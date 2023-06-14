社評：輸入勞工有必要 從嚴把關防剝削

【明報社評】政府公布輸入勞工計劃安排，涉及建造業及運輸業，合計配額2萬個。本港勞動力萎縮，低技術勞動人口4年間減少約16萬人，很多行業都有人手不足之嘆，為免影響民生服務及經濟發展，針對相關行業適度輸入勞工，有其必要。政府稱今次計劃非永久性質，惟亦不設期限，觀乎本地就業市場實際情况，相關行業輸入勞工，就算不會恆常化，相信也不會是短期措施，今次計劃只是個開始，如何招募人手、如何審批、如何管理，統統是問題，政府必須確保輸入勞工計劃不會淪為資方壓榨外地及本地工人的工具。當局有責任從嚴監管，提防中介剝削、剋扣工資、苛待外勞等亂象。
人力短缺礙發展
無良僱主多提防
香港不少行業疫前已面臨人手短缺，以建造業為例，由地盤工到工程師都不夠；的士小巴司機老齡化，除了有行業自身問題，亦跟職業司機嚴重不足有關。疫情過後，部分行業諸如機場地勤等，因為之前人手流失嚴重，缺人問題尤其嚴重。根據當局說法，現時建造業界註冊工人有約60萬，惟建造業議會數字顯示，過去數月活躍到地盤開工者只有40萬，其餘可能已退休或轉職；公共小巴和客車司機方面，兩者估計各缺近2000人和1600人，相當於兩成人手。機管局評估則預計，明年底業界人手缺口達1.6萬人，當中七成半（約1萬個）屬前線機場職位空缺。
業界評估有沒有「水分」，當然可以斟酌，但相關行業人手嚴重短缺，亦屬事實。根據既有政策，僱主如無法在本地聘請足夠人手，可透過「補充勞工計劃」，向勞工處申請輸入技術員級別或以下的勞工。僱主須先在本地展開4星期公開招聘，證明未能覓得所需人力，另外亦須尋求勞顧會意見，整個審批過程需時近半年。現屆政府提出拆牆鬆綁，以指定配額方式，讓一些「毋庸置疑」缺人的行業，盡快輸入勞工，毋須走勞顧會程序。早前公布的院舍輸入護理員特別計劃，允許額外輸入3000名護理員，可視為試金石。最新的輸入勞工計劃，就是以院舍護理員計劃為藍本，涵蓋建造業及運輸業，2萬個配額，建造業佔1.2萬個，運輸業佔8000個，當中6300個屬航空業、1700個屬小巴及客車司機。
輸入2萬名勞工，規模不小，但比照相關行業的人手短缺評估，當局所定的配額，就是一半左右，算是「中間落墨」，日後是否調整，政府需要根據實際執行情况，定期檢討，確保輸入規模適度。另外，政府調整現有「補充勞工計劃」，暫停執行計劃下26類低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，涉及職位包括售貨員、髮型師、侍應生、送貨員等。雖然當局強調相關行業計劃輸入外勞時，仍須證明在本地請不到人，但限制放寬了也是事實。政府必須嚴格把關，保障本地工人優先就業。
人力短缺不僅影響香港經濟發展及競爭力，亦會影響市民可享的服務，輸入勞工滿足經濟民生需要，本身並無問題，但政府必須提防一法立一弊生，不能讓輸入勞工計劃，異化為資方減省成本剝削工人的工具。政府一再表示，計劃目的不是引入廉價勞工，外勞工資不可低於相關職位的工資中位數，除了保障外勞合理待遇，亦可避免壓低本地工人工資，以及「外勞搶飯碗」的情况；另外，建造業輸入勞工，亦會優先考慮大型公營工程項目，希望可以加強各界對計劃的信心。可是過去經驗亦顯示，無良僱主與中介公司，總會千方百計鑽空子剝削外勞，由招聘、通勤到住宿安排，每個環節都有可能出亂子。
現有的「補充勞工計劃」，申請流程嚴謹，但在招聘過程中，無良中介不乏上下其手的機會。以院舍招聘護理員為例，一般而言都是透過香港中介公司代為招人，而這些公司則會找內地中介合作，在不同省市請人。問題是這些中介缺乏專業認證機制，有本地勞工界人士稱，一些內地或香港不良中介與私人院舍串謀，以各種手法剋扣外勞工資，瓜分其利，外勞敢怒不敢言，勞工處監管不到位，導致問題得不到有效處理。根據勞工界說法，「補充勞工計劃」下其他工種的外勞，也有剋扣工資問題。隨着輸入勞工規模擴大，當局有必要加強監管及突擊巡查，了解外勞實際待遇狀况，從嚴打擊無良僱主與中介。
說好香港故事
合理保障外勞
輸入勞工，不是有配額就一了百了，之後還有很多問題要跟進。除了剋扣工資，住宿也容易鬧出問題。當局表示會將元朗潭尾的社區隔離設施改為外勞宿舍，租給僱主安置工人，料可住數千人，惟有關設施地點偏遠，僱主會否選擇，仍是未知之數。機場方面，由於臨近港珠澳大橋，機管局稱外勞可即日來回機場工作，惟員工需自行承擔交通費；建造業和小巴業界則傾向盡量安排外勞住在工作地點附近，包括在工地設臨時宿舍。特區當局有責任確保外勞住宿，符合基本的衛生及安全要求。新加坡輸入外勞模式雖然成功，但2012年亦曾發生中國籍司機罷工投訴待遇不公的事件；疫情期間外勞宿舍爆疫，亦令人關注當地外勞權益，特區政府必須引以為鑑。倘若外勞來港，變相人人住劏房，工資遭剋扣，工作待遇差，肯定不利當局說好香港故事。