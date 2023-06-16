社評：球場建屋有人「寸土不讓」 考驗破除固化利益意志

未放棄不同「堅決推動」

城規會成反對者平台

政府向城規會申請，將計劃建屋的粉嶺高球場9公頃用地，改為「未決定用途」地帶，外界關注政府是否在既得利益施壓下「褪軚」。行政長官李家超日前重申，政府9月會如期收回高球場其中32公頃土地，但沒有明確指出會用其中9公頃土地建屋，僅強調有關建屋計劃是上屆政府的決定，現屆政府會考慮城規會的決定及建議，按程序處理；財政司副司長黃偉綸與發展局長甯漢豪的說法，也不夠斬釘截鐵。甯漢豪只是強調建屋「初心不變」、「未曾放棄」，黃偉綸也只是強調，對於該9公頃土地，政府的「意向很清楚」，就是「覺得」用來興建公屋「最適合」。這些說法，跟正面重申「堅決推動」建屋計劃，始終有別。

特區行政主導，現屆政府負責土地事務的官員，都是上屆政府處理相關問題的主力，政策理應有很強的延續性。高球場建屋是經過長時間公眾諮詢及討論的決定，不應該有「上屆」與「現屆」之分。對於相關土地用途改為「未決定」，官員近日一再解畫，強調這是為了方便城規會展開討論，然而規劃署前署長凌嘉勤指出，就算當局希望爭取多些彈性，以便研究如何符合環評條件，也不需要將土地用途改為「未決定用途」，有關做法「不合理、不恰當、無需要」。

前土地供應專責小組成員王坤表示，近期各方就高球場發展的舉措，予人感覺是在「打籠通」，以「拖字訣」阻礙發展。造地建屋有既定程序，外界關注的是當局會否借「走程序」之名，任由高球場建屋計劃，在這個過程中夭折。王坤的說法，道出了相關疑慮。高球場建屋環評獲有條件通過後，本周進入城規會討論程序。觀乎近日公聽會，反對意見一面倒，跟2018年土地小組報告得出的主流民意別若天淵。這一情况會否不利於城規會「兼聽則明」，公眾難免關注。

城規會合共舉行5場公聽會，目前為止，出席者與發言者，不少都與香港哥爾夫球會相關。他們提出的反對建屋理由，林林總總。有人表示收地令高球場「不再符合國際比賽標準」，等同「失去」一個球場，影響主辦國際賽事，「削弱本港國際地位及競爭力」，甚至失去發展「高球外交」機會，有人則稱高球場建屋一事變得「情緒化」和「政治化」，認為解決房屋問題需「理性和客觀看待」，收回土地會影響香港高球運動以至作為國際城市及國際金融中心的發展，云云。

粉嶺高球場佔地170公頃，政府以「私人遊樂場地契約」方式租出，政府今年9月只是收回32公頃土地，其中只有9公頃用來建屋，其餘廿多公頃用作保育及康樂用途，平日開放予公眾使用，特首表示相關土地有需要時亦可配合高球場主辦賽事，又指收地後整個高球場仍有兩個18洞的世界級場地，以及10個洞的舊場，可以滿足大型國際賽事需要。凌嘉勤批評有人以「拆場」來形容收地建屋方案是誤導，可謂一矢中的。

高球場建屋倘泡湯

公眾難信「告別劏房」

一些外商喜歡趁高球活動談生意，然而說「香港沒波打，外商不再來」，香港經濟發展和國際地位將重挫，若非誇誇而談，就是貶低香港作為國家門戶的吸引力。新加坡賽馬會有近200年歷史，星洲政府為了應付土地房屋發展需要，決定收回佔地120公頃的克蘭芝馬場，打算給當地曾經享負盛名的賽馬活動畫上句號，不見得星洲當局擔心新加坡國際地位和營商環境毀於一旦；香港背靠國家聯通世界，難道沒有粉嶺高球場，就不能再發揮「超級聯繫人」角色？政府收地建屋面積非常有限，當反對者揚言「等同失去一個球場」，公眾得出「寸土不讓」的印象，實屬必然。

香港社會深層次矛盾嚴重，關鍵之一就是既得利益固化，阻礙民生改善。中央要求特區管治者破除固化利益藩籬，原因亦在於此。北部都會區與交椅洲人工島是長遠大計，遠水難救近火。短中期公營房屋供應缺口巨大，高球場建屋是必不可少的短中期項目，萬一胎死腹中，不知從何找來約萬個單位應急，正如官員所言，所謂以丙崗村建屋作為替代方案等，根本不可能在短中期內有樓落成。這就是客觀理性看待問題得出的必然結論，一點也不情緒化、政治化。解決土地房屋問題，考驗政府管治意志，連高球場建屋也可以泡湯，公眾怎可能相信當局有決心克服重重困難及既得利益阻力，讓香港「告別劏房」。

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