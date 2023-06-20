社評：未放棄全面遏制打壓 美卿訪華僅緩和氣氛

中美正確相處之道

習近平談相互尊重

近年中美關係每况愈下，去年底習近平與拜登在峇厘正式會晤，為穩定兩國關係注入了一些積極力量，然而中美關係之後仍然螺旋向下。雖然華府強調無意新冷戰，然而不少國際評論都認為，中美新冷戰實際已經出現。今年初的「氣球事件」，美方小事化大，嚴重損害兩國關係；台灣蔡英文「過境」美國，變相訪問4天並與美方人員會晤，美國政界變本加厲操作台灣牌，對中美關係也是一記打擊，兩國溝通對話處於半停頓狀態，關係跌至谷底。今次布林肯訪華，正是在這樣的新冷戰氛圍下展開。

對上一次美國國務卿訪華，已是2018年。布林肯作為美國最高級外交官員，上任3年才首度踏足中國，兩國關係之差可見一斑。布林肯啟程前表示此行目標有三，包括建立開放溝通渠道，避免誤判；與中方直接談論美國對一系列問題的關切；探索兩國合作應對跨國挑戰的潛力。美方「三目標」，嚴格而言就是在避免中美爆發重大衝突的前提下，繼續向華施壓「坦率說明」美方立場和要求，若有合作空間也可考慮一下。布林肯昨晚總結行程，主要就是交代「三目標」有何進展，例如在具體實務層面，兩國成立工作小組處理「類鴉片止痛劑」芬太尼的問題、致力恢復增加直航班機；溝通方面，預期未來數周有更多美國高層官員訪華，亦已邀請外長秦剛訪美。

相比之下，中方更多強調兩國關係本質問題，即如何推動中美關係「重回正軌」、避免螺旋向下。從這一角度而言，中方對改善關係，其實比美方更積極更有心。國家主席習近平會見布林肯，強調國與國交往要相互尊重、以誠相待，國際社會不希望兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，兩國應該本着對世界負責的態度，處理好中美關係，為世界注入穩定性、確定性、建設性。中央外事辦主任王毅和外長秦剛則向布林肯表示，中美關係要止跌企穩、重回正軌，必須把習拜會共識「落到實處」。「相互尊重、和平共處、合作共贏」，正是習近平、王毅和秦剛反覆申明的中美「正確相處之道」，問題是華府會否聽進耳裏並踐行。

峇里峰會，拜登提及「五不四無意」，即美方不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，「不支持」台獨，也不支持「一中一台」；無意同中國發生衝突、無意尋求與中國「脱鈎」、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國。可是大半年來，美方對華科技戰、經濟戰、金融戰、外交戰從未放緩，攻勢一浪接一浪，「五不四無意」恍如空話。美方一邊說經濟不脫鈎，一邊高談「去風險化」，實際上是有利於美國的，就繼續往來，損己較少又可打擊中國的，就加緊為之，所謂「去風險化」，不過是之前脫鈎論的「優化版」。美方嘴上說「一中」不變，另一邊卻加緊操作台灣問題，為台獨力量張目。美方不斷呼籲「溝通」避免衝突，除了企圖搶佔國際輿論「道德高地」，其實就是打算以溝通為外交掩眼法，繼續密密出招打壓中國。

美方一再要求中美防長對話，將中方描繪為「拒絕溝通」一方，然而美方單方面制裁中國防長，本身已是極不友善之舉，美方若有心對話，就應該在平等尊重基礎上，以禮相待。昨天習近平會見美卿，會場安排有別過往，雙方非並列而坐，而是以工作會議方式進行，習近平作為東道主元首，坐在中央，布林肯等美方代表，與中方代表各坐一邊。若說之前的安排是展現親善，今次安排是要講清楚外交禮節及身分主次，美卿不會因為代表美國，就格外高人一等，包保可享特別待遇。

中美關係螺旋向下

美須落實雙方共識

中美保持溝通，只能維持最基本的穩定。兩國關係必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展，才能行穩致遠。外交部近期一再強調，美方不要幻想從「實力地位」出發和中國打交道，其實就是反對美國恃着霸權咄咄逼人。王毅昨天與布林肯會晤，要求美方停止炒作「中國威脅論」、取消單邊制裁、放棄打壓中國科技發展、明確反對台獨，本質也是要求美方尊重中國核心利益，停止操作「我正你邪」一套。布林肯與秦剛會晤，5項「雙方同意」，第一點就是落實兩國元首峇厘會晤達成的重要共識，之後才是保持高層交往、推進中美關係指導原則及具體問題磋商，以及鼓勵兩國人文教育交流。「五項同意」有助阻止中美關係螺旋向下，然而若得不到貫徹落實，也不過是空話，事態取決於華府是否真心希望中美重回正軌，還是要變本加厲打壓中國，僅求有溝通渠道避免大規模衝突。

■歡迎回應editorial@mingpao.com