶發事件，立場從沒搖擺或混亂。如果美方真有本事知道北京「內部情况」，就沒理由低估中方對拜登言論的反應。

西方政治思想重視政體，歷史可上溯古希臘。亞里士多德按政體由一個人、少數人或多數人統治，以及統治為公或謀私，得出六種政體形態。一人統治，為公是賢者政治，謀私是暴君政治；少數人統治，為公是高尚政治，謀私是寡頭政治。現代西方以代議民主為尊，對於其他類型政體，表述林林總總，不同字眼又隱含不同意思。舉例說，Dictatorship與Autocracy，中文均譯作獨裁政體，但在英語中，前者帶有苛政暴政等強烈貶意，後者則主要突出國家權力集中在一人手中，而在政治現實中，何時用Dictators還是Autocrats，往往取決於有關國家元首親不親西方。當拜登出訪中東時，英美輿論一般便用Autocrats來形容沙特等國家元首。當拜登以dictator來稱呼習近平，其本質就是帶有強烈貶義的政治攻擊，中方豈能唾面自乾。

元首是一個國家的象徵，兩國元首能否建立互相尊重的關係，對於改善兩國外交關係非常重要。美國前總統小布殊便很重視元首私人交情的作用，而法國總統馬克龍與巴西上任總統博爾索納羅交惡，罵戰升級至人身攻擊，導致兩國關係倒退，則是反面教材。下周訪華的新西蘭總理希普金斯就表明，不認同拜登稱習近平是「獨裁者」的言論，認為「中國政府的形式是中國人民的事情」。拜登一邊說要跟中方保持溝通，另一邊廂卻在競選籌款場合對習近平惡言相向，只反映華府講一套做一套。

習近平接見布林肯，未有像以往與美卿會面那樣並排而坐。有意見認為中方「冷待」布林肯，現實是習布身分地位有別，一為元首一為外長，並排而坐是特殊禮遇，當日會場安排完全符合外交禮節。如果華府有人認為這是「冷待」，其實只反映這些人平日「惡慣了」，彷彿不給他們臉上貼金就是「無禮」。2019 年，拜登在競選期間抨擊沙特，稱之為「賤民國家」（Pariah state），雖然拜登上台後試圖補鑊，然而當日他的無禮表現，已嚴重損害兩國關係。沙特近年傾向疏遠華府，與此不無關係，只是拜登和美國不少政客，並無汲取教訓，依然習慣頤指氣使。

來而不往非禮也

中方要向美說不

美國社會撕裂，民主共和兩黨主張南轅北轍，反華成為少有的共識。最近美國反華輿論又在炒作「中國在古巴興建情報站」，然而美國智庫外交關係委員會的專家Max Boot坦言，國際上這類情報活動毫不新奇，美國自己更是「能手大戶」，不排除有人吹風小題大做，為緩和中美緊張關係製造麻煩。有關說法是耶非耶，難以考究，無論如何，身為一國之首，外交大事要以大局為重，不能只顧討好國內金主、黨友和選民的反華情緒。來而不往非禮也，拜登冒犯在先，北京有必要強烈回應，否則來年美國大選年，各路政客「棒打中國」，只會更加肆無忌憚和惡毒無禮。

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