社評：中國斡旋以巴衝突 經營中東入深層次

美偏袒以色列失認受性

巴人建國獲得普遍支持

以色列與巴勒斯坦之間衝突綿延70多年，涉及複雜的歷史、民族、宗教糾紛，成為全球流血不止的一個傷口，以巴衝突還是以色列與整個阿拉伯世界乃至全球穆斯林之間的心結。美國過往曾經撮合雙方達成過一些和平協議，但從1978年的《大衛營協議》，到1995年的《奧斯陸協議》，最後都無疾而終。根本原因是美國欠缺公正，一味偏袒以色列，特朗普政府更承認耶路撒冷為以色列首都。近年，華府刻意淡化巴勒斯坦問題，企圖令其邊緣化，但以巴衝突始終是中東各種矛盾無法迴避的核心焦點。

美國總統拜登去年7月訪問中東時曾對阿巴斯表態：美國堅持「兩國方案」，即以色列與巴勒斯坦兩國並存，並承諾「重開美國駐耶路撒冷總領事館」，暗示將大使館搬離耶路撒冷。但美國迄今既未搬遷使館，亦未撤銷對耶路撒冷為以色列首都的承認，可見其講一套做一套，食言而肥。10日前布林肯訪問沙特，試圖說服沙特與以色列改善關係，結果無功而返，顯示美國已逐漸失去公平調解者的認受性。

雖然1988年宣布獨立建國的巴勒斯坦，面積僅有6242平方公里，由約旦河西岸與加沙地帶兩部分組成，但由於以色列不承認其獨立地位，其國土仍不斷遭猶太人定居點蠶食，目前實際控制面積僅2500平方公里，約兩個香港大，而且邊境與水資源完全被以色列控制，其財政大多依賴國際援助。但巴人獨立建國獲聯合國決議支持，是全世界絕大多數國家的共識。2012年11月29日，聯合國大會以138票贊成通過決議，接納巴勒斯坦國為觀察員國家，雖遭美國和以色列反對，包括法國等美國的多數盟國都投下贊成票。巴勒斯坦國已經是聯合國教科文組織（UNESCO）、阿拉伯國家聯盟、不結盟運動、伊斯蘭合作組織的正式成員，136個聯合國會員國承認巴勒斯坦國。

中國是最早支持巴勒斯坦的國家之一，早在1965年5月，巴解組織（PLO）成立一年多，就在北京設立辦事處。1988年11月20日，巴勒斯坦宣布獨立建國第六日，中國就宣布承認，並與之建交。阿拉法（Yasser Arafat）與阿巴斯等巴勒斯坦歷任領袖多次訪華，被中方稱為「真正的好朋友、好伙伴、好兄弟」。值得注意的是，阿巴斯所屬的PLO主流派「法塔赫」（Fateh)，與現時控制加沙地帶、立場強硬激進的「哈馬斯」（Hamas）不同，屬於PLO中的溫和派，支持「兩國方案」、「以土地換和平」，是巴國的建制派「正朔」，獲絕大多數國家支持。

中方在阿巴斯今次訪華簽署的兩國聯合聲明中承諾，支持建立以1967年（第三次中東戰爭前）邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國，支持以巴在「土地換和平」、聯合國各項決議、「兩國方案」等基礎上恢復和談，和平共處。

調解以巴符普世價值

樹負責形象牽制美國

正是由於巴勒斯坦國獲阿拉伯世界主流支持，加強與小國寡民、主權不完整的巴勒斯坦國關係，有助鞏固加強中國與阿拉伯世界特別是波斯灣國家的關係；而巴勒斯坦問題又事關普世價值，中方扶弱濟貧，站在道德高地，彰顯聯合國常任理事國的負責任形象。

由於美國在中東的影響力日漸式微，中國開始擔當起區內排難解紛的角色，從成功促成沙特、伊朗和解來看，中國已具備調停人能力。尤其是中國與以色列關係亦長期友好，有條件為雙方勸和促談。雖然以國目前對中方和解倡議回應冷淡，但在阿拉伯和伊斯蘭世界和解潮來勢迅猛的地區新格局中，中東力量格局正在發生巨變，以色列戰略處境有惡化趨勢，若不能抓緊和談良機，未來籌碼會愈來愈少。而以色列又是美國在全球地緣政治的核心利益，與美國國內政經利益深度糾纏，令其成為美國「必救之地」，因此，以色列面臨和談壓力，亦會牽制美國印太戰略的佈局。

當然，以巴衝突積怨太久、恩怨太深、分歧太大、變數太多，實現和平可謂世紀難題。但古語云，「天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣。」以巴問題一日不解決，中東也難以實現真正和平。中國勇於涉足其間，介入中東事務的「深水區」，加快推動區內建立和平發展新秩序的佈局，既契合自身戰略利益，亦符合中東各國利益，何樂而不為。

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