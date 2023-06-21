社評：大灣區非「問題收容所」 民生課題港事應港辦

「灣區安置精神病人」

議員說法令人側目

因應荷里活廣場兇殺案，政府聽取精神健康諮詢委員會建議後，提出10項措施，包括因應居於社區的精神復元人士需要，由醫管局社區精神科服務跨專業團隊跟進，提供適切社區支援，例如精神健康評估、預防復發、藥物管理、危機介入、壓力處理等，協助他們重新融入社會，同時也會向照顧者及家人加強支援。另外，當局亦會研究是否收緊有條件出院令，多些考慮復元人士的家庭環境，以及出院後能否得到足夠支援。

立法會衛生事務委員會本周開會，多名議員關注當局是否有足夠人手，例如個案經理，支援重返社區的精神復元者，希望當局可以投放更多資源，加強相關服務。自由黨立法會議員（批發及零售界）邵家輝則「另有見地」。邵議員聲稱，有些「原本住院」的人，「未知是否因為有關方面人手不足」，被放回家，為家人帶來巨大壓力，結果發生不幸事件，並問在場特區官員，「有沒有想過在大灣區找地方安置這些朋友」、「會不會釋放他們到大灣區」。及至會議尾聲，邵議員再談「有條件出院」機制，問當局有沒有足夠牀位收容精神科病人。醫管局方面表示，精神科病牀使用率，大約為六七成，言下之意是硬件設施足夠。政府官員沒有斷然拒絕邵議員的提議，僅表示要排優次，例如是否先加強本地處理能力。

精神復元者需要的是支援而不是排斥。荷里活廣場兇案發生後，當局和民間有識之士一再強調，不應對精神復元或有精神健康需要人士扣上負面標籤，邵議員的發言，則反映了部分人對精神復元者的誤解及成見。涉及精神病人的暴力案件，容易惹來社會注目，但這類個案只佔本地全年傷人兇殺案件極少數，不應以偏概全，將每名精神復元者都視為「潛在計時炸彈」。照顧精神復元者，家人有壓力不足為奇，但親情血濃於水，相信很多家人都寧願多費心力在家照顧，而不是讓他們長期羈留於精神病院，遑論「流放」到香港以外地方，這是基本的同理心問題。

根據《精神健康條例》，倘若病人精神紊亂的性質或程度，足以構成理由將他羈留在精神病院一段「有限期間」觀察，醫管局可向法院申請，強制當事人入院。若病人情况穩定了，醫管局可召開跨專業個案會議，由主診醫生、醫務社工、個案經理等共同討論，決定是否可以有條件出院，相關條件可以包括要求病人居於指明地方、於指定門診定期覆診及服用處方藥物，以及受社署監管等，不遵守條件可把病人召回精神病院。現時只有強制入院且有使用刑事暴力傾向的精神科病人，才適用「有條件釋放」安排，其餘大部分病人，包括非強制入院者均可無條件出院。簡言之，無論強制入院還是有條件出院，都要經過專業評估，跟院方「人手不足」或「牀位不夠」無關。現在當局談的人手問題，是復元者及家屬在社區能否得到足夠支援，兩者不能混為一談。

遇事避難借內地「過橋」

愛國者治港不應如此

中央貫徹愛國者治港，對新制度下產生的官員議員質素水平有期望。住屋、醫療、教育等民生事務，特區力所能及，就應該設法自行辦好，這才是體現治理主體責任，官員要有決心破除窒礙民生經濟發展的固化利益藩籬，議員也要有擔當，不能一有什麼麻煩或困難，就指望內地或中央相助。支援精神復元及有精神健康需要人士，是特區政府的責任，眼前可以在本地做的事情有許多，沒理由將責任轉嫁他人。

共建大灣區，重點在於優勢互補，發揮協同效應。官員議員考察過大灣區，理應知之甚詳。香港一些民生問題，諸如安老等，放在大灣區框架下，的確可以有更多方法處理，但前提是內地方面也認為這是互利共贏。倘若香港方面只視大灣區為「問題收容所」，有麻煩事就推給別人，有着數拿就伸大手掌，其他大灣區城市不會接受。數年前，特區政府提出在港深邊境興建「超級殯葬城」，惹來內地民眾批評香港「己所不欲施於人」。邵議員昨天回應事件，重申「十分尊重大灣區」，惟有關「安置精神病人到大灣區」的倡議，確令人聯想起之前有政界人士主張，向中央申請租借桂山島填海建公屋，兩者同樣天馬行空，不理內地人感受，也不考慮本地人需要及現實可行性，背後折射的是遇事避難、缺乏擔當的卸責心態。愛國者治港，不應該如此。

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