社評：恢復私人參建居屋 提速更要確保質素

汲取質素參差教訓

監督把關政府有責

私人參建居屋，事隔20多年再度啟動，政府為計劃冠名「樂建居」，字面上既有「樂意興建」的意思，諧音亦通「樂見興建」。房屋局表示，樂建居先導計劃，合共將推出3幅地招標，包括兩幅分別位於東涌及柴灣的地皮，由發展商投標興建，預料提供2300伙，當中70%單位面積不小於375平方呎，單位面積下限為280平方呎。項目落成後，將以市價六五折發售，跟目前以六二折定價的居屋相若，有關申請及資格審批工作，將由房協負責，買家資格及轉讓限制與居屋一致。雖然樂建居銷售模式跟居屋相近，但由設計、興建到按揭安排，基本上全由私人發展商負責，政府不會回購單位，用房屋局長的說法，發展商要「自行計數」。地產界初步反應正面，不止一家大型發展商表示會「積極」探討參與的可能。

香港房屋問題水深火熱，政府一再表示，未來10年公營房屋供應「頭輕尾重」，總落成量可達30.66萬個單位，達到長策目標，可是觀乎往績，頭輕尾又輕才是常態。粉嶺高球場興建公屋計劃，遭既得利益圍攻，政府態度出現微妙變化，上萬伙公屋單位隨時泡湯；公營資助房屋方面，團結香港基金去年指出，5年內落成的3.84萬個資助出售房屋中，超過五成半已透過預售樓花形式推出，剩餘待售單位只能應付未來一至兩年供應，短中期有否足夠居屋出售，惹人關注。政府處理房屋問題，最重要是決心，特別是克服固有利益藩籬的意志，否則再多宏圖大計亦徒然。當然，從技術執行層面，若有可行辦法加快建屋進度，當局亦應放手推動。私人參建居屋，借助市場力量提速，不失為一個方法。

樂建居定位為私人發展項目，可分為兩種模式，包括「公開招標形式」及「私人土地形式」，前者由政府提供土地招標，交由發展商興建資助房屋，後者則是發展商申請動用私人士地興建。先導計劃3個項目皆屬前者。以柴灣項目為例，若按政府傳統做法，走既定程序，所花時間一定比私人發展為長，房屋局估計以樂建居模式興建，由私人發展商負責整個房屋項目發展，可以快10個月。誠然，縮短區區10個月，談不上快很多，但以目前短中期公營房屋供應緊缺情况，能夠早一年半載落成也是好事。相比之下，更需要關注的，是如何確保樂建居「快、靚、正」三者兼備。

港英時期，本港已有私人機構參建居屋計劃，由私人發展商按土地投標條款指定規格興建，惟部分項目質素惡劣，問題癥結是承建工程採取「價低者得」競投模式，建築公司為增加利潤，將貨就價，削減成本犧牲樓宇質素。香港已有超過20年沒有私人參建居屋，樂建居項目除了求快，更要講質。政府表示，樂建居發展商須聘請獨立公司負責驗收樓宇，若有問題要直接向相關方面反映，最後亦需向當局遞交完整報告。當局強調，發展商不得聘請與集團關聯的公司負責驗收，但聘用與被聘用，始終是不對等的權力關係，機制上難以保證把關從嚴。政府可以將資助房屋興建工作外判，但不能將質素把關責任也一併外判。當局必須為樂建居制定嚴謹驗收標準，更要監督施工及用料，提防偷工減料。

觀乎當局說法，樂建居第二種模式，即「私人土地形式」，跟現時「土地共享先導計劃」做法相似，主要不同是樂建居歡迎較小型地塊，而土地共享計劃則是提供上千伙的大地塊。土地共享計劃，旨在釋放更多私人土地供應，由政府提供誘因，鼓勵發展商用手上閒置農地建屋。計劃推出3年有餘，反應並不熱烈，迄今只得5宗申請，其中3宗獲批。有地產界人士認為，政府提供的誘因不夠吸引，亦有人關注，發展商有意申請的一些項目，都是以往在城規會難以闖關，例如涉及濕地緩衝區的建屋計劃。現在的私人土地形式樂建居，政府提供的主要誘因，是農地轉住宅地補地價只收市值三分之一，是否足以吸引發展商，難以預料；倘若當局提供誘因太多，又可能惹來利益輸送質疑。

興建居屋須提速提效

公屋計劃要擇善固執

前行政長官梁振英任內，曾探討重推私人參建居屋，惟時任運房局長張炳良認為，有不少技術問題要先解決，除了誘因及質素監督問題，張炳良還提到，眼前房屋供應最大問題在於覓地，未來應先聚焦物色合適土地建屋。有關分析，今天依然適用。樂建居對於短中期資助房屋供應，或有提速提效作用，但怎樣也抵不上一個可提供上萬伙公屋單位的項目。政府推進樂建居之餘，更要擇善固執，堅持高球場建屋計劃。

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