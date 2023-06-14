社評：輸入勞工有必要 從嚴把關防剝削

人力短缺礙發展

無良僱主多提防

香港不少行業疫前已面臨人手短缺，以建造業為例，由地盤工到工程師都不夠；的士小巴司機老齡化，除了有行業自身問題，亦跟職業司機嚴重不足有關。疫情過後，部分行業諸如機場地勤等，因為之前人手流失嚴重，缺人問題尤其嚴重。根據當局說法，現時建造業界註冊工人有約60萬，惟建造業議會數字顯示，過去數月活躍到地盤開工者只有40萬，其餘可能已退休或轉職；公共小巴和客車司機方面，兩者估計各缺近2000人和1600人，相當於兩成人手。機管局評估則預計，明年底業界人手缺口達1.6萬人，當中七成半（約1萬個）屬前線機場職位空缺。

業界評估有沒有「水分」，當然可以斟酌，但相關行業人手嚴重短缺，亦屬事實。根據既有政策，僱主如無法在本地聘請足夠人手，可透過「補充勞工計劃」，向勞工處申請輸入技術員級別或以下的勞工。僱主須先在本地展開4星期公開招聘，證明未能覓得所需人力，另外亦須尋求勞顧會意見，整個審批過程需時近半年。現屆政府提出拆牆鬆綁，以指定配額方式，讓一些「毋庸置疑」缺人的行業，盡快輸入勞工，毋須走勞顧會程序。早前公布的院舍輸入護理員特別計劃，允許額外輸入3000名護理員，可視為試金石。最新的輸入勞工計劃，就是以院舍護理員計劃為藍本，涵蓋建造業及運輸業，2萬個配額，建造業佔1.2萬個，運輸業佔8000個，當中6300個屬航空業、1700個屬小巴及客車司機。

輸入2萬名勞工，規模不小，但比照相關行業的人手短缺評估，當局所定的配額，就是一半左右，算是「中間落墨」，日後是否調整，政府需要根據實際執行情况，定期檢討，確保輸入規模適度。另外，政府調整現有「補充勞工計劃」，暫停執行計劃下26類低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，涉及職位包括售貨員、髮型師、侍應生、送貨員等。雖然當局強調相關行業計劃輸入外勞時，仍須證明在本地請不到人，但限制放寬了也是事實。政府必須嚴格把關，保障本地工人優先就業。

人力短缺不僅影響香港經濟發展及競爭力，亦會影響市民可享的服務，輸入勞工滿足經濟民生需要，本身並無問題，但政府必須提防一法立一弊生，不能讓輸入勞工計劃，異化為資方減省成本剝削工人的工具。政府一再表示，計劃目的不是引入廉價勞工，外勞工資不可低於相關職位的工資中位數，除了保障外勞合理待遇，亦可避免壓低本地工人工資，以及「外勞搶飯碗」的情况；另外，建造業輸入勞工，亦會優先考慮大型公營工程項目，希望可以加強各界對計劃的信心。可是過去經驗亦顯示，無良僱主與中介公司，總會千方百計鑽空子剝削外勞，由招聘、通勤到住宿安排，每個環節都有可能出亂子。

現有的「補充勞工計劃」，申請流程嚴謹，但在招聘過程中，無良中介不乏上下其手的機會。以院舍招聘護理員為例，一般而言都是透過香港中介公司代為招人，而這些公司則會找內地中介合作，在不同省市請人。問題是這些中介缺乏專業認證機制，有本地勞工界人士稱，一些內地或香港不良中介與私人院舍串謀，以各種手法剋扣外勞工資，瓜分其利，外勞敢怒不敢言，勞工處監管不到位，導致問題得不到有效處理。根據勞工界說法，「補充勞工計劃」下其他工種的外勞，也有剋扣工資問題。隨着輸入勞工規模擴大，當局有必要加強監管及突擊巡查，了解外勞實際待遇狀况，從嚴打擊無良僱主與中介。

說好香港故事

合理保障外勞

輸入勞工，不是有配額就一了百了，之後還有很多問題要跟進。除了剋扣工資，住宿也容易鬧出問題。當局表示會將元朗潭尾的社區隔離設施改為外勞宿舍，租給僱主安置工人，料可住數千人，惟有關設施地點偏遠，僱主會否選擇，仍是未知之數。機場方面，由於臨近港珠澳大橋，機管局稱外勞可即日來回機場工作，惟員工需自行承擔交通費；建造業和小巴業界則傾向盡量安排外勞住在工作地點附近，包括在工地設臨時宿舍。特區當局有責任確保外勞住宿，符合基本的衛生及安全要求。新加坡輸入外勞模式雖然成功，但2012年亦曾發生中國籍司機罷工投訴待遇不公的事件；疫情期間外勞宿舍爆疫，亦令人關注當地外勞權益，特區政府必須引以為鑑。倘若外勞來港，變相人人住劏房，工資遭剋扣，工作待遇差，肯定不利當局說好香港故事。

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