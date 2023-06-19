社評：中國斡旋以巴衝突 經營中東入深層次

【明報社評】在美國國務卿訪華之前，巴勒斯坦國總統阿巴斯上周國事訪華3日，與國家主席習近平會談，並發表聯合聲明，宣布建立「戰略伙伴關係」。阿巴斯是今年首名訪華的阿拉伯領袖，體現中方對巴人獨立國家的支持。聯繫月前國務委員兼外長秦剛分別致電以色列與巴勒斯坦兩國外長的動作，阿巴斯此訪亦釋放出中方欲進一步斡旋以巴衝突的信號。在世界格局深刻變化的今日，中國加大調解的力度，不僅彰顯站在國際公平正義一邊，體現建設「人類命運共同體」的大國擔當，更意味深層次經營中東，加強在當地影響力，鞏固與阿拉伯國家及伊斯蘭世界的關係，又可以牽制美國。
美偏袒以色列失認受性
巴人建國獲得普遍支持
以色列與巴勒斯坦之間衝突綿延70多年，涉及複雜的歷史、民族、宗教糾紛，成為全球流血不止的一個傷口，以巴衝突還是以色列與整個阿拉伯世界乃至全球穆斯林之間的心結。美國過往曾經撮合雙方達成過一些和平協議，但從1978年的《大衛營協議》，到1995年的《奧斯陸協議》，最後都無疾而終。根本原因是美國欠缺公正，一味偏袒以色列，特朗普政府更承認耶路撒冷為以色列首都。近年，華府刻意淡化巴勒斯坦問題，企圖令其邊緣化，但以巴衝突始終是中東各種矛盾無法迴避的核心焦點。
美國總統拜登去年7月訪問中東時曾對阿巴斯表態：美國堅持「兩國方案」，即以色列與巴勒斯坦兩國並存，並承諾「重開美國駐耶路撒冷總領事館」，暗示將大使館搬離耶路撒冷。但美國迄今既未搬遷使館，亦未撤銷對耶路撒冷為以色列首都的承認，可見其講一套做一套，食言而肥。10日前布林肯訪問沙特，試圖說服沙特與以色列改善關係，結果無功而返，顯示美國已逐漸失去公平調解者的認受性。
雖然1988年宣布獨立建國的巴勒斯坦，面積僅有6242平方公里，由約旦河西岸與加沙地帶兩部分組成，但由於以色列不承認其獨立地位，其國土仍不斷遭猶太人定居點蠶食，目前實際控制面積僅2500平方公里，約兩個香港大，而且邊境與水資源完全被以色列控制，其財政大多依賴國際援助。但巴人獨立建國獲聯合國決議支持，是全世界絕大多數國家的共識。2012年11月29日，聯合國大會以138票贊成通過決議，接納巴勒斯坦國為觀察員國家，雖遭美國和以色列反對，包括法國等美國的多數盟國都投下贊成票。巴勒斯坦國已經是聯合國教科文組織（UNESCO）、阿拉伯國家聯盟、不結盟運動、伊斯蘭合作組織的正式成員，136個聯合國會員國承認巴勒斯坦國。
中國是最早支持巴勒斯坦的國家之一，早在1965年5月，巴解組織（PLO）成立一年多，就在北京設立辦事處。1988年11月20日，巴勒斯坦宣布獨立建國第六日，中國就宣布承認，並與之建交。阿拉法（Yasser Arafat）與阿巴斯等巴勒斯坦歷任領袖多次訪華，被中方稱為「真正的好朋友、好伙伴、好兄弟」。值得注意的是，阿巴斯所屬的PLO主流派「法塔赫」（Fateh)，與現時控制加沙地帶、立場強硬激進的「哈馬斯」（Hamas）不同，屬於PLO中的溫和派，支持「兩國方案」、「以土地換和平」，是巴國的建制派「正朔」，獲絕大多數國家支持。
中方在阿巴斯今次訪華簽署的兩國聯合聲明中承諾，支持建立以1967年（第三次中東戰爭前）邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國，支持以巴在「土地換和平」、聯合國各項決議、「兩國方案」等基礎上恢復和談，和平共處。
調解以巴符普世價值
樹負責形象牽制美國
正是由於巴勒斯坦國獲阿拉伯世界主流支持，加強與小國寡民、主權不完整的巴勒斯坦國關係，有助鞏固加強中國與阿拉伯世界特別是波斯灣國家的關係；而巴勒斯坦問題又事關普世價值，中方扶弱濟貧，站在道德高地，彰顯聯合國常任理事國的負責任形象。
由於美國在中東的影響力日漸式微，中國開始擔當起區內排難解紛的角色，從成功促成沙特、伊朗和解來看，中國已具備調停人能力。尤其是中國與以色列關係亦長期友好，有條件為雙方勸和促談。雖然以國目前對中方和解倡議回應冷淡，但在阿拉伯和伊斯蘭世界和解潮來勢迅猛的地區新格局中，中東力量格局正在發生巨變，以色列戰略處境有惡化趨勢，若不能抓緊和談良機，未來籌碼會愈來愈少。而以色列又是美國在全球地緣政治的核心利益，與美國國內政經利益深度糾纏，令其成為美國「必救之地」，因此，以色列面臨和談壓力，亦會牽制美國印太戰略的佈局。
當然，以巴衝突積怨太久、恩怨太深、分歧太大、變數太多，實現和平可謂世紀難題。但古語云，「天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣。」以巴問題一日不解決，中東也難以實現真正和平。中國勇於涉足其間，介入中東事務的「深水區」，加快推動區內建立和平發展新秩序的佈局，既契合自身戰略利益，亦符合中東各國利益，何樂而不為。
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