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社評

社評：輸入勞工牽一髮動全身 避免影響長者就業機會

【明報社評】本港勞動力不足，政府除了針對建造業及運輸業，準備輸入2萬名勞工，亦調整現有「補充勞工計劃」，暫停執行26類低技術工種一般不得輸入勞工的規定。人力短缺妨礙香港發展，亦會影響市民可享用的服務，適度輸入勞工可以紓緩人手壓力，另一可行做法，是鼓勵七旬以下有心有力的銀髮族繼續就業。本港年長人口勞動參與率，比很多發達經濟體要低，有提升空間，但政府支援長者就業政策力度不足，職場年齡歧視仍普遍，放寬輸入勞工，特別是調整「補充勞工計劃」，牽一髮動全身，有可能影響銀髮族就業機會。政府需要通盤考慮長者政策，幫助有意工作的健壯長者繼續就業，並為無力工作的退休人士，提供更到位的生活支援。

26個低技術工種

准申請輸入外勞

政府本周公布的輸入勞工安排，焦點落在建造業及運輸業引入2萬勞工，擴大「補充勞工計劃」矚目度相對低一些，但對本地勞動市場的影響，可能比想像更大。建造業缺人，由地盤工到工程師都不夠，情况早已存在多年；機場地勤人手荒、職業司機不足、小巴司機老齡化，也是各方公認的問題。政府提出2萬個輸入配額，數目不少，但當局至少有提供評估數據，顯示輸入配額大約相當於相關行業人手缺口一半。相比之下，擴大「補充勞工計劃」，模糊不清之處就較多。

根據既有政策，僱主如無法在本地聘請足夠人手，可透過「補充勞工計劃」，申請輸入技術員級別或以下的勞工。僱主須先在本地展開4星期公開招聘，證明未能覓得所需人力，另外亦須尋求勞顧會意見。政策還規定，「補充勞工計劃」不准僱主就26個非技術或低技術工種，包括售貨員、收銀員、侍應、送貨員、文員、髮型師、接線生等，申請輸入外勞，用意是保障本地基層飯碗，皆因這些工作入職門檻低，本地人不會不懂做。隨着香港人口老化，年齡偏高人士受聘擔任這些職位的比例，近年亦有上升之勢。現在當局決定暫停執行相關規定兩年，對基層及「青老」（young-old，泛指65-74歲銀髮族）就業機會有何影響，值得關注。

政府多番強調「本地勞工優先」，並非以輸入勞工來壓低工資。對於26工種暫停「不准輸入」規定，勞福局長解釋，由零售到餐飲等很多行業，目前都有不夠人，今次是「優化」補充勞工計劃，當局仍會嚴格把關，僱主提出申請，不一定獲批。根據當局說法，26個工種的輸入勞工申請，勞顧會將繼續把關，僱主仍要證明人手短缺兼且在本地請不到人，不擔心出現濫用情况，然而與此同時，當局亦準備精簡審批程序，「優化」勞顧會諮詢流程，方便僱主。由於未有具體細節，相關人力缺口有多大亦不清楚，現階段難以評估措施落實後的情况，要視乎勞僱會未來把關力度。有飲食業工會人士便關注，目前不少「樓面」侍應均是上了年紀的人，倘若僱主可以在內地聘請年輕力壯的侍應，不少年齡偏高的本地從業員或面臨淘汰。

有些工種，諸如的士及小巴司機等，從業人員倘若年紀太大兼身體欠佳，的確不太適合。近年一再有長者司機牽涉嚴重車禍，雖然當局無意一刀切訂下最高年齡限制，但最近亦決定要加強體檢。可是像侍應、收銀、銷售員等崗位，即使年紀稍大，一樣可以勝任。人口老化下，鼓勵有心有力的青老繼續工作，有助充實本地勞動力，政府以往亦有措施推動長者就業。放寬輸入勞工，雖有現實需要，但牽一髮動全身，當局必須留意實際推行情况，確保輸入勞工措施，不會打擊長者就業。

支援長者政策不周

政府不能頭痛醫頭

根據政府去年數字，香港65歲或以上長者超過150萬人，勞動人口參與率為13.9%，60至64歲人士的勞動人口參與率則接近五成。全球不少發達經濟體都面對少子化及人口老化，由韓日星到德國等，都有支持銀髮就業政策，韓國長者勞動人口參與率便高達三成多。不少青老有心有力，不想賦閒在家，鼓勵銀髮就業，本身並無問題，然而值得留意是，在職業類型比例上，相對於整體就業人口，本港長者仍較多從事低技術要求的基層行業，例如看更、零售、飲食、衛生清潔及交通物流，收入也明顯低於全港就業人士每月收入中位數。

港府的人力發展政策，不能頭痛醫頭，忽略就業市場環環相扣。香港沒有法定退休年齡，長者只要獲得僱主聘用，都可以選擇繼續工作，惟現實是本港職場仍普遍存在年齡歧視，青老不易受聘，剝削待遇情况亦時有所聞。政府雖有支援長者就業，但政策力度不足，今年財政預算案提出為聘請年長僱員提供扣稅誘因，對僱主僱員都有好處，然而當局仍可推出更多措施，諸如鼓勵僱主為年長員工提供更靈活的工時安排，以及延續現行2元乘車優惠。當然，部分長者勞累多年，身心早已不再適合工作，無法退休只因生計無着，背後折射的是本港退休保障不足，單靠長者生活津貼等無法解決日常生活需要。對於這類長者，當局應考慮加強生計方面的支援，沒理由變相強迫他們繼續工作。

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