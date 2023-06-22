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社評

社評：勞方不滿「行政霸道」 政府施政要貼基層

【明報社評】政府容許26個低技術工種可以輸入勞工，有立法會議員批評，政府事前無諮詢勞工界、勞顧會及立法會，感覺是「行政霸道」。本港勞動人口萎縮，多個行業都缺人，政府為輸入勞工拆牆鬆綁，事前應該積極接觸持份者多聽意見，亦要深入調研，確保本地就業優先。不少基層市民靠低技術工種為生，當局容許相關工種輸入勞工，又「精簡」申請程序，勞工界擔心削弱勞顧會把關能力、基層老弱及婦女在僱主招聘「揀擇」下失去飯碗，並非無因。中央期望特區施政「貼基層、接地氣」，行政主導強化，不代表政府毋須跟社會人士磋商共議，拆牆鬆綁之餘，政策形成過程亦要合理，否則會予人霸道之感。

放寬輸入低技術勞工

可影響基層弱勢就業

政府日前公布輸入勞工計劃，分為兩部分，一是建造業及運輸業輸入2萬名勞工，二是擴大「補充勞工計劃」，將現行不接受輸入勞工申請的26個非技術或低技術工種，放寬為接受申請，為期兩年。建造業運輸業人手嚴重不足，輸入外勞一事，政府早已事先張揚，各界都有心理準備，關於2萬名輸入配額如何釐定，當局亦有交代評估數據，指出相關額度大約等於指定行業人手缺口一半，憑據較為清晰。相比之下，容許26個低技術工種輸入外勞，消息來得突然，又缺乏數據，勞工界蒙在鼓裏，不滿是意料中事。

雖然政府再三強調「本地就業優先」，「補充勞工計劃」擴大後，僱主申請仍須經勞顧會審視，不一定獲批，但這不足以消弭勞工界的疑慮和憤怒。日前勞顧會開會討論輸入勞工事宜，6名勞方代表集體提早離場抗議，批評政府「先公布，後諮詢」，不重視勞顧會成員意見。立法會人力事務委員會主席陸頌雄更批評，政府這次放寬，事前沒有諮詢勞工界、勞顧會及立法會，感覺是「行政霸道」，做法不理想。

根據既有政策，僱主如無法在本地聘請足夠人手，可透過「補充勞工計劃」，申請輸入勞工。僱主須先在本地展開4星期公開招聘，證明未能覓得所需人力，另外亦須尋求勞顧會意見。政策訂明，「補充勞工計劃」不准僱主就26個低技術工種，包括售貨員、收銀員、侍應、送貨員、接線生等，申請輸入外勞。有關政策的用意，是保障本地基層飯碗，皆因這些工種入職門檻低，就算是基層市民中較弱勢的一群，例如學歷偏低、年紀較大，以及無法全職工作的家庭主婦等，也有機會從事。過去數年本地勞動人口減少逾20萬，政府估計當中有16萬屬低技術工人，鼓勵基層婦女及銀髮族就業，有助填補缺口，但最新的輸入勞工安排，或有抵消作用，對基層弱勢就業機會的影響可以很大。

有意見認為，只要外勞薪酬相當於本地工資中位數，工資看齊便無問題，但現實每每比理論複雜。在香港，職場年齡歧視及性別定型，仍然相當普遍。只要有得揀，一些僱主總傾向聘用年輕力壯者多於長者、年輕未婚女性多於要顧家的主婦。另外，外勞在港人生路不熟，比本地基層打工仔更弱勢，面對一些無良僱主，可能更傾向啞忍剝削。勞工界擔心日後有僱主「假招聘、真揀人」，本地4星期招聘馬馬虎虎走過場，然後以「請不到人」為由申請輸入外勞，並非杞人憂天。

特區行政主導強化

應多親基層接地氣

誠然，補充勞工計劃放寬後，依然有勞顧會把關，但在「精簡」程序後，勞顧會審批每宗申請時間，由7個工作天縮短至4天，勞工處也改採表列形式提交建議重點，而非個案撮要等；另外，由於放寬安排不設人數上限，僱主申請宗數可能排山倒海，導致勞顧會應接不暇。凡此種種，都有可能影響勞顧會的把關能力及仔細度。事實上，放寬消息一出，零售餐飲酒店等行業已紛紛表示準備輸入外勞，涉及人數或以萬計，基層弱勢勞工確有可能被犧牲。

內地制訂政策之前會做很多調研，確保措施接地氣，不會閉門造車。現屆特區政府強調做事要提速提效，但拆牆鬆綁前亦要深思熟慮，多聽意見，以免拆錯牆、鬆錯綁；政策形成也要有合理過程，不能「無規無矩」。低技術工種放寬輸入勞工，是重大政策調整，應該有合理醞釀過程。政府事前沒有諮詢勞顧會、沒有與勞工界等持份者磋商，政策說推就推，難免予人「行政霸道」感覺；政府放寬輸入限制，卻沒有提供數據支持，政策推出前做了多少調研，難免惹人質疑。

對於政府今次決定，有勞工界人士表示，唯盼勞顧會真能發揮把關作用，但勞顧會始終是諮詢組織，以往勞工界代表若一致反對，政府一般會尊重，日後會否如此，勞工界卻無太大信心。有關說法也許有意氣成分，但當局近期一些舉措，確實容易令外界有疑惑。曾幾何時，特區政府被指太受既得利益影響，「官商勾結」一類指控不脛而走。現在中央落實愛國者治港，特區行政主導強化，政府更要「貼基層、接地氣」，與既得利益保持一定距離。這次擴大「補充勞工計劃」，勞工界顯然覺得當局做法太親商界，擔心基層打工仔受打擊；粉嶺高球場建屋計劃，政府面對既得利益壓力，忽然將相關土地用途改為「未決定」，惹來各方議論紛紛。愛國者治港，不應該予人有偏袒小撮人利益的觀感。

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