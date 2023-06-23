社評：港鐵改善維修保養 不應影響現行服務

設施老化更換緩慢

投放資源盼見成效

回顧這十年八載的港鐵列車服務嚴重事故，之前較多與信號系統一類問題有關，近年則多了涉及硬件維修保養的事故：2019年紅磡站出軌，涉及路軌枕木維修；去年油麻地站列車出軌「甩門」，肇因是隧道護欄裝置移位，撞上埋站列車；同年稍後發生的將軍澳線列車「甩卡」疑雲，調查顯示與接駁車卡的緩衝器故障有關。港鐵以往一直標榜鐵路維修保養做到足，多年來為此投入不少人力物力，勝過不少外國鐵路系統，然而連串事故卻令人關注，港鐵設施老化所帶來的安全隱患，以及人手流失有否影響維修保養質素。

去年底，港鐵在政府監督下，成立專家小組，檢討鐵路資產管理及維修保養制度，報告本周出爐。港鐵提出5方面改善工作，包括未來5年投放逾650億元更新鐵路設施及保養維修、不排除輸入勞工應付人手短缺，以及積極研究提前尾班車或延遲頭班車，爭取延長收車後鐵路維修時間。港鐵表示，650億元將用於車站扶手電梯、電力系統更新保養等，強調公司有能力負擔，增加資源不會影響票價。

650億元無疑不是小數目，然而港鐵年年賺過百億元，每年將部分盈利儲起，應付相關開支，做好車務本業，乃是理所當然。港鐵投入服務數十載，部分鐵路設施老化，增加金屬疲勞、機件故障風險，應該及早更換，現實進度卻談不上理想。舉例說，2015年港鐵宣布買入93列新車，逐步替換舊車，同時更換新的信號系統，可是根據港鐵去年的說法，估計要到2028年才能全面完成列車舊換新，意味一些車齡超過40年的舊列車，未來數年仍需「服役」，至於市區鐵路信號系統提升工程，所需時間亦較之前估計遲一至兩年，最快2028/29年度才完成。港鐵設施更新，步伐有必要加快，不要使用至最後期限才更換，日常維修保養亦要加強，港鐵投入更多資源是好事，但增加人力投入，同樣不可或缺。

港鐵報告提到，整體維修保養人手出現短缺，缺口由2017年的6%倍增至去年11.9%，電力配送系統、軌道工務等缺人情况尤其嚴重。港鐵表示，為了填補人手，未來不排除任何招聘方法，包括輸入勞工，運輸局長林世雄認為「言之尚早」，但未有斬釘截鐵排除，僅表示港鐵正針對人手不足問題，展開多項工作，包括加強招聘，以及通過外判商增加人力，協助維修保養。輸入勞工問題，近日引發社會激烈討論，當中以容許26個低技術工種申請輸入勞工，最具爭議。當然，現在港鐵所缺的維修保養人員，必須有相關專業技能，兩者性質有別，討論時需要區分，然而正因為鐵路行業的獨特性，當局在考慮輸入勞工問題時，更須格外審慎。

鐵路是一門很獨特的行業，涉及不同大型工程系統，例如信號系統、列車、路軌，每一工程系統均要與其他部門合作，需要應用多學科知識。各地鐵路系統不盡相同，港鐵2016年成立「港鐵學院」，目的之一就是透過「度身訂做」的課程，培訓所需的本地技術人員。外勞縱有鐵路維修經驗，但不熟悉本港鐵路網絡，即使獲聘來港，也得花時間接受培訓，始能派上用場。另外，外勞與本地工人因為語言溝通障礙而發生小誤會，在很多行業也許問題不大，但鐵路維修事關公眾安全，小小錯誤可釀大禍，輸入勞工與否，必須考慮這方面的風險。

檢討維修員薪酬待遇

不應削行車服務時間

港鐵學院迄今有超過300名畢業生，惟值得留意的是，大約只有兩成學員或畢業生選擇加入港鐵工作，比率談不上高，令人關注港鐵所提供的薪酬待遇是否不夠吸引。港鐵維修保養人員很多時都要深宵工作，日夜作息顛倒，本身已足以令很多年輕人卻步。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇更指出，現時港鐵入職的車務或維修前線員工，月薪僅約1.7萬元，與一般零售店員相若，如此工資水平，難言有競爭力，港鐵為了挽留和吸引入人才，有必要檢討薪酬待遇安排。

港鐵工會表示，由於維修人手緊絀，有大量系統保養工作積壓。港鐵收車後，一般只有兩小時進行維修等工作，理論上，延長收車後的鐵路維修時間，對於改善情况，必有幫助，可是這亦意味港鐵要延遲開頭班車，又或提早收車，這對於一些為了工作必須早出或晚歸的市民，必然造成不便。港鐵應該盡量避免採取影響現有服務的做法，現階段可優先考慮利用科技，以及優化深夜非行車時間的工作安排，設法提高維修效率。

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