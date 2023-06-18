社評：民間外交勸和促談 香港也可主動出擊

蓋茨基金會疫情前贊助「演習」

疫情期間捐資中國抗疫雪中送炭

蓋茨此行訪華，正好在美國國務卿布林肯訪華前夕，是巧合還是別有用意，有待分析。媒體紛紛將蓋茨訪華，與多名美國商業巨擘絡繹於途聯繫在一起，然而，即使世界首富馬斯克也沒有獲得國家主席習近平接見，而且官方報道也將重點放在中國的「全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議」，相信中國更加重視蓋茨在推動全球共同發展的工作與成就，藉此向世界表明，中國願意「同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰」。

蓋茨是國際創科企業微軟的共同發起人，曾經是世界首富，近年退出企業管理層及董事會，致力慈善活動，對發展中國家的支援貢獻良多，尤其在以科技應對世界難題方面，引人注目。最經典的例子是，在新冠疫情全球大流行前夕，蓋茨基金會贊助約翰霍金斯大學舉辦一個名為Event-201瘟疫推演演習，該演習模擬瘟疫爆發，政府、企業、物流、藥廠、媒體以及國際機構等等應該如何應對，並根據演習結果，提出七點建議，包括政府及國際衛生機構應該儲備藥品、媒體應該發放準確消息、商業機構繼續國內與國際正常貿易、航空公司不停國際航班等等，雖然這些建議在疫情大流行期間，幾乎全部落空，但不得不說，這個大型會議的確有先見之明，以及眼光獨到之處。

該演習在2019年10月18日舉行，蓋茨基金會聲稱是基於近年每年有200宗疫情事件，專家當時就預言下一次疫情大流行將對全球帶來巨大傷害，呼籲各國官民做好應對措施。蓋茨則於演習次月21日來華，與國家主席夫人彭麗媛，以世界衛生組織親善大使身分見面，雙方也談到加大衛生方面的合作，未知蓋茨是否通報了演習內容與有關建議。

習近平日前跟蓋茨會晤時，稱呼蓋茨為中國的朋友。患難見真情的才是朋友，蓋茨在中國疫情爆發後，捐資500萬美元協助中國抗疫，雪中送炭的體現，不但在金錢，當時美國上下攻擊中國對疫情擴散的責任，而蓋茨以行動表明並非所有美國人都在責難中國。蓋茨自1994年以來，已經來華訪問18次。

蓋茨基金會支持中國欠發達地區的醫療衛生事業，諸如四川涼山彝族自治州愛滋病防治項目等等。蓋茨本人也以企業家身體力行做慈善的榜樣，感染中國的企業家，蓋茨基金會參與創辦「中國全球慈善研究所」，研究慈善的知識系統，舉辦活動，宣傳企業家做慈善的良好企業公民責任。

民間「修德」感召美國人

文化自信足以勸「遠人」

蓋茨作為企業家，蓋茨基金會作為民間組織，在中國的活動是否有影響中國政府決策的意圖，不得而知，但客觀後果會因此而改變中國政府的政策，這種做法應該納入公共外交範疇。公共外交是國際通行的外交手段，無往而不利，中國過去也曾推廣公共外交的做法，各地紛紛成立公共外交協會，但真正到國外去活動的不多，而且被美國封殺，能夠做的也不多。

民間外交是人民之間的互相交往，應該是毫無禁忌的，只要雙方有交往的意願和渠道，就有活動的空間，過去每年都有藏人代表團訪美，由各界藏族人組成，深入美國大學和社區，以藏人真實生活與工作的面貌，現身說法，雖然不能消除所有人的誤解，但起碼讓部分美國人，認識到中國西藏政策，與美國政府宣傳的不一樣。這樣的做法，可以是關於民族、宗教、文化、藝術等等範疇，雖然未必能夠改變美國政府對華外交政策，但美國民間對中國真實的一面多了解，就會用腳投票，多來華參與商業、文化等交流，最終也會成為抵制美國政府反華政策的一股清流。

香港以其特殊地位，以及跟美國不同層次的聯繫，過去在民間外交方面多有貢獻，剛去世的藝術家黃永玉，早在1982年就訪問美加，展示中國藝術生動活潑的一面；時任全國政協副主席董建華，2006年參與中國基督教協會訪美團，在多個地方展覽早期和現代出版《聖經》的不同版本，港人今後也應該繼續發揮獨特的作用。

儒家的經典主張，「遠人不服，則修文德以來之。」既然有文化自信，相信我們的「文德」是可以感召遠方「不服」的美國人，民間外交應該大力推廣。

歡迎回應 editorial@mingpao.com